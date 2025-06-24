Впроваджено щоденну статистику роботи угруповання Сил безпілотних систем за добу. ІНФОГРАФІКА
Впроваджуємо щоденну статистику роботи угруповання Сил безпілотних систем за добу: результати за 23.06-24.06.
Про це повідомили у Силах безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Впродовж доби бійці підрозділів угруповання СБС уразили 723 цілі противника.
Зокрема:
- 144 одиниці особового складу, з яких 93 – безповоротні втрати;
- 2 танки, 22 одиниці артилерії та 4 – важкоброньованої техніки;
- 80 одиниць автотехніки, в тому числі інженерної та паливозаправників.
Також оператори СБС збили 26 БПЛА противника коптерного типу та крил. Крім цього, завдано уражень по 9 точках вильоту операторів БПЛА ЗС РФ.
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Александр Иванов #442761
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