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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Харьков под атакой "шахедов", - мэр

шахеди

В ночь на 25 июня Харьков атакуют российские "шахеды".

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Шахеды" атакуют Харьков, под ударом гражданское предприятие в Киевском районе. В воздухе еще несколько вражеских беспилотников, будьте осторожны!" - написал он.

Напомним вечером 24 июня россияне запустили по Украине "шахеды".

Смотрите: Ночью Харьков атаковали вражеские беспилотники: количество пострадавших возросло до пяти (обновлено). ВИДЕО

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Харьков (7620) Шахед (1229) Харьковская область (1171) Харьковский район (388) война в Украине (4964)


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