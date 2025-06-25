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Новини Демократ Грін хоче висунути Трампу імпічмент Імпічмент Трампа
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Палата представників США не підтримала резолюцію про імпічмент Трампа

президент США Трамп

Палата представників США не прийняла пропозицію конгресмена від Демократичної партії США Ела Гріна про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FoxNews.

Зазначається, що резолюція про імпічмент, запропонована представником Елом Гріном, була внесена на розгляд з результатом 344 голосів "за" та 79 "проти", при цьому 128 демократів приєдналися до всіх 216 республіканців, щоб відхилити цю постанову.

Нагадаємо Грін вже вчетверте оголосив про намір ініціювати імпічмент президенту США Дональду Трампу. Цього разу за американські удари по Ірану без погодження з Конгресом.

Читайте: Трамп погодився особисто зустрітися із Зеленським на полях саміту НАТО 25 червня, - Politico

Автор: 

імпічмент (284) Конгрес США (1243) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+9
Короче цю чашу всю випють до дна. З міліонами трупів і клоунадою
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25.06.2025 00:33 Відповісти
+6
З тексту статті хрен зрозумієш, хто за що голосував.
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25.06.2025 01:33 Відповісти
+6
на самому ділі "за американські удари по Ірану без погодження з Конгресом" - така підстава під імпічмент не спрацює,
бо Конгрес 100 відсотково донін.
так, доня не узгодив з Конгресом, а шо він взагалі з Конгресом узгоджує?
ви Раду бачили? вона самостійна у прийнятті яких би не було рішень?
от десь такий і тута зараз Конгрес.
але це єдине доніне рішення за яке я в нього не плюну...
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25.06.2025 02:11 Відповісти
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Короче цю чашу всю випють до дна. З міліонами трупів і клоунадою
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25.06.2025 00:33 Відповісти
Чому ж лише 3 млн? Пиши вже 30 або 300 млн.
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25.06.2025 06:36 Відповісти
Ви не відрізняєте цифру 3 і букву Зе? негайно до школи!
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25.06.2025 06:55 Відповісти
А що це змінює по суті?
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25.06.2025 07:34 Відповісти
Бачили очі, що купували.
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25.06.2025 00:34 Відповісти
Ясен перец(
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25.06.2025 00:35 Відповісти
що швидше- вода камінь зточить, чи маразм фашиста приведе ?
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25.06.2025 00:47 Відповісти
Хвіст виляє собакою, США - колонія Ізраїля. Трамп - це шабесгой, корисний ідіот Ізраїля.
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25.06.2025 12:22 Відповісти
той конгресмен на якогось упоротого лівака ******. цікаво, а був він у списку тих 30-и самих лівих демократів, які написали Байдену лист, щоб він припинив надавати Україні військову допомогу, а натомість штовхав Україну до переговорів з кацапнею.
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25.06.2025 00:58 Відповісти
Отже ще не тряхнуло по справжньому.
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25.06.2025 01:32 Відповісти
З тексту статті хрен зрозумієш, хто за що голосував.
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25.06.2025 01:33 Відповісти
Я не прихильник теорії змови.... але дуже схоже що комусь потрібен хаос у світі та війни.... складається таке враження. То х7йла приборкати не можуть , Іран теж під санкціями зброю виробляє, то Трамп виробляє що заманеться, то ще хтось..... Чи це так випадково.... хто зна....хто зна.
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25.06.2025 01:44 Відповісти
Амери чомусь ЗАВЖДИ рятували рашку ... не знали ?
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25.06.2025 02:21 Відповісти
Хаос і війни - то клондайк для багатьох.
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25.06.2025 06:57 Відповісти
на самому ділі "за американські удари по Ірану без погодження з Конгресом" - така підстава під імпічмент не спрацює,
бо Конгрес 100 відсотково донін.
так, доня не узгодив з Конгресом, а шо він взагалі з Конгресом узгоджує?
ви Раду бачили? вона самостійна у прийнятті яких би не було рішень?
от десь такий і тута зараз Конгрес.
але це єдине доніне рішення за яке я в нього не плюну...
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25.06.2025 02:11 Відповісти
Цікава правова держава.
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25.06.2025 06:58 Відповісти
Ти не плюнеш, бо ти теж маланець.
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25.06.2025 12:17 Відповісти
ну хоч не кацап ....
ну таке - а ти за засоленим памідором не рукою - галоваю в банку лізеш?
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25.06.2025 12:25 Відповісти
казапо притрушерні - то їбати придністрвья чи вони вас?
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25.06.2025 12:31 Відповісти
У будь-якому законодавчому органі є міські божевільні. Той Грін - один з таких.
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25.06.2025 04:32 Відповісти
Так там за Трампом Венс - такеж гавно якщо не гірше.
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25.06.2025 06:40 Відповісти
Що лишній раз доводить - хтоб там шо не казав про явно-прип*зжений психічний стан трампа, він саме то, що їх влаштовує...
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25.06.2025 06:50 Відповісти
Схема розвалу держави з 2019 відпрацьована в Україні, Трамп лише йде протореним шляхом.
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25.06.2025 08:24 Відповісти
Ти навіть не уявляєш, наскільки ти прав!
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25.06.2025 12:19 Відповісти
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25.06.2025 08:49 Відповісти
Ще не вечір!!!!
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25.06.2025 11:44 Відповісти
tramp: " i don't feel very strongly" about signing agreement with Iran...
тако як завжди бикує взад....
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25.06.2025 22:23 Відповісти
 
 