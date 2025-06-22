РФ хоче затяжної війни: направила в Україну 695 тис. військових і ще має резерв. Мобілізація не повинна бути шоком для наших людей, - Сирський

Минулого року до збройних сил РФ набрали близько 440 тисяч контрактників. Наразі окупаційна армія має чисельність близько 695 тисяч особового складу, задіяного на території України.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо можливості наших ворогів. Ми знаємо, що вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки. Таким чином у них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно", - зазначив він.



Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

За словами Сирського, на сьогодні російська окупаційна армія, разом з оперативним резервом, має чисельність близько 695 тисяч особового складу на території України.

Також він наголошує, що у ворога є стратегічний резерв.

"Це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад. Це ще 121 тисяча. Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою. Ви знаєте, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км", - додає головнокомандувач.

Тому, за його словами, основним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації.

"Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України – Верховним Головнокомандувачем. В ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення.

ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", - резюмує Сирський.

