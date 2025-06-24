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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Конкурс на керівника БЕБ: директором обрано Олександра Цивінського

беб

Конкурсна комісія обрала нового директора Бюро економічної безпеки України. Представники комісії проголосували за керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ Олександра Цивінського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Як автор закону по якому проводиться конкурс відповідально заявляю, тут переможець Олександр Цивінський. Він обраний на голову БЕБ", - ідеться в повідомленні.

Олександр  Цивінський - детектив НАБУ,  один з лідерів операції "Чисте місто"

"Все. Чудовий вибір комісії Тепер у Уряду є 10 днів на призначення. Але засідання Уряду вже завтра о 12:00", - нагадав Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на посаду директора БЕБ Скомаров про наявність паспорта РФ у його батька: змусили отримати, коли перебував в окупації

Автор: 

конкурс (1297) Бюро економічної безпеки (662)


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Топ коментарі
+5
"прекрасний вибір"

Ще в одного кандидата на пост директора Бюро економічної безпеки виявився батько з паспортом Росії. Тільки сьогодні керівник детективів з НАБУ Олександр Цивінський проходив співбесіду з міжнародниками в прямому ефірі та впевнено говорив про інтереси України та боротьбу з ворогом. Але виявилось, що його батько Цивінський Ігор Григорович, 16.07.1960 р.н. має громадянство країни-агресора - паспорт рф Nº4705994107, виданий 27.07.2005 р. «ОВД Ленинского округа г. Мурманска», російський ІПН 519091724981.
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24.06.2025 23:01 Відповісти
+4
Які щирі "українці" повилазили у коментах...
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24.06.2025 22:43 Відповісти
+4
у владі дєрьмаки, цивінські..з батьками на паРаші
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24.06.2025 23:03 Відповісти
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Які щирі "українці" повилазили у коментах...
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24.06.2025 22:43 Відповісти
Дакажы що не щири!!!А?прохлебатель пахлёвки зелёнойШмурдятины!это такие поддерживают беспридел как ты пустота!
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24.06.2025 22:49 Відповісти
Тобі за кількість буков платять, або за «свіжі думки»? Треба робити проміжки між словами, тоді більше отримаєш по факту…
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24.06.2025 23:28 Відповісти
"прекрасний вибір"

Ще в одного кандидата на пост директора Бюро економічної безпеки виявився батько з паспортом Росії. Тільки сьогодні керівник детективів з НАБУ Олександр Цивінський проходив співбесіду з міжнародниками в прямому ефірі та впевнено говорив про інтереси України та боротьбу з ворогом. Але виявилось, що його батько Цивінський Ігор Григорович, 16.07.1960 р.н. має громадянство країни-агресора - паспорт рф Nº4705994107, виданий 27.07.2005 р. «ОВД Ленинского округа г. Мурманска», російський ІПН 519091724981.
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24.06.2025 23:01 Відповісти
Желэзняк поганого не порадить як і під тиском грантоїдів "міжнародні" експерти.
Російський пачпорт у найближчого родича це як золота картка на посаду, тобто вагомий туз який б'є всіх інших претендентів наповал. Хіба що сам претендент матиме російський пачпорт, це взагалі флеш рояль.
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24.06.2025 23:42 Відповісти
у владі дєрьмаки, цивінські..з батьками на паРаші
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24.06.2025 23:03 Відповісти
Ну, тут рвав дупу за цього пана Цивинського желєзняк. Досі перебуває в ейфррії. Вштирило від перемоги так, що віддихатись нн може. То дякуйте йому.
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24.06.2025 23:44 Відповісти
Там одні дармоїди! Справу по недобудовах Войцеховського яку 10 років розслідувала.... розслідувала.... поліція, передали розслідувати ще й до БЕБ. Потерпілі почали звертатися
і виявилось, що детектив нехоче спілкуватись з потерпілими, а секретар завжди включає дурника ніколи не може зрозуміти, що за справа, що вони там розслідують ХЗ!
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24.06.2025 23:11 Відповісти
мусора не люди
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24.06.2025 23:12 Відповісти
Сміттярі.
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24.06.2025 23:33 Відповісти
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24.06.2025 23:53 Відповісти
от перемены кроватей.ничо не измениться..))
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24.06.2025 23:53 Відповісти
економічна безпека..
невже каломойський сяде з конфіскацією..
і інші..
тюрем є.. вдосталь?
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24.06.2025 23:58 Відповісти
Папа паспортый урус? Этот деятель обязательно начнет с репрессивных пепевирок малого бизнеса,всяких таксистов и курьеров.
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25.06.2025 07:07 Відповісти
Зачумлений бенями та зелями обдурений народ вже не скине з себе ярмо. Ворог знову торжествує, жорсткий принцип "жодного українця у владі" виконується послідовно і без винятків.
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25.06.2025 15:59 Відповісти
 
 