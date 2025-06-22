УКР
8 656 153

РФ хоче затяжної війни: направила в Україну 695 тис. військових і ще має резерв. Мобілізація не повинна бути шоком для наших людей, - Сирський

Минулого року до збройних сил РФ набрали близько 440 тисяч контрактників. Наразі окупаційна армія має чисельність близько 695 тисяч особового складу, задіяного на території України.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо можливості наших ворогів. Ми знаємо, що вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки. Таким чином у них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно", - зазначив він.

Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

За словами Сирського, на сьогодні російська окупаційна армія, разом з оперативним резервом, має чисельність близько 695 тисяч особового складу на території України.

Також він наголошує, що у ворога є стратегічний резерв.

"Це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад. Це ще 121 тисяча. Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою. Ви знаєте, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км", - додає головнокомандувач.

Тому, за його словами, основним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації.

"Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України – Верховним Головнокомандувачем. В ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення.

ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", - резюмує Сирський.

Топ коментарі
+22
Не мобілізація шокує, а відсутність озброєння та захисних споруд. Зміна військового командування теж шокувала.
22.06.2025 11:10 Відповісти
+22
Ну шок-ни шок а вопросов выше крыши, например когда призывают мужиков 55 лет которые честно говоря просто физически ни в состоянии вывозить военные обязанности и в то же самое время молодые 20ти летние бугаи тыняются по улицам без дела, ну про действия ТЦК можно и не говорить, а вопрос почему такое количество полицейских ни на фронте тоже интересен.
22.06.2025 11:17 Відповісти
+22
Чого ми тільки вже не слухали : війни не буде, не росхитуйте човен - шашлики, війна закінчиться через 3 тижня, в серпні 2022, ...
Слухати цих так званих укро політиків це вже вапще - ідіотизм.
Рятуйте себе самі. І х#й забійте на цих брехунів - вони вам нічого хорошего не зроблять, вони всі - шістки укро олігархів, а укро олігархи - агенти маскви.
22.06.2025 11:17 Відповісти
Совок втратив у війні 26 млн особового складу, поки не пішов повним ходом лендліз і їх оборонка не запрацювала в 3 зміни. Тому ****...ш що пару міліонів з автоматами щось вирішать це х..ня з ленінських проповідей.

Київ колись захищала міліонна армія, але німці завдяки перевазі в авіації швидки залишили їх без постачання... І це у них не було беспілотників та Кабів.

Україну врятує тільки тотальна боротьба з корупцією, без якої у нас ніколи не налагодиться виробництво озброєння, особливо важкого далекобійного та зміна системи управління у війську, підняття у званнях і донавчання молодших офіцерів що показали себе на ЛБЗ, а старших що несправляються у відставку, а не придумувати для них непотрібні посади..
22.06.2025 13:10 Відповісти
Шокує відсутність Справедливості коли гребуть інвалідів, епілептиків і дядьків під 60 років а здорові молодики гульбанять з ранку до ночі, коли сотні тисяч ментів, дбр-івців і різних охоронних структур де здорові навчені стріляти і фізично підготовлені чоловіки тотально заброньовані, а дядько з села що кривий і сліпий мінус 8 і в житті автомата не тримав має штурмувати посадки, десятки тисяч погранців пильно стережуть західні кордони від втікачів замість захищати східні рубежі.
22.06.2025 11:51 Відповісти
Еще будете смеятся - ментам и западным погранцам дроны уже покупают!! По гостендерам, как положено, за бюджетные деньги....
А на фронт - проси у волонтеров и Шоколадного Барыги. Совести ж у него нет, нет что б на дорогах пиариться.. или "лисячих норах" хотябы!! Ууу!! ☝️😡
22.06.2025 11:56 Відповісти
Т.е.
Лес рубят щепки летят ? ™
Понабирали ментов с броней и денегератов на купленые должностья, и можно не считать какой процент "контингента" будет покалечен, избит, убьется из окна или от эпилепсии" ?
Да не будет сие для вас шоком!! Дорогие соотечественники, Сырок Подермачный вас на смерть погонит дружно!
22.06.2025 11:54 Відповісти
Сирському час проходити влк і на пенсію. І це точно ні для кого не буде шоком.
22.06.2025 11:58 Відповісти
"вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки Джерело: https://censor.net/ua/n3559257"

Шо ти будеш робити, і Сирський бреше. Ну примусова у них мобілізація, при-му-со-ва! Хоча це вже таке, хто твердо хоче бачити трикутник, той дивитиметься на квадрат, овал, ромб, але бачитиме все ж таки трикутник.
22.06.2025 12:06 Відповісти
22.06.2025 12:16 Відповісти
У минулому році у кацапів примусовою була мобілізація для деяких спеціальностей.
22.06.2025 12:34 Відповісти
О! Єсс)
22.06.2025 12:37 Відповісти
Наприклад?
22.06.2025 12:37 Відповісти
Наприклад, медпрацівників.
22.06.2025 14:14 Відповісти
Можна посилання на номер і дату наказу?
22.06.2025 14:53 Відповісти
Який тобі наказ? Медпрацівники - військовозобов'язані. Надсилають рознарядку на медзаклад, і забирають… Це у нас спеціаліста до стабіка або шпиталю не знайдеш. У кацапні з цим проблем нема.
22.06.2025 16:03 Відповісти
Які такі рознарядки? Ви жартуєте? Всі чоловіки в рф військовозобов'язані. Але навіть щоб забрати пацанів строковиків два рази на рік виходить наказ про мобілізацію. Інакше ніяк.
22.06.2025 16:08 Відповісти
Плутаєте призов і мобілізацію
22.06.2025 16:19 Відповісти
Яка різниця? Восени 2022 теж був наказ про мобілізацію 300000 на війну. Може ви маєте на увазі мобілізацію військових лікарів з військовим званням? Тоді згоден. Але це не примусова мобілізація. Це їх вибір. Також як пожежників "примусово" змушують гасити пожежу.
22.06.2025 16:27 Відповісти
Україна теж хоче затяжної війни. Тому замість бункерів у Карпатах будує готелі.
22.06.2025 12:20 Відповісти
Хто в ОКОП по мобілізації а хто у відрядження в ЕВРОПУ разом з сімєю кожному своє!!
22.06.2025 12:35 Відповісти
В Україні сотні тисяч ментів,охоронців,мільйони чиновників,а чомусь мобілізують старих,хворих та бідних! Така мобілізація більше схожа на кріпацтво та рабство , з якої ти мааєш право повернутись,або калікою,або в пакеті! Третього не дано!
22.06.2025 12:36 Відповісти
Хтось хоче гайдамаків замінити на більш слухняну отару. А хто саме - так і не скажи, розгул демократії і свободи слова.
22.06.2025 15:43 Відповісти
І хто мені скаже,чому в поліцію старих,хворих та бідних не беруть,а в армію беруть?
22.06.2025 12:38 Відповісти
бо в поліції вже всі посади зайняті своїми хлопцями тому лівві холопи їм не нать!!
22.06.2025 12:39 Відповісти
Тому що поліція - це обличчя державного апарату. Воно має бути гарним. Як ви собі уявляєте якогось покривленого беззубого дядька в поліції? Що подумають про таку державу? А в окопі ніхто не бачить, туди можна.
22.06.2025 12:41 Відповісти
Ну тебе ж не взяли. Значить в армію беруть тільки дієздатних.
22.06.2025 12:44 Відповісти
Д ... л, тому що мобілізація - до ЗСУ.
У поліцію по конкурсу !
22.06.2025 15:54 Відповісти
Демократія завжди перемагала не числом, а умінням. Коли замість інженерів і техніків народ гребуть у піхоту це і є деспотія.
22.06.2025 12:41 Відповісти
От цікаве питання - кажуть сину Чернишова, 18-19 років. Як же це "дитя" виїхало з України? На ВЛК отримав статус непридатного? Інвалід 1 групи?
І хоча по віку він потрапляє в категорію добровільної мобілізації, але скільки таких "інвалідів" цілком мобілізаційного віку? Звісно серед "не простих громадян". Може в цьому і є найбільша біда мобілізації, що під прями керівництвом Сирського (а саме він до 2024, був прямим керівником системи ТЦК та СП) фактично оголосили програму державної нерівності.
От в чому біда. Ухилянти це звісно теж проблема, але куди більше тих хто є державним ухилянтом з купленою індульгенцією. І звісно все інше, що відлякує людей.
Саме Сирський не в останню чергу автор того, що з почесного обов'язку в 2022, коли був вал добровольців та ентузіастів, перетворилось в покарання в 2025 році, коли джерело мобілізації - ті кого впіймали (не лише в прямому, а і в переносному сенсі).
22.06.2025 12:48 Відповісти
Воюють кріпаки. А пани тільки керують.
22.06.2025 16:35 Відповісти
Вигравати Потрібно не ,,Гарматним М'ясом "
А технологіями та ******** зброєю☝️☝️☝️
22.06.2025 12:49 Відповісти
Для людей є шоком варварські методи мобілізації, для людей є шоком затикання дір м'ясом і повний совок в головах командування, для людей є шоком відсутність фортифікацій і тотальная несправедливість коли діточки депутатів і міністрів вільно виїзджають за кордон і ії ніхто не чіпає.
22.06.2025 12:51 Відповісти
Ми знаємо можливості наших ворогів. Ми знаємо, що вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки.

Тобто, в Україні треба бусифікувати як мінімум тищ. 500

22.06.2025 12:55 Відповісти
Взагалі то тисяч 70, у нас же втрати 1:8 десь. Не зовсім зрозуміло, навіщо гребуть по 30 тисяч щомісяця.
22.06.2025 12:59 Відповісти
...у нас же втрати 1:8 десь. ...навіщо гребуть по 30 тисяч щомісяця.

Ну десь, щось не сходиться, цікаво де?)
22.06.2025 13:55 Відповісти
для ваших людей мобилизация шоком не будет
22.06.2025 13:03 Відповісти
Ви знаєте, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км", - додає головнокомандувач Джерело: https://censor.net/ua/n3559257 А якої суки син збільшив ту протяжність фронту на 200 км?
22.06.2025 13:20 Відповісти
Звичайно, рано чи пізно у ЗСУ будуть майже всі чоловіки. У нас немає вибору, інакше український народ зникне. Слава богу, більшість українців це розуміє.
Але треба піднімати мотивацію людей, як матеріальну, так і моральну.
22.06.2025 13:43 Відповісти
Якщо стає питання виживання Держави, як такої - то, нажаль треба і 18-річних долучати і жінок.
По прикладу Ісраелю
23.06.2025 11:40 Відповісти
Якщо всі чоловіки в армії,то країна і так практично зникне.В нас народжуваність втричі нижча за смертність.А це тотальна катастрофа вже,не криза.І жінки мали бути не виїзними.Я вже не кажу.що хто буде працювати,бангладешці?
23.06.2025 13:41 Відповісти
Ти ж , тупориле мосьввоку, зі своїм зеленим підором і збільшило лінію фронту і тепер ще й зібралося з цим артистом -наркоманом перевершити цапів в кількості мобілізованих? Ви якщо разом з ним прямо зараз втічете з України і будете там смоктати друг другу пісюн , то це буде самим мудрим вашим рішенням за все життя.
22.06.2025 13:57 Відповісти
Розкрадання на захисних спорудах, зброя, і ви. Ось шо нас тривожить
22.06.2025 14:07 Відповісти
Мобілізація буде шоком для поліції та решти силовиків. А ми вже звикли.
22.06.2025 16:32 Відповісти
М'ясник по іншому не може.
Вони ж думали із Зе, бац, бац, і вибори. А тепер, щоб довше правити, потрібна затяжна війна.
22.06.2025 17:25 Відповісти
Зараз не 2022 рік ,і черг в ТЦК небуде і нічого нас лякати мобілізацією ,безкоштовного гарматного м'яса вже не буде .
22.06.2025 17:40 Відповісти
так кацапы берут 18-25. и платят за контракт по 20 тыщ долл. а тут кукиш и 18-25 не берут, бо це "гівнофонд нації". у кацапов мобилизацонный потенциал раз в 10 больше.
23.06.2025 01:56 Відповісти
Томку вони і молодих беруть,бо в них ресурс більший.Україні без молоді піздець буде.
23.06.2025 13:42 Відповісти
У 2 рази, але зараз це ніщо на війні, нехай їх там хоч 1 мільярд буде. Значенням має лише ВПК і ресурси на його розвиток і масштабування.
24.06.2025 15:35 Відповісти
не у два рази, а у десять. беріть до уваги виплати по контракту 2 млн руб, а у нас дуля. І вік 18-60, і плюс мобіки. І ВПК в них в 20 разів сильніший.
29.06.2025 01:04 Відповісти
Брехня. Забий в гуглі кількість каців за споживанням хліба. Зараз їх там не більше 50млн
07.07.2025 17:52 Відповісти
89млн. каців було у далекому 2010. За математичними оцінками вже 66млн. у 2017. *******.
https://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/3599-vymyraiucha-rosiia-ne-142-miliony-naselennia-a-maksymum-80
08.07.2025 11:14 Відповісти
