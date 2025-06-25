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Новини Атака безпілотників на Харків
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Харків під атакою "шахедів", - мер

шахеди

В ніч на 25 червня Харків атакують російські "шахеди".

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Шахеди" атакують Харків, під ударом цивільне підприємство у Київському районі. У повітрі ще кілька ворожих безпілотників, будьте обережні!" - написав він.

Нагадаємо ввечері 24 червня росіяни запустили по Україні "шахеди".

Дивіться: Вночі Харків атакували ворожі безпілотники: кількість постраждалих зросла до п’яти (оновлено). ВIДЕО

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Харків (5740) Шахед (1232) Харківська область (1185) Харківський район (392) війна в Україні (4978)


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