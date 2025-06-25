Харьков под атакой "шахедов", - мэр
В ночь на 25 июня Харьков атакуют российские "шахеды".
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Шахеды" атакуют Харьков, под ударом гражданское предприятие в Киевском районе. В воздухе еще несколько вражеских беспилотников, будьте осторожны!" - написал он.
Напомним вечером 24 июня россияне запустили по Украине "шахеды".
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