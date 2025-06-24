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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Конкурс на руководителя БЭБ: директором избран Александр Цивинский

беб

Конкурсная комиссия избрала нового директора Бюро экономической безопасности Украины. Представители комиссии проголосовали за руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ Александра Цивинского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Как автор закона, по которому проводится конкурс ответственно заявляю, здесь победитель Александр Цывинский. Он избран на главу БЭБ", - говорится в сообщении.

Александр Цивинский - детектив НАБУ, один из лидеров операции "Чистый город"

"Все. Замечательный выбор комиссии. Теперь у правительства есть 10 дней на назначение. Но заседание правительства уже завтра в 12:00", - напомнил Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на должность директора БЭБ Скомаров о наличии паспорта РФ у его отца: заставили получить, когда находился в оккупации

Автор: 

конкурс (1146) Бюро экономической безопасности (214)


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Топ комментарии
+5
"прекрасний вибір"

Ще в одного кандидата на пост директора Бюро економічної безпеки виявився батько з паспортом Росії. Тільки сьогодні керівник детективів з НАБУ Олександр Цивінський проходив співбесіду з міжнародниками в прямому ефірі та впевнено говорив про інтереси України та боротьбу з ворогом. Але виявилось, що його батько Цивінський Ігор Григорович, 16.07.1960 р.н. має громадянство країни-агресора - паспорт рф Nº4705994107, виданий 27.07.2005 р. «ОВД Ленинского округа г. Мурманска», російський ІПН 519091724981.
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24.06.2025 23:01 Ответить
+4
Які щирі "українці" повилазили у коментах...
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24.06.2025 22:43 Ответить
+4
у владі дєрьмаки, цивінські..з батьками на паРаші
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24.06.2025 23:03 Ответить
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Які щирі "українці" повилазили у коментах...
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24.06.2025 22:43 Ответить
Дакажы що не щири!!!А?прохлебатель пахлёвки зелёнойШмурдятины!это такие поддерживают беспридел как ты пустота!
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24.06.2025 22:49 Ответить
Тобі за кількість буков платять, або за «свіжі думки»? Треба робити проміжки між словами, тоді більше отримаєш по факту…
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24.06.2025 23:28 Ответить
"прекрасний вибір"

Ще в одного кандидата на пост директора Бюро економічної безпеки виявився батько з паспортом Росії. Тільки сьогодні керівник детективів з НАБУ Олександр Цивінський проходив співбесіду з міжнародниками в прямому ефірі та впевнено говорив про інтереси України та боротьбу з ворогом. Але виявилось, що його батько Цивінський Ігор Григорович, 16.07.1960 р.н. має громадянство країни-агресора - паспорт рф Nº4705994107, виданий 27.07.2005 р. «ОВД Ленинского округа г. Мурманска», російський ІПН 519091724981.
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24.06.2025 23:01 Ответить
Желэзняк поганого не порадить як і під тиском грантоїдів "міжнародні" експерти.
Російський пачпорт у найближчого родича це як золота картка на посаду, тобто вагомий туз який б'є всіх інших претендентів наповал. Хіба що сам претендент матиме російський пачпорт, це взагалі флеш рояль.
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24.06.2025 23:42 Ответить
у владі дєрьмаки, цивінські..з батьками на паРаші
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24.06.2025 23:03 Ответить
Ну, тут рвав дупу за цього пана Цивинського желєзняк. Досі перебуває в ейфррії. Вштирило від перемоги так, що віддихатись нн може. То дякуйте йому.
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24.06.2025 23:44 Ответить
Там одні дармоїди! Справу по недобудовах Войцеховського яку 10 років розслідувала.... розслідувала.... поліція, передали розслідувати ще й до БЕБ. Потерпілі почали звертатися
і виявилось, що детектив нехоче спілкуватись з потерпілими, а секретар завжди включає дурника ніколи не може зрозуміти, що за справа, що вони там розслідують ХЗ!
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24.06.2025 23:11 Ответить
мусора не люди
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24.06.2025 23:12 Ответить
Сміттярі.
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24.06.2025 23:33 Ответить
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24.06.2025 23:53 Ответить
от перемены кроватей.ничо не измениться..))
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24.06.2025 23:53 Ответить
економічна безпека..
невже каломойський сяде з конфіскацією..
і інші..
тюрем є.. вдосталь?
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24.06.2025 23:58 Ответить
Папа паспортый урус? Этот деятель обязательно начнет с репрессивных пепевирок малого бизнеса,всяких таксистов и курьеров.
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25.06.2025 07:07 Ответить
Зачумлений бенями та зелями обдурений народ вже не скине з себе ярмо. Ворог знову торжествує, жорсткий принцип "жодного українця у владі" виконується послідовно і без винятків.
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25.06.2025 15:59 Ответить
 
 