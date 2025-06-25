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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 24 червня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
  • Ворожі БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Група БпЛА в напрямку півдня Одещини (Сарата).
  • Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря.
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Оновлення станом на 00:05

  • Полтава - БпЛА у напрямку міста!
  • БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини (Вилкове).
  • Павлоград - БпЛА зі сходу у напрямку міста!

Оновлення станом на 00:56

  • БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА з Харківщини на Донеччину.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.
  • БпЛА в Запорізькій області у північно-західному напрямку.

Читайте: Удар "шахедами" по навчальному центру ЗСУ: пошкоджена інфраструктура, без втрат, - Сухопутні війська

Автор: 

Повітряні сили (2808) Шахед (1232) війна в Україні (4978)


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1. Чим? ОТРК «Рояль 95» ?

2. Ось цікава новина
https://t.me/farsna/379248
24.06. 2025

خبرگزاری فارس

پزشکیان: همۀ افتخار این پیروزیِ تاریخی به ملت بزرگ و تمدن‌ساز ایران اختصاص دارد

FARS.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан привітав свою країну з історичною перемогою над Ізраїлем.
«Вся слава цієї історичної перемоги належить великому народу Ірану, який будує цивілізацію».

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24.06.2025 22:48 Відповісти
Дай Бог, усім ****** світу! такої "перемоги".
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24.06.2025 23:22 Відповісти
Таки да.
У ************ вялий траур....
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24.06.2025 23:26 Відповісти
Так ********** ж голосували за рояль, шашликі і сватів, в тепер підори сидять тихо, або смокчуть *** в ЕС і соціалку отримують .
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24.06.2025 23:50 Відповісти
І підораски диряві.
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24.06.2025 23:52 Відповісти
Параша кожен день запускає по Україні БПЛА.Чому немає наших по кацапії?Де "Рій дронів",котрий обіцяв ЗЕбільний.Та що він тільки не обіцяв:вчителям по 4000 доларів зарплату,кожній бабці по смартфону,мільярд дерев і т.д.Здійснилось тільки одне:долар скоро буде по 45.
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24.06.2025 23:31 Відповісти
Знову будуть жертви і палаючи будинки. А зепідорасам *****, вони по Європах , як кожного разу. І ні однієї відповіді по кацапськім житловим будинкам. ЗЕМРАЗІ, слуги *****, горіти вам в пеклі і всій вашій рідні. Зрадники ******.
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24.06.2025 23:48 Відповісти
 
 