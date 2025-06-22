РФ хочет затяжной войны: направила в Украину 695 тыс. военных и еще имеет резерв. Мобилизация не должна быть шоком для наших людей, - Сырский

В прошлом году в вооруженные силы РФ набрали около 440 тысяч контрактников. Сейчас оккупационная армия имеет численность около 695 тысяч личного состава, задействованного на территории Украины.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы знаем возможности наших врагов. Мы знаем, что они за прошлый год набрали около 440 тысяч контрактников, то есть тех, кто пошел воевать за деньги, за высокий уровень денежного обеспечения и региональные надбавки. Таким образом у них армия увеличивается в среднем на 8-9 тысяч ежемесячно", - отметил он.



Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

По словам Сырского, на сегодня российская оккупационная армия, вместе с оперативным резервом, имеет численность около 695 тысяч личного состава на территории Украины.

Также он отмечает, что у врага есть стратегический резерв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нарушения во время мобилизации в зону боевых действий отправлено 136 офицеров и 325 военнослужащих, - Сухопутные войска

"Это 13 дивизий, определенное количество полков и бригад. Это еще 121 тысяча. То есть они готовятся к затяжной войне, войне на истощение. Это их главная стратегия. Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой. Вы знаете, что за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и составляет около 1200 км", - добавляет главнокомандующий.

Поэтому, по его словам, основным источником обеспечения пополнения нашей армии является продолжение мобилизации.

"Непопулярная мера, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - Верховным Главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения.

ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускали этих позорных случаев, которые иногда случаются. Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", - резюмирует Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация нужна, одним рекрутингом не перекроешь потребности, - заместитель командира "Азова" Паламар