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Конкурс на керівника БЕБ: директором обрано Олександра Цивінського
Конкурсна комісія обрала нового директора Бюро економічної безпеки України. Представники комісії проголосували за керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ Олександра Цивінського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Як автор закону по якому проводиться конкурс відповідально заявляю, тут переможець Олександр Цивінський. Він обраний на голову БЕБ", - ідеться в повідомленні.
Олександр Цивінський - детектив НАБУ, один з лідерів операції "Чисте місто"
"Все. Чудовий вибір комісії Тепер у Уряду є 10 днів на призначення. Але засідання Уряду вже завтра о 12:00", - нагадав Железняк.
Топ коментарі
+5 Ostap Zion #602720
показати весь коментар24.06.2025 23:01 Відповісти Посилання
+4 Віталій #584752
показати весь коментар24.06.2025 22:43 Відповісти Посилання
+4 Ostap Zion #602720
показати весь коментар24.06.2025 23:03 Відповісти Посилання
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Ще в одного кандидата на пост директора Бюро економічної безпеки виявився батько з паспортом Росії. Тільки сьогодні керівник детективів з НАБУ Олександр Цивінський проходив співбесіду з міжнародниками в прямому ефірі та впевнено говорив про інтереси України та боротьбу з ворогом. Але виявилось, що його батько Цивінський Ігор Григорович, 16.07.1960 р.н. має громадянство країни-агресора - паспорт рф Nº4705994107, виданий 27.07.2005 р. «ОВД Ленинского округа г. Мурманска», російський ІПН 519091724981.
Російський пачпорт у найближчого родича це як золота картка на посаду, тобто вагомий туз який б'є всіх інших претендентів наповал. Хіба що сам претендент матиме російський пачпорт, це взагалі флеш рояль.
і виявилось, що детектив нехоче спілкуватись з потерпілими, а секретар завжди включає дурника ніколи не може зрозуміти, що за справа, що вони там розслідують ХЗ!
невже каломойський сяде з конфіскацією..
і інші..
тюрем є.. вдосталь?