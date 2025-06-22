РФ хочет затяжной войны: направила в Украину 695 тыс. военных и еще имеет резерв. Мобилизация не должна быть шоком для наших людей, - Сырский
В прошлом году в вооруженные силы РФ набрали около 440 тысяч контрактников. Сейчас оккупационная армия имеет численность около 695 тысяч личного состава, задействованного на территории Украины.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы знаем возможности наших врагов. Мы знаем, что они за прошлый год набрали около 440 тысяч контрактников, то есть тех, кто пошел воевать за деньги, за высокий уровень денежного обеспечения и региональные надбавки. Таким образом у них армия увеличивается в среднем на 8-9 тысяч ежемесячно", - отметил он.
Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины
По словам Сырского, на сегодня российская оккупационная армия, вместе с оперативным резервом, имеет численность около 695 тысяч личного состава на территории Украины.
Также он отмечает, что у врага есть стратегический резерв.
"Это 13 дивизий, определенное количество полков и бригад. Это еще 121 тысяча. То есть они готовятся к затяжной войне, войне на истощение. Это их главная стратегия. Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой. Вы знаете, что за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и составляет около 1200 км", - добавляет главнокомандующий.
Поэтому, по его словам, основным источником обеспечения пополнения нашей армии является продолжение мобилизации.
"Непопулярная мера, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - Верховным Главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения.
ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускали этих позорных случаев, которые иногда случаются. Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", - резюмирует Сырский.
Київ колись захищала міліонна армія, але німці завдяки перевазі в авіації швидки залишили їх без постачання... І це у них не було беспілотників та Кабів.
Україну врятує тільки тотальна боротьба з корупцією, без якої у нас ніколи не налагодиться виробництво озброєння, особливо важкого далекобійного та зміна системи управління у війську, підняття у званнях і донавчання молодших офіцерів що показали себе на ЛБЗ, а старших що несправляються у відставку, а не придумувати для них непотрібні посади..
А на фронт - проси у волонтеров и Шоколадного Барыги. Совести ж у него нет, нет что б на дорогах пиариться.. или "лисячих норах" хотябы!! Ууу!! ☝️😡
Лес рубят щепки летят ? ™
Понабирали ментов с броней и денегератов на купленые должностья, и можно не считать какой процент "контингента" будет покалечен, избит, убьется из окна или от эпилепсии" ?
Да не будет сие для вас шоком!! Дорогие соотечественники, Сырок Подермачный вас на смерть погонит дружно!
Шо ти будеш робити, і Сирський бреше. Ну примусова у них мобілізація, при-му-со-ва! Хоча це вже таке, хто твердо хоче бачити трикутник, той дивитиметься на квадрат, овал, ромб, але бачитиме все ж таки трикутник.
У поліцію по конкурсу !
І хоча по віку він потрапляє в категорію добровільної мобілізації, але скільки таких "інвалідів" цілком мобілізаційного віку? Звісно серед "не простих громадян". Може в цьому і є найбільша біда мобілізації, що під прями керівництвом Сирського (а саме він до 2024, був прямим керівником системи ТЦК та СП) фактично оголосили програму державної нерівності.
От в чому біда. Ухилянти це звісно теж проблема, але куди більше тих хто є державним ухилянтом з купленою індульгенцією. І звісно все інше, що відлякує людей.
Саме Сирський не в останню чергу автор того, що з почесного обов'язку в 2022, коли був вал добровольців та ентузіастів, перетворилось в покарання в 2025 році, коли джерело мобілізації - ті кого впіймали (не лише в прямому, а і в переносному сенсі).
А технологіями та ******** зброєю☝️☝️☝️
Тобто, в Україні треба бусифікувати як мінімум тищ. 500
Ну десь, щось не сходиться, цікаво де?)
Але треба піднімати мотивацію людей, як матеріальну, так і моральну.
По прикладу Ісраелю
Вони ж думали із Зе, бац, бац, і вибори. А тепер, щоб довше правити, потрібна затяжна війна.
