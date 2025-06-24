Держдума РФ дозволила особам без громадянства служити в армії за контрактом

Державна дума РФ ухвалила в третьому, остаточному читанні закон, який дозволяє особам без громадянства (апатридам) укладати контракт на проходження служби в російській армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що ініціатива спрямована на розширення кола осіб, які мають право служити за контрактом. Раніше така можливість була лише у росіян та іноземців із громадянством.

Також читайте: У Росії вчетверо підвищили штрафи за зміну місця проживання без повідомлення військкомату

Кого стосується цей закон

За словами голови комітету з оборони Андрія Картаполова, поправки стосуються насамперед людей із окупованих Росією територій України.

Він також зазначив, що "до багатьох жителів європейських держав, які переїжджають до Росії, застосовують міру позбавлення громадянства", і наголосив, що законопроєкт не пов’язаний із браком контрактників.

"Це ще одне джерело докомплектування армії. Ми також закриваємо прогалину в законодавстві, адже кожна людина повинна мати право вступити до Збройних сил Російської Федерації", – сказав Картаполов російській "Парламентській газеті".

Читайте: РФ хоче затяжної війни: направила в Україну 695 тис. військових і ще має резерв. Мобілізація не повинна бути шоком для наших людей, - Сирський

Скільки осіб зможе долучитися до армії РФ

За його словами, міністерство оборони за допомогою закону зможе залучити до військової служби від чотирьох до п’яти тисяч осіб. В обмін на такий контракт люди без громадянства зможуть отримати російський паспорт.

За даними Прикордонної служби ФСБ, торік до Росії загалом в’їхали майже 90 тисяч осіб без громадянства – не рахуючи туристів і транзитних пасажирів.