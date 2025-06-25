Глава МИД Финляндии Валтонен: Только Путин не хочет прекращения огня. Пора подтолкнуть его к этому

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что пришло время усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к прекращению огня в Украине.

Об этом она сказала по прибытии на саммит НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам Валтонен, поддержка Украины со стороны союзников остается непоколебимой, а прекращение боевых действий нужно уже сейчас.

"Только Путин является тем, кто не желает прекращения огня, и сейчас время подтолкнуть его к этому", - отметила она.

Министр также озвучила три элемента общей стратегии: усиление обороны и сдерживания, политическое и экономическое давление на Россию - как на национальном уровне, так и в рамках ЕС и вместе с США - и продолжение поддержки Украины.

Валтонен выразила надежду, что пакет санкций, который сейчас находится в Сенате США, продвинется уже на следующей неделе.

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