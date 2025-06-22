РФ хоче затяжної війни: направила в Україну 695 тис. військових і ще має резерв. Мобілізація не повинна бути шоком для наших людей, - Сирський
Минулого року до збройних сил РФ набрали близько 440 тисяч контрактників. Наразі окупаційна армія має чисельність близько 695 тисяч особового складу, задіяного на території України.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо можливості наших ворогів. Ми знаємо, що вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки. Таким чином у них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно", - зазначив він.
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України
За словами Сирського, на сьогодні російська окупаційна армія, разом з оперативним резервом, має чисельність близько 695 тисяч особового складу на території України.
Також він наголошує, що у ворога є стратегічний резерв.
"Це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад. Це ще 121 тисяча. Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою. Ви знаєте, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км", - додає головнокомандувач.
Тому, за його словами, основним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації.
"Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України – Верховним Головнокомандувачем. В ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення.
ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", - резюмує Сирський.
Київ колись захищала міліонна армія, але німці завдяки перевазі в авіації швидки залишили їх без постачання... І це у них не було беспілотників та Кабів.
Україну врятує тільки тотальна боротьба з корупцією, без якої у нас ніколи не налагодиться виробництво озброєння, особливо важкого далекобійного та зміна системи управління у війську, підняття у званнях і донавчання молодших офіцерів що показали себе на ЛБЗ, а старших що несправляються у відставку, а не придумувати для них непотрібні посади..
А на фронт - проси у волонтеров и Шоколадного Барыги. Совести ж у него нет, нет что б на дорогах пиариться.. или "лисячих норах" хотябы!! Ууу!! ☝️😡
Лес рубят щепки летят ? ™
Понабирали ментов с броней и денегератов на купленые должностья, и можно не считать какой процент "контингента" будет покалечен, избит, убьется из окна или от эпилепсии" ?
Да не будет сие для вас шоком!! Дорогие соотечественники, Сырок Подермачный вас на смерть погонит дружно!
Шо ти будеш робити, і Сирський бреше. Ну примусова у них мобілізація, при-му-со-ва! Хоча це вже таке, хто твердо хоче бачити трикутник, той дивитиметься на квадрат, овал, ромб, але бачитиме все ж таки трикутник.
У поліцію по конкурсу !
І хоча по віку він потрапляє в категорію добровільної мобілізації, але скільки таких "інвалідів" цілком мобілізаційного віку? Звісно серед "не простих громадян". Може в цьому і є найбільша біда мобілізації, що під прями керівництвом Сирського (а саме він до 2024, був прямим керівником системи ТЦК та СП) фактично оголосили програму державної нерівності.
От в чому біда. Ухилянти це звісно теж проблема, але куди більше тих хто є державним ухилянтом з купленою індульгенцією. І звісно все інше, що відлякує людей.
Саме Сирський не в останню чергу автор того, що з почесного обов'язку в 2022, коли був вал добровольців та ентузіастів, перетворилось в покарання в 2025 році, коли джерело мобілізації - ті кого впіймали (не лише в прямому, а і в переносному сенсі).
А технологіями та ******** зброєю☝️☝️☝️
Тобто, в Україні треба бусифікувати як мінімум тищ. 500
Ну десь, щось не сходиться, цікаво де?)
Але треба піднімати мотивацію людей, як матеріальну, так і моральну.
По прикладу Ісраелю
Вони ж думали із Зе, бац, бац, і вибори. А тепер, щоб довше правити, потрібна затяжна війна.
