Глава МИД Финляндии Валтонен: Только Путин не хочет прекращения огня. Пора подтолкнуть его к этому
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что пришло время усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к прекращению огня в Украине.
Об этом она сказала по прибытии на саммит НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По словам Валтонен, поддержка Украины со стороны союзников остается непоколебимой, а прекращение боевых действий нужно уже сейчас.
"Только Путин является тем, кто не желает прекращения огня, и сейчас время подтолкнуть его к этому", - отметила она.
Министр также озвучила три элемента общей стратегии: усиление обороны и сдерживания, политическое и экономическое давление на Россию - как на национальном уровне, так и в рамках ЕС и вместе с США - и продолжение поддержки Украины.
Валтонен выразила надежду, что пакет санкций, который сейчас находится в Сенате США, продвинется уже на следующей неделе.
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що, до чого підштовхнути?
вчитесь у лгбт+ лабати тексти.
правда, зе!поц часто відходить від написаного.
ну, то таке......