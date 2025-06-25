В учебці всім вбивали в голову, що нам п#зда та всі потраплять в піхоту. Люди йшли в СЗЧ, - журналіст та військовий Сеньків

Під час проходження базової військової підготовки мобілізованим не казали номер військової частини, подекуди люди навіть йшли в СЗЧ.

Про це в інтерв'ю Tribuna.ua повідомив спортивний журналіст та військовослужбовець ЗСУ Андрій Сеньків, передає Цензор.НЕТ.

"На полігоні я був з більшістю бусифікованих, або тих, хто йшли оновити дані. Це була звичайна учебка з купою старших мужиків. Половина з намету була з панкреатитами, поломаними хребтами, сердечники, психічно хворі. А ще нам весь час говорили, що ваш висновок ВЛК - це повне гівно і всі йдуть в піхоту. Про це говорили на день по 100 разів", - розповів він.

Водночас колишній головний редактор Tribuna.com Сергій Болотніков раніше розповідав, що в нього була дуже якісна БЗВП.

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Потім, розповів Сеньків, з'ясувалось, щоб з його ВЛК потрапити на бойові позиції, треба було самому написати рапорт.

"Інакше я не можу потрапити на "нуль". Але в учебці всім вбивали в голову, що нам всім – п###а, і всі йдуть у піхоту. І люди йшли в СЗЧ. Нормально ніхто ні з ким не говорив. Не казали, що у вас є такі й такі варіанти. Ми приїхали й сиділи три-чотири дні навіть без форми. Просто сиділи. Я читав вголос статут дідам, бо я журналіст. Нам не говорили номер нашої військової частини й в якому ми навчальному центрі. Я не знав, де я. Ця невідомість тиснула на всіх, люди почали панікувати. Зовнішній світ, дружини, близькі взагалі не розуміють, що відбувається. Це був суперкіпіш, хоча я з чистою душею був готовий йти в армію", - додав військовий.

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