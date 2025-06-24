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Новини
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Держдума РФ дозволила особам без громадянства служити в армії за контрактом

В РФ особи без громадянства служитимуть в армії за контрактом

Державна дума РФ ухвалила в третьому, остаточному читанні закон, який дозволяє особам без громадянства (апатридам) укладати контракт на проходження служби в російській армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що ініціатива спрямована на розширення кола осіб, які мають право служити за контрактом. Раніше така можливість була лише у росіян та іноземців із громадянством.

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Кого стосується цей закон

За словами голови комітету з оборони Андрія Картаполова, поправки стосуються насамперед людей із окупованих Росією територій України.

Він також зазначив, що "до багатьох жителів європейських держав, які переїжджають до Росії, застосовують міру позбавлення громадянства", і наголосив, що законопроєкт не пов’язаний із браком контрактників.

"Це ще одне джерело докомплектування армії. Ми також закриваємо прогалину в законодавстві, адже кожна людина повинна мати право вступити до Збройних сил Російської Федерації", – сказав Картаполов російській "Парламентській газеті".

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Скільки осіб зможе долучитися до армії РФ

За його словами, міністерство оборони за допомогою закону зможе залучити до військової служби від чотирьох до п’яти тисяч осіб. В обмін на такий контракт люди без громадянства зможуть отримати російський паспорт.

За даними Прикордонної служби ФСБ, торік до Росії загалом в’їхали майже 90 тисяч осіб без громадянства – не рахуючи туристів і транзитних пасажирів.

Автор: 

армія рф (18034) росія (66417)


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Будем очікувать підписання контрактів з марсіанами і таукитянами...
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24.06.2025 21:28 Відповісти
Безхатчинки всіх країн об'єднуйтесь... на параші
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24.06.2025 21:47 Відповісти
параша.. - вєлікая срана..
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24.06.2025 23:07 Відповісти
велика? у чому?
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25.06.2025 06:11 Відповісти
в срані..
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25.06.2025 12:57 Відповісти
невже м'ясо на фарш у мрсковських рашистів закінчується..?
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24.06.2025 23:06 Відповісти
 
 