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Новини Базова військова підготовка
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В учебці всім вбивали в голову, що нам п#зда та всі потраплять в піхоту. Люди йшли в СЗЧ, - журналіст та військовий Сеньків

Журналіст Сеньків розповів про проходження БЗВП

Під час проходження базової військової підготовки мобілізованим не казали номер військової частини, подекуди люди навіть йшли в СЗЧ.

Про це в інтерв'ю Tribuna.ua повідомив спортивний журналіст та військовослужбовець ЗСУ Андрій Сеньків, передає Цензор.НЕТ.

"На полігоні я був з більшістю бусифікованих, або тих, хто йшли оновити дані. Це була звичайна учебка з купою старших мужиків. Половина з намету була з панкреатитами, поломаними хребтами, сердечники, психічно хворі. А ще нам весь час говорили, що ваш висновок ВЛК - це повне гівно і всі йдуть в піхоту. Про це говорили на день по 100 разів", - розповів він.

Водночас колишній головний редактор Tribuna.com Сергій Болотніков раніше розповідав, що в нього була дуже якісна БЗВП.

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Потім, розповів Сеньків, з'ясувалось, щоб з його ВЛК потрапити на бойові позиції, треба було самому написати рапорт.

"Інакше я не можу потрапити на "нуль". Але в учебці всім вбивали в голову, що нам всім – п###а, і всі йдуть у піхоту. І люди йшли в СЗЧ. Нормально ніхто ні з ким не говорив. Не казали, що у вас є такі й такі варіанти. Ми приїхали й сиділи три-чотири дні навіть без форми. Просто сиділи. Я читав вголос статут дідам, бо я журналіст. Нам не говорили номер нашої військової частини й в якому ми навчальному центрі. Я не знав, де я. Ця невідомість тиснула на всіх, люди почали панікувати. Зовнішній світ, дружини, близькі взагалі не розуміють, що відбувається. Це був суперкіпіш, хоча я з чистою душею був готовий йти в армію", - додав військовий.

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Автор: 

армія (3782) підготовка (191)


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Топ коментарі
+25
Главный за@б власти в этом вопросе в том, что они вбили нашему населению в голову - "мобилизация это неизбежная смерть". Дебилы необучаемые.
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25.06.2025 09:56 Відповісти
+24
Є нормальні - учебки . А є повне лайно . Все залежить від їх керівництва .
Іноді , коли чую подібні історії , складається враження що в деяких нтц , інструкторами служать відверті колаборанти . Або і взагалі кацапська агентура , задача якої - максимально деморалізувати курсантів .
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25.06.2025 10:20 Відповісти
+20
а рейтинг у ЗЕ растет судя по высерам прессы.........
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25.06.2025 09:58 Відповісти
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А яке у Вас звання?
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25.06.2025 11:28 Відповісти
Молодший сержант. Відповідно посада сержанта. Молодшого сержанта дали майже випадково. Ха ха ха.
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25.06.2025 11:40 Відповісти
Щасти Вам.
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25.06.2025 11:46 Відповісти
Так ти ж не бусіфікований сердечно хворий з панкреатитом, який знаходиться в учебці, як у дописі цього посту?До чого тут твої проблеми?)
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25.06.2025 12:17 Відповісти
Ось така вона кадрова політика в армії від Зеленського-Сирського.

Зверніть увагу - це заявив відомий спортивний журналіст - шанований серед футбольних ультрас, які масово добровольцями пішли воювати.

Обрав ''мудрий'' народ клоуна...
''Бачили очі що купували - тепер їжте, не подавіться''...
Сумно...
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25.06.2025 10:31 Відповісти
Як в радянському кіно, і в головній ролі президента - наполєончік із риго-зеленою командою, вони всі працюють на знищення українців та створюють хаос в Україні. Нажаль до людей не доходить і у більшості народ вірить , що наполєончік величніший! А якщо сер'йозно , то не здатна ця риго-зелена команда на зміни, совок залишився совком! І за людей вони не рахують, для них люди , то є бидло! От тому одні переховуються , а інші не мають бажання іти боронити Батьківщину, бо верхушка тільки то і робить, що краде і ніяк не може нажертись! І на закінчення, якби депутатів всіх рівнів , їх дітей брали на війну, то і навівся би порядок , а так маємо те що маємо, нажаль кацабня швидко вчиться і робить висновки, за те ми -ніхера!
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25.06.2025 10:34 Відповісти
Агентура сырка и сивковича на всех ключевых позициях успешно деморализует и армию и тыл.
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25.06.2025 10:35 Відповісти
Кремлівські гниди ,повна інвазія українського суспільства !!))
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25.06.2025 10:39 Відповісти
"У меня 22 года вислуги, я москву брал, теперь твоя очередь". Вони праві якщо нема звязків, блату, СЗЧ звань інших рішень з часом більшість будуть у піхоті.
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25.06.2025 10:52 Відповісти
Ну оскільки комент видалили ( хтось з адмінів міряє на себе) думаю варто продублювати ще раз :

Я думаю ,що Сеньківу піхота не загрожує . Він скоріше за все потрапить в батальйон тилових політруків у вишиванках.
Владі потрібні сраколизи -журналісти в пікселі
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25.06.2025 10:59 Відповісти
Сатремчик, він же написав що з його висновком влк піхота не світить. І пише неприємні речі для влади. Чи тобі аби висратись як завжди? Є бойова пенсія а ти диванно-ухилєсівська в нас.
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25.06.2025 11:25 Відповісти
Ну поки шо юрчик - це ти в нас живеш на пенсію сплачену з моїх податків )))

Стосовно решти твоїх слів:
А ще нам весь час говорили, що ваш висновок ВЛК - це повне гівно і всі йдуть в піхоту. Джерело: https://censor.net/ua/n3559808

Стосовно того , чи приєднається Сеньків до когорти політруків -агітаторів - подивимося . Не дуже оптимістично - я на це дивлюся - бути залежним від системи і виступати проти системи - надзвичайно складно
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25.06.2025 12:11 Відповісти
Україна таки ордловцям бока наїла...
тепер вони бикують на Волині
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25.06.2025 11:14 Відповісти
Політика Зельоної ОПи з початку великого вторгнення.
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25.06.2025 12:11 Відповісти
В учебках наче не інструктори а фсб -дятли,друг зараз в учебці і каже ,інструктори кажуть прямою мовою,шо типу хлопці ви головне тут своє відбудьте а там нам пох можете і в сзч .
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25.06.2025 12:22 Відповісти
Ви б трохи реальни військових послухали, хто після поранення в тилу, надивившись на совок на передовій, який ніхто не хоче вирішувати. То б пів нашого війська в агентуру списали.
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25.06.2025 12:59 Відповісти
Я вам про тил а ви мені про передову,командування з неба не впало як і васю ломаченка не лелека вчора принесла, в одних дешеве морозиво у пам'яті а інші у серці червоні кавалеристи.
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25.06.2025 14:29 Відповісти
Шо ти мелешь, недолуге чи шо?
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26.06.2025 12:16 Відповісти
мелешЬ а чому не мелеш кацапе , ти аргументуй боротьбист з тцк!
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26.06.2025 14:48 Відповісти
Там є такий дебільний норматив, рити окопи вночі , без ліхтариків тупо на глаз і на дотик...в в цей час кацапня зі своїх тепловізорів дивитися як на дурачків..нема слів..ми зараз точно не по стандартам першої світової тренуємося?!
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25.06.2025 13:27 Відповісти
просто так, 100 разів на день,
це не говорять..
це ті, хто палить автівки, хто вибухи робить,
наводить ракети та бомби,
хто краде у армії та народу,..

підривають бойовий дух, як можуть,
на всіх посадах..
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25.06.2025 13:29 Відповісти
Помиляєшся. в нас це в армії вважається ок
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25.06.2025 16:22 Відповісти
в чому помиляюсь?
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25.06.2025 22:41 Відповісти
І що далі ?
Про що ця тема ?
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25.06.2025 14:28 Відповісти
Ну так і є. До чого тут "номаьлна" чи "не нормальна". Отаке відношення до людей, але чомусь всі списують це на "ну ти ж панімаєєєшшш"... Ні, не розумію, і розуміти відмовляюся
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25.06.2025 16:21 Відповісти
В учебке были не инопланетяне, а недоразвитые граждане пришедшие с фронта и делающие по принципу - было плохо мне, сделаю плохо всем вам.
К сожалению, большинство солдат и охфицеров нашей армии книги читали только в школе, кроме того, порядочность для них это совсем дикое слово. Уровень развития - два слова без мата связать не могут.
(Инженер, 56 лет, на войне с 2023)
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25.06.2025 21:12 Відповісти
Це правда, прийшло поповнення, відправили на БЗВП, їм кажуть (типу інструктора), які навіть не нюхали, їм казали" ви всі розходний матеріал, ви всі потенційні 200" Одним словом - Ушльопки
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25.06.2025 21:45 Відповісти
Я теж був на такому БЗВП рік тому. Вся біда в тому що в так звані інструктори набирають звичайних солдат які вже декілька разів виконували бойові завдання.
А методичний рівень їх підготовки дорівнює нулю. Їх ніхто не навчає, вони не розуміють змісту навчального процесу, вони взагалі не можуть говорити правильними реченнями. І такі люди перебувають на посадах викладачів.
Відсутність кваліфікованих психологів та виховників призводить до стресової ситуації та СЗЧ.
Вважаю що кожен командир відділення, роти, батальйону має відповідати за СЗЧ свого підлеглого.
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25.06.2025 21:50 Відповісти
пацани, якщо Білецький командер корпуса - то в в мене і питань більше нема...
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26.06.2025 00:44 Відповісти
це вже перемога чи ще ні ?!
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26.06.2025 13:53 Відповісти
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