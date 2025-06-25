В учебці всім вбивали в голову, що нам п#зда та всі потраплять в піхоту. Люди йшли в СЗЧ, - журналіст та військовий Сеньків
Під час проходження базової військової підготовки мобілізованим не казали номер військової частини, подекуди люди навіть йшли в СЗЧ.
Про це в інтерв'ю Tribuna.ua повідомив спортивний журналіст та військовослужбовець ЗСУ Андрій Сеньків, передає Цензор.НЕТ.
"На полігоні я був з більшістю бусифікованих, або тих, хто йшли оновити дані. Це була звичайна учебка з купою старших мужиків. Половина з намету була з панкреатитами, поломаними хребтами, сердечники, психічно хворі. А ще нам весь час говорили, що ваш висновок ВЛК - це повне гівно і всі йдуть в піхоту. Про це говорили на день по 100 разів", - розповів він.
Водночас колишній головний редактор Tribuna.com Сергій Болотніков раніше розповідав, що в нього була дуже якісна БЗВП.
Потім, розповів Сеньків, з'ясувалось, щоб з його ВЛК потрапити на бойові позиції, треба було самому написати рапорт.
"Інакше я не можу потрапити на "нуль". Але в учебці всім вбивали в голову, що нам всім – п###а, і всі йдуть у піхоту. І люди йшли в СЗЧ. Нормально ніхто ні з ким не говорив. Не казали, що у вас є такі й такі варіанти. Ми приїхали й сиділи три-чотири дні навіть без форми. Просто сиділи. Я читав вголос статут дідам, бо я журналіст. Нам не говорили номер нашої військової частини й в якому ми навчальному центрі. Я не знав, де я. Ця невідомість тиснула на всіх, люди почали панікувати. Зовнішній світ, дружини, близькі взагалі не розуміють, що відбувається. Це був суперкіпіш, хоча я з чистою душею був готовий йти в армію", - додав військовий.
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Зверніть увагу - це заявив відомий спортивний журналіст - шанований серед футбольних ультрас, які масово добровольцями пішли воювати.
Обрав ''мудрий'' народ клоуна...
''Бачили очі що купували - тепер їжте, не подавіться''...
Сумно...
Я думаю ,що Сеньківу піхота не загрожує . Він скоріше за все потрапить в батальйон тилових політруків у вишиванках.
Владі потрібні сраколизи -журналісти в пікселі
Стосовно решти твоїх слів:
А ще нам весь час говорили, що ваш висновок ВЛК - це повне гівно і всі йдуть в піхоту. Джерело: https://censor.net/ua/n3559808
Стосовно того , чи приєднається Сеньків до когорти політруків -агітаторів - подивимося . Не дуже оптимістично - я на це дивлюся - бути залежним від системи і виступати проти системи - надзвичайно складно
тепер вони бикують на Волині
це не говорять..
це ті, хто палить автівки, хто вибухи робить,
наводить ракети та бомби,
хто краде у армії та народу,..
підривають бойовий дух, як можуть,
на всіх посадах..
Про що ця тема ?
К сожалению, большинство солдат и охфицеров нашей армии книги читали только в школе, кроме того, порядочность для них это совсем дикое слово. Уровень развития - два слова без мата связать не могут.
(Инженер, 56 лет, на войне с 2023)
А методичний рівень їх підготовки дорівнює нулю. Їх ніхто не навчає, вони не розуміють змісту навчального процесу, вони взагалі не можуть говорити правильними реченнями. І такі люди перебувають на посадах викладачів.
Відсутність кваліфікованих психологів та виховників призводить до стресової ситуації та СЗЧ.
Вважаю що кожен командир відділення, роти, батальйону має відповідати за СЗЧ свого підлеглого.