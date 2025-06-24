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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 24 июня россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Несколько групп БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
  • Вражеские БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении.

Обновление по движению БпЛА

  • Группа БпЛА по направлению к югу Одесщины (Сарата).
  • Несколько групп БПЛА в акватории Черного моря.
  • Несколько групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

Читайте: Удар "шахедами" по учебному центру ВСУ: повреждена инфраструктура, без потерь, - Сухопутные войска

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Воздушные силы (2468) Шахед (1229) война в Украине (4942)


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1. Чим? ОТРК «Рояль 95» ?

2. Ось цікава новина
https://t.me/farsna/379248
24.06. 2025

خبرگزاری فارس

پزشکیان: همۀ افتخار این پیروزیِ تاریخی به ملت بزرگ و تمدن‌ساز ایران اختصاص دارد

FARS.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан привітав свою країну з історичною перемогою над Ізраїлем.
«Вся слава цієї історичної перемоги належить великому народу Ірану, який будує цивілізацію».

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24.06.2025 22:48 Ответить
Дай Бог, усім ****** світу! такої "перемоги".
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24.06.2025 23:22 Ответить
Таки да.
У ************ вялий траур....
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24.06.2025 23:26 Ответить
Так ********** ж голосували за рояль, шашликі і сватів, в тепер підори сидять тихо, або смокчуть *** в ЕС і соціалку отримують .
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24.06.2025 23:50 Ответить
І підораски диряві.
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24.06.2025 23:52 Ответить
Параша кожен день запускає по Україні БПЛА.Чому немає наших по кацапії?Де "Рій дронів",котрий обіцяв ЗЕбільний.Та що він тільки не обіцяв:вчителям по 4000 доларів зарплату,кожній бабці по смартфону,мільярд дерев і т.д.Здійснилось тільки одне:долар скоро буде по 45.
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24.06.2025 23:31 Ответить
Знову будуть жертви і палаючи будинки. А зепідорасам *****, вони по Європах , як кожного разу. І ні однієї відповіді по кацапськім житловим будинкам. ЗЕМРАЗІ, слуги *****, горіти вам в пеклі і всій вашій рідні. Зрадники ******.
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24.06.2025 23:48 Ответить
 
 