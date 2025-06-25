Палата представителей не поддержала резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей США не приняла предложение конгрессмена от Демократической партии США Эла Грина об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на FoxNews.

Отмечается, что резолюция об импичменте, предложенная представителем Элом Грином, была внесена на рассмотрение с результатом 344 голосов "за" и 79 "против", при этом 128 демократов присоединились ко всем 216 республиканцам, чтобы отклонить это постановление.

Напомним Грин уже в четвертый раз объявил о намерении инициировать импичмент президенту США Дональду Трампу. На этот раз за американские удары по Ирану без согласования с Конгрессом.

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