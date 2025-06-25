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Новости Базовая военная подготовка
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В учебке всем вбивали в голову, что нам п###а и все попадут в пехоту. Люди шли в СОЧ, - журналист и военный Сенькив

Журналист Сенькив рассказал о прохождении БЗВП

Во время прохождения базовой военной подготовки мобилизованным не говорили номер воинской части, иногда люди даже шли в СОЧ.

Об этом в интервью Tribuna.ua сообщил спортивный журналист и военнослужащий ВСУ Андрей Сенькив, передает Цензор.НЕТ.

"На полигоне я был с большинством бусифицированных, или тех, кто шли обновить данные. Это была обычная учебка с кучей старших мужиков. Половина из палатки была с панкреатитами, поломанными позвоночниками, сердечники, психически больные. А еще нам все время говорили, что ваше заключение ВВК - это полное говно и все идут в пехоту. Об этом говорили в день по 100 раз", - рассказал он.

В то же время бывший главный редактор Tribuna.com Сергей Болотников ранее рассказывал, что у него была очень качественная БЗВП.

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Затем, рассказал Сенькив, выяснилось, чтобы с его ВВК попасть на боевые позиции, надо было самому написать рапорт.

"Иначе я не могу попасть на "ноль". Но в учебке всем вбивали в голову, что нам всем - п####а, и все идут в пехоту. И люди шли в СОЧ. Нормально никто ни с кем не говорил. Не говорили, что у вас есть такие и такие варианты. Мы приехали и сидели три-четыре дня даже без формы. Просто сидели. Я читал вслух устав дедам, потому что я журналист. Нам не говорили номер нашей воинской части и в каком мы учебном центре. Я не знал, где я. Эта неизвестность давила на всех, люди начали паниковать. Внешний мир, жены, близкие вообще не понимают, что происходит. Это был суперкипиш, хотя я с чистой душой был готов идти в армию", - добавил военный.

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Автор: 

армия (8506) подготовка (236)


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Топ комментарии
+25
Главный за@б власти в этом вопросе в том, что они вбили нашему населению в голову - "мобилизация это неизбежная смерть". Дебилы необучаемые.
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25.06.2025 09:56 Ответить
+24
Є нормальні - учебки . А є повне лайно . Все залежить від їх керівництва .
Іноді , коли чую подібні історії , складається враження що в деяких нтц , інструкторами служать відверті колаборанти . Або і взагалі кацапська агентура , задача якої - максимально деморалізувати курсантів .
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25.06.2025 10:20 Ответить
+20
а рейтинг у ЗЕ растет судя по высерам прессы.........
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25.06.2025 09:58 Ответить
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А яке у Вас звання?
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25.06.2025 11:28 Ответить
Молодший сержант. Відповідно посада сержанта. Молодшого сержанта дали майже випадково. Ха ха ха.
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25.06.2025 11:40 Ответить
Щасти Вам.
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25.06.2025 11:46 Ответить
Так ти ж не бусіфікований сердечно хворий з панкреатитом, який знаходиться в учебці, як у дописі цього посту?До чого тут твої проблеми?)
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25.06.2025 12:17 Ответить
Ось така вона кадрова політика в армії від Зеленського-Сирського.

Зверніть увагу - це заявив відомий спортивний журналіст - шанований серед футбольних ультрас, які масово добровольцями пішли воювати.

Обрав ''мудрий'' народ клоуна...
''Бачили очі що купували - тепер їжте, не подавіться''...
Сумно...
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25.06.2025 10:31 Ответить
Як в радянському кіно, і в головній ролі президента - наполєончік із риго-зеленою командою, вони всі працюють на знищення українців та створюють хаос в Україні. Нажаль до людей не доходить і у більшості народ вірить , що наполєончік величніший! А якщо сер'йозно , то не здатна ця риго-зелена команда на зміни, совок залишився совком! І за людей вони не рахують, для них люди , то є бидло! От тому одні переховуються , а інші не мають бажання іти боронити Батьківщину, бо верхушка тільки то і робить, що краде і ніяк не може нажертись! І на закінчення, якби депутатів всіх рівнів , їх дітей брали на війну, то і навівся би порядок , а так маємо те що маємо, нажаль кацабня швидко вчиться і робить висновки, за те ми -ніхера!
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25.06.2025 10:34 Ответить
Агентура сырка и сивковича на всех ключевых позициях успешно деморализует и армию и тыл.
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25.06.2025 10:35 Ответить
Кремлівські гниди ,повна інвазія українського суспільства !!))
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25.06.2025 10:39 Ответить
"У меня 22 года вислуги, я москву брал, теперь твоя очередь". Вони праві якщо нема звязків, блату, СЗЧ звань інших рішень з часом більшість будуть у піхоті.
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25.06.2025 10:52 Ответить
Ну оскільки комент видалили ( хтось з адмінів міряє на себе) думаю варто продублювати ще раз :

Я думаю ,що Сеньківу піхота не загрожує . Він скоріше за все потрапить в батальйон тилових політруків у вишиванках.
Владі потрібні сраколизи -журналісти в пікселі
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25.06.2025 10:59 Ответить
Сатремчик, він же написав що з його висновком влк піхота не світить. І пише неприємні речі для влади. Чи тобі аби висратись як завжди? Є бойова пенсія а ти диванно-ухилєсівська в нас.
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25.06.2025 11:25 Ответить
Ну поки шо юрчик - це ти в нас живеш на пенсію сплачену з моїх податків )))

Стосовно решти твоїх слів:
А ще нам весь час говорили, що ваш висновок ВЛК - це повне гівно і всі йдуть в піхоту. Джерело: https://censor.net/ua/n3559808

Стосовно того , чи приєднається Сеньків до когорти політруків -агітаторів - подивимося . Не дуже оптимістично - я на це дивлюся - бути залежним від системи і виступати проти системи - надзвичайно складно
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25.06.2025 12:11 Ответить
Україна таки ордловцям бока наїла...
тепер вони бикують на Волині
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25.06.2025 11:14 Ответить
Політика Зельоної ОПи з початку великого вторгнення.
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25.06.2025 12:11 Ответить
В учебках наче не інструктори а фсб -дятли,друг зараз в учебці і каже ,інструктори кажуть прямою мовою,шо типу хлопці ви головне тут своє відбудьте а там нам пох можете і в сзч .
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25.06.2025 12:22 Ответить
Ви б трохи реальни військових послухали, хто після поранення в тилу, надивившись на совок на передовій, який ніхто не хоче вирішувати. То б пів нашого війська в агентуру списали.
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25.06.2025 12:59 Ответить
Я вам про тил а ви мені про передову,командування з неба не впало як і васю ломаченка не лелека вчора принесла, в одних дешеве морозиво у пам'яті а інші у серці червоні кавалеристи.
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25.06.2025 14:29 Ответить
Шо ти мелешь, недолуге чи шо?
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26.06.2025 12:16 Ответить
мелешЬ а чому не мелеш кацапе , ти аргументуй боротьбист з тцк!
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26.06.2025 14:48 Ответить
Там є такий дебільний норматив, рити окопи вночі , без ліхтариків тупо на глаз і на дотик...в в цей час кацапня зі своїх тепловізорів дивитися як на дурачків..нема слів..ми зараз точно не по стандартам першої світової тренуємося?!
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25.06.2025 13:27 Ответить
просто так, 100 разів на день,
це не говорять..
це ті, хто палить автівки, хто вибухи робить,
наводить ракети та бомби,
хто краде у армії та народу,..

підривають бойовий дух, як можуть,
на всіх посадах..
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25.06.2025 13:29 Ответить
Помиляєшся. в нас це в армії вважається ок
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25.06.2025 16:22 Ответить
в чому помиляюсь?
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25.06.2025 22:41 Ответить
І що далі ?
Про що ця тема ?
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25.06.2025 14:28 Ответить
Ну так і є. До чого тут "номаьлна" чи "не нормальна". Отаке відношення до людей, але чомусь всі списують це на "ну ти ж панімаєєєшшш"... Ні, не розумію, і розуміти відмовляюся
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25.06.2025 16:21 Ответить
В учебке были не инопланетяне, а недоразвитые граждане пришедшие с фронта и делающие по принципу - было плохо мне, сделаю плохо всем вам.
К сожалению, большинство солдат и охфицеров нашей армии книги читали только в школе, кроме того, порядочность для них это совсем дикое слово. Уровень развития - два слова без мата связать не могут.
(Инженер, 56 лет, на войне с 2023)
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25.06.2025 21:12 Ответить
Це правда, прийшло поповнення, відправили на БЗВП, їм кажуть (типу інструктора), які навіть не нюхали, їм казали" ви всі розходний матеріал, ви всі потенційні 200" Одним словом - Ушльопки
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25.06.2025 21:45 Ответить
Я теж був на такому БЗВП рік тому. Вся біда в тому що в так звані інструктори набирають звичайних солдат які вже декілька разів виконували бойові завдання.
А методичний рівень їх підготовки дорівнює нулю. Їх ніхто не навчає, вони не розуміють змісту навчального процесу, вони взагалі не можуть говорити правильними реченнями. І такі люди перебувають на посадах викладачів.
Відсутність кваліфікованих психологів та виховників призводить до стресової ситуації та СЗЧ.
Вважаю що кожен командир відділення, роти, батальйону має відповідати за СЗЧ свого підлеглого.
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25.06.2025 21:50 Ответить
пацани, якщо Білецький командер корпуса - то в в мене і питань більше нема...
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26.06.2025 00:44 Ответить
це вже перемога чи ще ні ?!
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26.06.2025 13:53 Ответить
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