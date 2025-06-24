Конкурс на керівника БЕБ: директором обрано Олександра Цивінського

Конкурсна комісія обрала нового директора Бюро економічної безпеки України. Представники комісії проголосували за керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ Олександра Цивінського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Як автор закону по якому проводиться конкурс відповідально заявляю, тут переможець Олександр Цивінський. Він обраний на голову БЕБ", - ідеться в повідомленні.

Олександр Цивінський - детектив НАБУ, один з лідерів операції "Чисте місто"

"Все. Чудовий вибір комісії Тепер у Уряду є 10 днів на призначення. Але засідання Уряду вже завтра о 12:00", - нагадав Железняк.

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