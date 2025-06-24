Госдума РФ разрешила лицам без гражданства служить в армии по контракту

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении, закон, который позволяет лицам без гражданства (апатридам) заключать контракт на прохождение службы в российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В пояснительной записке к документу указано, что инициатива направлена на расширение круга лиц, имеющих право служить по контракту. Ранее такая возможность была только у россиян и иностранцев с гражданством.

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Кого касается этот закон

По словам председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, поправки касаются прежде всего людей с оккупированных Россией территорий Украины.

Он также отметил, что "ко многим жителям европейских государств, которые переезжают в Россию, применяют меру лишения гражданства", и подчеркнул, что законопроект не связан с нехваткой контрактников.

"Это еще один источник доукомплектования армии. Мы также закрываем пробел в законодательстве, ведь каждый человек должен иметь право вступить в Вооруженные силы Российской Федерации", - сказал Картаполов российской "Парламентской газете".

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Сколько человек сможет присоединиться к армии РФ

По его словам, Министерство обороны с помощью закона сможет привлечь к военной службе от четырех до пяти тысяч человек. В обмен на такой контракт люди без гражданства смогут получить российский паспорт.

По данным Пограничной службы ФСБ, в прошлом году в Россию в целом въехали почти 90 тысяч человек без гражданства - не считая туристов и транзитных пассажиров.