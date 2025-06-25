Палата представників США не підтримала резолюцію про імпічмент Трампа
Палата представників США не прийняла пропозицію конгресмена від Демократичної партії США Ела Гріна про імпічмент президента Дональда Трампа.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FoxNews.
Зазначається, що резолюція про імпічмент, запропонована представником Елом Гріном, була внесена на розгляд з результатом 344 голосів "за" та 79 "проти", при цьому 128 демократів приєдналися до всіх 216 республіканців, щоб відхилити цю постанову.
Нагадаємо Грін вже вчетверте оголосив про намір ініціювати імпічмент президенту США Дональду Трампу. Цього разу за американські удари по Ірану без погодження з Конгресом.
Топ коментарі
+9 Михайло Иляш
показати весь коментар25.06.2025 00:33 Відповісти Посилання
+6 Андрей Варгола
показати весь коментар25.06.2025 01:33 Відповісти Посилання
+6 три - пятнадцать
показати весь коментар25.06.2025 02:11 Відповісти Посилання
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бо Конгрес 100 відсотково донін.
так, доня не узгодив з Конгресом, а шо він взагалі з Конгресом узгоджує?
ви Раду бачили? вона самостійна у прийнятті яких би не було рішень?
от десь такий і тута зараз Конгрес.
але це єдине доніне рішення за яке я в нього не плюну...
ну таке - а ти за засоленим памідором не рукою - галоваю в банку лізеш?
тако як завжди бикує взад....