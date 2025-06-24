Держдума РФ дозволила особам без громадянства служити в армії за контрактом
Державна дума РФ ухвалила в третьому, остаточному читанні закон, який дозволяє особам без громадянства (апатридам) укладати контракт на проходження служби в російській армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У пояснювальній записці до документа зазначено, що ініціатива спрямована на розширення кола осіб, які мають право служити за контрактом. Раніше така можливість була лише у росіян та іноземців із громадянством.
Кого стосується цей закон
За словами голови комітету з оборони Андрія Картаполова, поправки стосуються насамперед людей із окупованих Росією територій України.
Він також зазначив, що "до багатьох жителів європейських держав, які переїжджають до Росії, застосовують міру позбавлення громадянства", і наголосив, що законопроєкт не пов’язаний із браком контрактників.
"Це ще одне джерело докомплектування армії. Ми також закриваємо прогалину в законодавстві, адже кожна людина повинна мати право вступити до Збройних сил Російської Федерації", – сказав Картаполов російській "Парламентській газеті".
Скільки осіб зможе долучитися до армії РФ
За його словами, міністерство оборони за допомогою закону зможе залучити до військової служби від чотирьох до п’яти тисяч осіб. В обмін на такий контракт люди без громадянства зможуть отримати російський паспорт.
За даними Прикордонної служби ФСБ, торік до Росії загалом в’їхали майже 90 тисяч осіб без громадянства – не рахуючи туристів і транзитних пасажирів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль