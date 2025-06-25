3 355 8
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 24 червня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
- Ворожі БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Група БпЛА в напрямку півдня Одещини (Сарата).
- Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря.
- Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
Оновлення станом на 00:05
- Полтава - БпЛА у напрямку міста!
- БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини (Вилкове).
- Павлоград - БпЛА зі сходу у напрямку міста!
Оновлення станом на 00:56
- БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
- БпЛА з Харківщини на Донеччину.
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.
- БпЛА в Запорізькій області у північно-західному напрямку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. Ось цікава новина
https://t.me/farsna/379248
24.06. 2025
خبرگزاری فارس
✔
پزشکیان: همۀ افتخار این پیروزیِ تاریخی به ملت بزرگ و تمدنساز ایران اختصاص دارد
FARS.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан привітав свою країну з історичною перемогою над Ізраїлем.
«Вся слава цієї історичної перемоги належить великому народу Ірану, який будує цивілізацію».
У ************ вялий траур....