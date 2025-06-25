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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Глава МИД Финляндии Валтонен: Только Путин не хочет прекращения огня. Пора подтолкнуть его к этому

валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что пришло время усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к прекращению огня в Украине.

Об этом она сказала по прибытии на саммит НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам Валтонен, поддержка Украины со стороны союзников остается непоколебимой, а прекращение боевых действий нужно уже сейчас.

"Только Путин является тем, кто не желает прекращения огня, и сейчас время подтолкнуть его к этому", - отметила она.

Министр также озвучила три элемента общей стратегии: усиление обороны и сдерживания, политическое и экономическое давление на Россию - как на национальном уровне, так и в рамках ЕС и вместе с США - и продолжение поддержки Украины.

Валтонен выразила надежду, что пакет санкций, который сейчас находится в Сенате США, продвинется уже на следующей неделе.

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Автор: 

путин владимир (31651) Финляндия (991) прекращения огня (301)


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Чотири роки ************, купуючи у нього нафту та газ.
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25.06.2025 10:51 Ответить
До чого? До самогубства? Я - ЗА!!!
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25.06.2025 10:54 Ответить
це, штучний інтелект генерує цю псевдо інтелектуальну маячню?
що, до чого підштовхнути?
вчитесь у лгбт+ лабати тексти.
правда, зе!поц часто відходить від написаного.
ну, то таке......
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25.06.2025 10:59 Ответить
Його можна було б підштовхнути, якби бомбонули кацапські військові та промислові об'єкти літаками НАТО, а також бункер. А так це фантазії такі ж, як і мої.
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25.06.2025 11:16 Ответить
Надіти на ***** петлю, поставити нєдомєрка на табуретку і підштовхнути.
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25.06.2025 11:24 Ответить
Элина, Вы женщина красивая, вот вы его и «подтолкните», все данные для этого у Вас есть
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25.06.2025 12:11 Ответить
Слова красивые говорить, это конечно хорошо, но не мешало бы и практические действия применить
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25.06.2025 12:14 Ответить
 
 