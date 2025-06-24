Конкурс на руководителя БЭБ: директором избран Александр Цивинский
Конкурсная комиссия избрала нового директора Бюро экономической безопасности Украины. Представители комиссии проголосовали за руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ Александра Цивинского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Как автор закона, по которому проводится конкурс ответственно заявляю, здесь победитель Александр Цывинский. Он избран на главу БЭБ", - говорится в сообщении.
Александр Цивинский - детектив НАБУ, один из лидеров операции "Чистый город"
"Все. Замечательный выбор комиссии. Теперь у правительства есть 10 дней на назначение. Но заседание правительства уже завтра в 12:00", - напомнил Железняк.
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+5 Ostap Zion #602720
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+4 Віталій #584752
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+4 Ostap Zion #602720
показать весь комментарий24.06.2025 23:03 Ответить Ссылка
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Ще в одного кандидата на пост директора Бюро економічної безпеки виявився батько з паспортом Росії. Тільки сьогодні керівник детективів з НАБУ Олександр Цивінський проходив співбесіду з міжнародниками в прямому ефірі та впевнено говорив про інтереси України та боротьбу з ворогом. Але виявилось, що його батько Цивінський Ігор Григорович, 16.07.1960 р.н. має громадянство країни-агресора - паспорт рф Nº4705994107, виданий 27.07.2005 р. «ОВД Ленинского округа г. Мурманска», російський ІПН 519091724981.
Російський пачпорт у найближчого родича це як золота картка на посаду, тобто вагомий туз який б'є всіх інших претендентів наповал. Хіба що сам претендент матиме російський пачпорт, це взагалі флеш рояль.
і виявилось, що детектив нехоче спілкуватись з потерпілими, а секретар завжди включає дурника ніколи не може зрозуміти, що за справа, що вони там розслідують ХЗ!
невже каломойський сяде з конфіскацією..
і інші..
тюрем є.. вдосталь?