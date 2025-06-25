В учебке всем вбивали в голову, что нам п###а и все попадут в пехоту. Люди шли в СОЧ, - журналист и военный Сенькив

Во время прохождения базовой военной подготовки мобилизованным не говорили номер воинской части, иногда люди даже шли в СОЧ.

Об этом в интервью Tribuna.ua сообщил спортивный журналист и военнослужащий ВСУ Андрей Сенькив, передает Цензор.НЕТ.

"На полигоне я был с большинством бусифицированных, или тех, кто шли обновить данные. Это была обычная учебка с кучей старших мужиков. Половина из палатки была с панкреатитами, поломанными позвоночниками, сердечники, психически больные. А еще нам все время говорили, что ваше заключение ВВК - это полное говно и все идут в пехоту. Об этом говорили в день по 100 раз", - рассказал он.

В то же время бывший главный редактор Tribuna.com Сергей Болотников ранее рассказывал, что у него была очень качественная БЗВП.

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Затем, рассказал Сенькив, выяснилось, чтобы с его ВВК попасть на боевые позиции, надо было самому написать рапорт.

"Иначе я не могу попасть на "ноль". Но в учебке всем вбивали в голову, что нам всем - п####а, и все идут в пехоту. И люди шли в СОЧ. Нормально никто ни с кем не говорил. Не говорили, что у вас есть такие и такие варианты. Мы приехали и сидели три-четыре дня даже без формы. Просто сидели. Я читал вслух устав дедам, потому что я журналист. Нам не говорили номер нашей воинской части и в каком мы учебном центре. Я не знал, где я. Эта неизвестность давила на всех, люди начали паниковать. Внешний мир, жены, близкие вообще не понимают, что происходит. Это был суперкипиш, хотя я с чистой душой был готов идти в армию", - добавил военный.

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