Глава МЗС Фінляндії Валтонен: Лише Путін є тим, хто не бажає припинення вогню. Час підштовхнути його до цього
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що настав час посилити тиск на Росію, аби підштовхнути її до припинення вогню в Україні.
Про це вона сказала після прибуття на саміт НАТО у Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За словами Валтонен, підтримка України з боку союзників залишається непохитною, а припинення бойових дій потрібне вже зараз.
"Лише Путін є тим, хто не бажає припинення вогню, і зараз час підштовхнути його до цього", - зазначила вона.
Міністерка також озвучила три елементи спільної стратегії: посилення оборони і стримування, політичний і економічний тиск на Росію - як на національному рівні, так і в межах ЄС та разом зі США - та продовження підтримки України.
Валтонен висловила сподівання, що пакет санкцій, який наразі перебуває в Сенаті США, просунеться вже наступного тижня.
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що, до чого підштовхнути?
вчитесь у лгбт+ лабати тексти.
правда, зе!поц часто відходить від написаного.
ну, то таке......