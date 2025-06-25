Палата представників США не підтримала резолюцію про імпічмент Трампа

Палата представників США не прийняла пропозицію конгресмена від Демократичної партії США Ела Гріна про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FoxNews.

Зазначається, що резолюція про імпічмент, запропонована представником Елом Гріном, була внесена на розгляд з результатом 344 голосів "за" та 79 "проти", при цьому 128 демократів приєдналися до всіх 216 республіканців, щоб відхилити цю постанову.

Нагадаємо Грін вже вчетверте оголосив про намір ініціювати імпічмент президенту США Дональду Трампу. Цього разу за американські удари по Ірану без погодження з Конгресом.

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