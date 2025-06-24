Конкурс на руководителя БЭБ: директором избран Александр Цивинский

Конкурсная комиссия избрала нового директора Бюро экономической безопасности Украины. Представители комиссии проголосовали за руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ Александра Цивинского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Как автор закона, по которому проводится конкурс ответственно заявляю, здесь победитель Александр Цывинский. Он избран на главу БЭБ", - говорится в сообщении.

Александр Цивинский - детектив НАБУ, один из лидеров операции "Чистый город"

"Все. Замечательный выбор комиссии. Теперь у правительства есть 10 дней на назначение. Но заседание правительства уже завтра в 12:00", - напомнил Железняк.

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