В учебке всем вбивали в голову, что нам п###а и все попадут в пехоту. Люди шли в СОЧ, - журналист и военный Сенькив
Во время прохождения базовой военной подготовки мобилизованным не говорили номер воинской части, иногда люди даже шли в СОЧ.
Об этом в интервью Tribuna.ua сообщил спортивный журналист и военнослужащий ВСУ Андрей Сенькив, передает Цензор.НЕТ.
"На полигоне я был с большинством бусифицированных, или тех, кто шли обновить данные. Это была обычная учебка с кучей старших мужиков. Половина из палатки была с панкреатитами, поломанными позвоночниками, сердечники, психически больные. А еще нам все время говорили, что ваше заключение ВВК - это полное говно и все идут в пехоту. Об этом говорили в день по 100 раз", - рассказал он.
В то же время бывший главный редактор Tribuna.com Сергей Болотников ранее рассказывал, что у него была очень качественная БЗВП.
Затем, рассказал Сенькив, выяснилось, чтобы с его ВВК попасть на боевые позиции, надо было самому написать рапорт.
"Иначе я не могу попасть на "ноль". Но в учебке всем вбивали в голову, что нам всем - п####а, и все идут в пехоту. И люди шли в СОЧ. Нормально никто ни с кем не говорил. Не говорили, что у вас есть такие и такие варианты. Мы приехали и сидели три-четыре дня даже без формы. Просто сидели. Я читал вслух устав дедам, потому что я журналист. Нам не говорили номер нашей воинской части и в каком мы учебном центре. Я не знал, где я. Эта неизвестность давила на всех, люди начали паниковать. Внешний мир, жены, близкие вообще не понимают, что происходит. Это был суперкипиш, хотя я с чистой душой был готов идти в армию", - добавил военный.
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Зверніть увагу - це заявив відомий спортивний журналіст - шанований серед футбольних ультрас, які масово добровольцями пішли воювати.
Обрав ''мудрий'' народ клоуна...
''Бачили очі що купували - тепер їжте, не подавіться''...
Сумно...
Я думаю ,що Сеньківу піхота не загрожує . Він скоріше за все потрапить в батальйон тилових політруків у вишиванках.
Владі потрібні сраколизи -журналісти в пікселі
Стосовно решти твоїх слів:
А ще нам весь час говорили, що ваш висновок ВЛК - це повне гівно і всі йдуть в піхоту. Джерело: https://censor.net/ua/n3559808
Стосовно того , чи приєднається Сеньків до когорти політруків -агітаторів - подивимося . Не дуже оптимістично - я на це дивлюся - бути залежним від системи і виступати проти системи - надзвичайно складно
тепер вони бикують на Волині
це не говорять..
це ті, хто палить автівки, хто вибухи робить,
наводить ракети та бомби,
хто краде у армії та народу,..
підривають бойовий дух, як можуть,
на всіх посадах..
Про що ця тема ?
К сожалению, большинство солдат и охфицеров нашей армии книги читали только в школе, кроме того, порядочность для них это совсем дикое слово. Уровень развития - два слова без мата связать не могут.
(Инженер, 56 лет, на войне с 2023)
А методичний рівень їх підготовки дорівнює нулю. Їх ніхто не навчає, вони не розуміють змісту навчального процесу, вони взагалі не можуть говорити правильними реченнями. І такі люди перебувають на посадах викладачів.
Відсутність кваліфікованих психологів та виховників призводить до стресової ситуації та СЗЧ.
Вважаю що кожен командир відділення, роти, батальйону має відповідати за СЗЧ свого підлеглого.