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Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
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Впроваджено щоденну статистику роботи угруповання Сил безпілотних систем за добу. ІНФОГРАФІКА

зведення Генштабу

Впроваджуємо щоденну статистику роботи угруповання Сил безпілотних систем за добу: результати за 23.06-24.06.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Впродовж доби бійці підрозділів угруповання СБС уразили 723 цілі противника.

Зокрема:

  •  144 одиниці особового складу, з яких 93 – безповоротні втрати;
  • 2 танки, 22 одиниці артилерії та 4 – важкоброньованої техніки;
  • 80 одиниць автотехніки, в тому числі інженерної та паливозаправників.

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сбс результати за 23.06-24.06.

Також оператори СБС збили 26 БПЛА противника коптерного типу та крил. Крім цього, завдано уражень по 9 точках вильоту операторів БПЛА ЗС РФ.

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статистика (2251) знищення (7692) Сили безпілотних систем (118)


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Це дуже гарно, буде хоча б дінаміка, скільки знищуємо обороняючись.
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24.06.2025 20:53 Відповісти
Молодець Роберт - правильний підхід.
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24.06.2025 20:53 Відповісти
Така статистика тільки противнмку на руку.
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24.06.2025 20:58 Відповісти
Це для аналізу ефективності підрозділів бпла та можливо технічних рішень.
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24.06.2025 21:12 Відповісти
Не на руку а за щоку.
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24.06.2025 21:44 Відповісти
Круто…
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24.06.2025 21:32 Відповісти
ну і де тепер той їбанат- міністр що співав про весільні дрони????????????????
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25.06.2025 06:37 Відповісти
 
 