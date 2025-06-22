РУС
РФ хочет затяжной войны: направила в Украину 695 тыс. военных и еще имеет резерв. Мобилизация не должна быть шоком для наших людей, - Сырский

В прошлом году в вооруженные силы РФ набрали около 440 тысяч контрактников. Сейчас оккупационная армия имеет численность около 695 тысяч личного состава, задействованного на территории Украины.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы знаем возможности наших врагов. Мы знаем, что они за прошлый год набрали около 440 тысяч контрактников, то есть тех, кто пошел воевать за деньги, за высокий уровень денежного обеспечения и региональные надбавки. Таким образом у них армия увеличивается в среднем на 8-9 тысяч ежемесячно", - отметил он.

Александр Сырский
По словам Сырского, на сегодня российская оккупационная армия, вместе с оперативным резервом, имеет численность около 695 тысяч личного состава на территории Украины.

Также он отмечает, что у врага есть стратегический резерв.

"Это 13 дивизий, определенное количество полков и бригад. Это еще 121 тысяча. То есть они готовятся к затяжной войне, войне на истощение. Это их главная стратегия. Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой. Вы знаете, что за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и составляет около 1200 км", - добавляет главнокомандующий.

Поэтому, по его словам, основным источником обеспечения пополнения нашей армии является продолжение мобилизации.

"Непопулярная мера, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - Верховным Главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения.

ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускали этих позорных случаев, которые иногда случаются. Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", - резюмирует Сырский.

армия РФ (20679) мобилизация (2908) Александр Сырский (732) ТЦК (762)
Не мобілізація шокує, а відсутність озброєння та захисних споруд. Зміна військового командування теж шокувала.
22.06.2025 11:10
Ну шок-ни шок а вопросов выше крыши, например когда призывают мужиков 55 лет которые честно говоря просто физически ни в состоянии вывозить военные обязанности и в то же самое время молодые 20ти летние бугаи тыняются по улицам без дела, ну про действия ТЦК можно и не говорить, а вопрос почему такое количество полицейских ни на фронте тоже интересен.
22.06.2025 11:17
Чого ми тільки вже не слухали : війни не буде, не росхитуйте човен - шашлики, війна закінчиться через 3 тижня, в серпні 2022, ...
Слухати цих так званих укро політиків це вже вапще - ідіотизм.
Рятуйте себе самі. І х#й забійте на цих брехунів - вони вам нічого хорошего не зроблять, вони всі - шістки укро олігархів, а укро олігархи - агенти маскви.
Совок втратив у війні 26 млн особового складу, поки не пішов повним ходом лендліз і їх оборонка не запрацювала в 3 зміни. Тому ****...ш що пару міліонів з автоматами щось вирішать це х..ня з ленінських проповідей.

Київ колись захищала міліонна армія, але німці завдяки перевазі в авіації швидки залишили їх без постачання... І це у них не було беспілотників та Кабів.

Україну врятує тільки тотальна боротьба з корупцією, без якої у нас ніколи не налагодиться виробництво озброєння, особливо важкого далекобійного та зміна системи управління у війську, підняття у званнях і донавчання молодших офіцерів що показали себе на ЛБЗ, а старших що несправляються у відставку, а не придумувати для них непотрібні посади..
Шокує відсутність Справедливості коли гребуть інвалідів, епілептиків і дядьків під 60 років а здорові молодики гульбанять з ранку до ночі, коли сотні тисяч ментів, дбр-івців і різних охоронних структур де здорові навчені стріляти і фізично підготовлені чоловіки тотально заброньовані, а дядько з села що кривий і сліпий мінус 8 і в житті автомата не тримав має штурмувати посадки, десятки тисяч погранців пильно стережуть західні кордони від втікачів замість захищати східні рубежі.
Еще будете смеятся - ментам и западным погранцам дроны уже покупают!! По гостендерам, как положено, за бюджетные деньги....
А на фронт - проси у волонтеров и Шоколадного Барыги. Совести ж у него нет, нет что б на дорогах пиариться.. или "лисячих норах" хотябы!! Ууу!! ☝️😡
Т.е.
Лес рубят щепки летят ? ™
Понабирали ментов с броней и денегератов на купленые должностья, и можно не считать какой процент "контингента" будет покалечен, избит, убьется из окна или от эпилепсии" ?
Да не будет сие для вас шоком!! Дорогие соотечественники, Сырок Подермачный вас на смерть погонит дружно!
Сирському час проходити влк і на пенсію. І це точно ні для кого не буде шоком.
"вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки Джерело: https://censor.net/ua/n3559257"

Шо ти будеш робити, і Сирський бреше. Ну примусова у них мобілізація, при-му-со-ва! Хоча це вже таке, хто твердо хоче бачити трикутник, той дивитиметься на квадрат, овал, ромб, але бачитиме все ж таки трикутник.
У минулому році у кацапів примусовою була мобілізація для деяких спеціальностей.
О! Єсс)
Наприклад?
Наприклад, медпрацівників.
Можна посилання на номер і дату наказу?
Який тобі наказ? Медпрацівники - військовозобов'язані. Надсилають рознарядку на медзаклад, і забирають… Це у нас спеціаліста до стабіка або шпиталю не знайдеш. У кацапні з цим проблем нема.
Які такі рознарядки? Ви жартуєте? Всі чоловіки в рф військовозобов'язані. Але навіть щоб забрати пацанів строковиків два рази на рік виходить наказ про мобілізацію. Інакше ніяк.
Плутаєте призов і мобілізацію
Яка різниця? Восени 2022 теж був наказ про мобілізацію 300000 на війну. Може ви маєте на увазі мобілізацію військових лікарів з військовим званням? Тоді згоден. Але це не примусова мобілізація. Це їх вибір. Також як пожежників "примусово" змушують гасити пожежу.
Україна теж хоче затяжної війни. Тому замість бункерів у Карпатах будує готелі.
Хто в ОКОП по мобілізації а хто у відрядження в ЕВРОПУ разом з сімєю кожному своє!!
В Україні сотні тисяч ментів,охоронців,мільйони чиновників,а чомусь мобілізують старих,хворих та бідних! Така мобілізація більше схожа на кріпацтво та рабство , з якої ти мааєш право повернутись,або калікою,або в пакеті! Третього не дано!
Хтось хоче гайдамаків замінити на більш слухняну отару. А хто саме - так і не скажи, розгул демократії і свободи слова.
І хто мені скаже,чому в поліцію старих,хворих та бідних не беруть,а в армію беруть?
бо в поліції вже всі посади зайняті своїми хлопцями тому лівві холопи їм не нать!!
Тому що поліція - це обличчя державного апарату. Воно має бути гарним. Як ви собі уявляєте якогось покривленого беззубого дядька в поліції? Що подумають про таку державу? А в окопі ніхто не бачить, туди можна.
Ну тебе ж не взяли. Значить в армію беруть тільки дієздатних.
Д ... л, тому що мобілізація - до ЗСУ.
У поліцію по конкурсу !
Демократія завжди перемагала не числом, а умінням. Коли замість інженерів і техніків народ гребуть у піхоту це і є деспотія.
От цікаве питання - кажуть сину Чернишова, 18-19 років. Як же це "дитя" виїхало з України? На ВЛК отримав статус непридатного? Інвалід 1 групи?
І хоча по віку він потрапляє в категорію добровільної мобілізації, але скільки таких "інвалідів" цілком мобілізаційного віку? Звісно серед "не простих громадян". Може в цьому і є найбільша біда мобілізації, що під прями керівництвом Сирського (а саме він до 2024, був прямим керівником системи ТЦК та СП) фактично оголосили програму державної нерівності.
От в чому біда. Ухилянти це звісно теж проблема, але куди більше тих хто є державним ухилянтом з купленою індульгенцією. І звісно все інше, що відлякує людей.
Саме Сирський не в останню чергу автор того, що з почесного обов'язку в 2022, коли був вал добровольців та ентузіастів, перетворилось в покарання в 2025 році, коли джерело мобілізації - ті кого впіймали (не лише в прямому, а і в переносному сенсі).
Воюють кріпаки. А пани тільки керують.
Вигравати Потрібно не ,,Гарматним М'ясом "
А технологіями та ******** зброєю☝️☝️☝️
Для людей є шоком варварські методи мобілізації, для людей є шоком затикання дір м'ясом і повний совок в головах командування, для людей є шоком відсутність фортифікацій і тотальная несправедливість коли діточки депутатів і міністрів вільно виїзджають за кордон і ії ніхто не чіпає.
Ми знаємо можливості наших ворогів. Ми знаємо, що вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки.

Тобто, в Україні треба бусифікувати як мінімум тищ. 500

Взагалі то тисяч 70, у нас же втрати 1:8 десь. Не зовсім зрозуміло, навіщо гребуть по 30 тисяч щомісяця.
...у нас же втрати 1:8 десь. ...навіщо гребуть по 30 тисяч щомісяця.

Ну десь, щось не сходиться, цікаво де?)
для ваших людей мобилизация шоком не будет
Ви знаєте, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км", - додає головнокомандувач Джерело: https://censor.net/ua/n3559257 А якої суки син збільшив ту протяжність фронту на 200 км?
Звичайно, рано чи пізно у ЗСУ будуть майже всі чоловіки. У нас немає вибору, інакше український народ зникне. Слава богу, більшість українців це розуміє.
Але треба піднімати мотивацію людей, як матеріальну, так і моральну.
Якщо стає питання виживання Держави, як такої - то, нажаль треба і 18-річних долучати і жінок.
По прикладу Ісраелю
Якщо всі чоловіки в армії,то країна і так практично зникне.В нас народжуваність втричі нижча за смертність.А це тотальна катастрофа вже,не криза.І жінки мали бути не виїзними.Я вже не кажу.що хто буде працювати,бангладешці?
Ти ж , тупориле мосьввоку, зі своїм зеленим підором і збільшило лінію фронту і тепер ще й зібралося з цим артистом -наркоманом перевершити цапів в кількості мобілізованих? Ви якщо разом з ним прямо зараз втічете з України і будете там смоктати друг другу пісюн , то це буде самим мудрим вашим рішенням за все життя.
Розкрадання на захисних спорудах, зброя, і ви. Ось шо нас тривожить
Мобілізація буде шоком для поліції та решти силовиків. А ми вже звикли.
М'ясник по іншому не може.
Вони ж думали із Зе, бац, бац, і вибори. А тепер, щоб довше правити, потрібна затяжна війна.
Зараз не 2022 рік ,і черг в ТЦК небуде і нічого нас лякати мобілізацією ,безкоштовного гарматного м'яса вже не буде .
так кацапы берут 18-25. и платят за контракт по 20 тыщ долл. а тут кукиш и 18-25 не берут, бо це "гівнофонд нації". у кацапов мобилизацонный потенциал раз в 10 больше.
Томку вони і молодих беруть,бо в них ресурс більший.Україні без молоді піздець буде.
У 2 рази, але зараз це ніщо на війні, нехай їх там хоч 1 мільярд буде. Значенням має лише ВПК і ресурси на його розвиток і масштабування.
не у два рази, а у десять. беріть до уваги виплати по контракту 2 млн руб, а у нас дуля. І вік 18-60, і плюс мобіки. І ВПК в них в 20 разів сильніший.
Брехня. Забий в гуглі кількість каців за споживанням хліба. Зараз їх там не більше 50млн
89млн. каців було у далекому 2010. За математичними оцінками вже 66млн. у 2017. *******.
https://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/3599-vymyraiucha-rosiia-ne-142-miliony-naselennia-a-maksymum-80
