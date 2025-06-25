Харків під атакою "шахедів", - мер
В ніч на 25 червня Харків атакують російські "шахеди".
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Шахеди" атакують Харків, під ударом цивільне підприємство у Київському районі. У повітрі ще кілька ворожих безпілотників, будьте обережні!" - написав він.
Нагадаємо ввечері 24 червня росіяни запустили по Україні "шахеди".
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