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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 24 июня россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Несколько групп БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
- Вражеские БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении.
Обновление по движению БпЛА
- Группа БпЛА по направлению к югу Одесщины (Сарата).
- Несколько групп БПЛА в акватории Черного моря.
- Несколько групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
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2. Ось цікава новина
https://t.me/farsna/379248
24.06. 2025
خبرگزاری فارس
✔
پزشکیان: همۀ افتخار این پیروزیِ تاریخی به ملت بزرگ و تمدنساز ایران اختصاص دارد
FARS.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан привітав свою країну з історичною перемогою над Ізраїлем.
«Вся слава цієї історичної перемоги належить великому народу Ірану, який будує цивілізацію».
У ************ вялий траур....