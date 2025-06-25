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Новости Демократ Грин хочет импичмент Трампа Импичмент Трампа
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Палата представителей не поддержала резолюцию об импичменте Трампа

президент США Трамп

Палата представителей США не приняла предложение конгрессмена от Демократической партии США Эла Грина об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на FoxNews.

Отмечается, что резолюция об импичменте, предложенная представителем Элом Грином, была внесена на рассмотрение с результатом 344 голосов "за" и 79 "против", при этом 128 демократов присоединились ко всем 216 республиканцам, чтобы отклонить это постановление.

Напомним Грин уже в четвертый раз объявил о намерении инициировать импичмент президенту США Дональду Трампу. На этот раз за американские удары по Ирану без согласования с Конгрессом.

Читайте: Трамп согласился лично встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня, - Politico

Автор: 

импичмент (548) Конгресс США (1249) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+9
Короче цю чашу всю випють до дна. З міліонами трупів і клоунадою
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25.06.2025 00:33 Ответить
+6
З тексту статті хрен зрозумієш, хто за що голосував.
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25.06.2025 01:33 Ответить
+6
на самому ділі "за американські удари по Ірану без погодження з Конгресом" - така підстава під імпічмент не спрацює,
бо Конгрес 100 відсотково донін.
так, доня не узгодив з Конгресом, а шо він взагалі з Конгресом узгоджує?
ви Раду бачили? вона самостійна у прийнятті яких би не було рішень?
от десь такий і тута зараз Конгрес.
але це єдине доніне рішення за яке я в нього не плюну...
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25.06.2025 02:11 Ответить
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Короче цю чашу всю випють до дна. З міліонами трупів і клоунадою
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25.06.2025 00:33 Ответить
Чому ж лише 3 млн? Пиши вже 30 або 300 млн.
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25.06.2025 06:36 Ответить
Ви не відрізняєте цифру 3 і букву Зе? негайно до школи!
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25.06.2025 06:55 Ответить
А що це змінює по суті?
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25.06.2025 07:34 Ответить
Бачили очі, що купували.
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25.06.2025 00:34 Ответить
Ясен перец(
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25.06.2025 00:35 Ответить
що швидше- вода камінь зточить, чи маразм фашиста приведе ?
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25.06.2025 00:47 Ответить
Хвіст виляє собакою, США - колонія Ізраїля. Трамп - це шабесгой, корисний ідіот Ізраїля.
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25.06.2025 12:22 Ответить
той конгресмен на якогось упоротого лівака ******. цікаво, а був він у списку тих 30-и самих лівих демократів, які написали Байдену лист, щоб він припинив надавати Україні військову допомогу, а натомість штовхав Україну до переговорів з кацапнею.
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25.06.2025 00:58 Ответить
Отже ще не тряхнуло по справжньому.
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25.06.2025 01:32 Ответить
З тексту статті хрен зрозумієш, хто за що голосував.
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25.06.2025 01:33 Ответить
Я не прихильник теорії змови.... але дуже схоже що комусь потрібен хаос у світі та війни.... складається таке враження. То х7йла приборкати не можуть , Іран теж під санкціями зброю виробляє, то Трамп виробляє що заманеться, то ще хтось..... Чи це так випадково.... хто зна....хто зна.
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25.06.2025 01:44 Ответить
Амери чомусь ЗАВЖДИ рятували рашку ... не знали ?
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25.06.2025 02:21 Ответить
Хаос і війни - то клондайк для багатьох.
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25.06.2025 06:57 Ответить
на самому ділі "за американські удари по Ірану без погодження з Конгресом" - така підстава під імпічмент не спрацює,
бо Конгрес 100 відсотково донін.
так, доня не узгодив з Конгресом, а шо він взагалі з Конгресом узгоджує?
ви Раду бачили? вона самостійна у прийнятті яких би не було рішень?
от десь такий і тута зараз Конгрес.
але це єдине доніне рішення за яке я в нього не плюну...
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25.06.2025 02:11 Ответить
Цікава правова держава.
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25.06.2025 06:58 Ответить
Ти не плюнеш, бо ти теж маланець.
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25.06.2025 12:17 Ответить
ну хоч не кацап ....
ну таке - а ти за засоленим памідором не рукою - галоваю в банку лізеш?
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25.06.2025 12:25 Ответить
казапо притрушерні - то їбати придністрвья чи вони вас?
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25.06.2025 12:31 Ответить
У будь-якому законодавчому органі є міські божевільні. Той Грін - один з таких.
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25.06.2025 04:32 Ответить
Так там за Трампом Венс - такеж гавно якщо не гірше.
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25.06.2025 06:40 Ответить
Що лишній раз доводить - хтоб там шо не казав про явно-прип*зжений психічний стан трампа, він саме то, що їх влаштовує...
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25.06.2025 06:50 Ответить
Схема розвалу держави з 2019 відпрацьована в Україні, Трамп лише йде протореним шляхом.
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25.06.2025 08:24 Ответить
Ти навіть не уявляєш, наскільки ти прав!
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25.06.2025 12:19 Ответить
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25.06.2025 08:49 Ответить
Ще не вечір!!!!
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25.06.2025 11:44 Ответить
tramp: " i don't feel very strongly" about signing agreement with Iran...
тако як завжди бикує взад....
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25.06.2025 22:23 Ответить
 
 