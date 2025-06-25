Глава МЗС Фінляндії Валтонен: Лише Путін є тим, хто не бажає припинення вогню. Час підштовхнути його до цього

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що настав час посилити тиск на Росію, аби підштовхнути її до припинення вогню в Україні.

Про це вона сказала після прибуття на саміт НАТО у Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами Валтонен, підтримка України з боку союзників залишається непохитною, а припинення бойових дій потрібне вже зараз.

"Лише Путін є тим, хто не бажає припинення вогню, і зараз час підштовхнути його до цього", - зазначила вона.

Міністерка також озвучила три елементи спільної стратегії: посилення оборони і стримування, політичний і економічний тиск на Росію - як на національному рівні, так і в межах ЄС та разом зі США - та продовження підтримки України.

Валтонен висловила сподівання, що пакет санкцій, який наразі перебуває в Сенаті США, просунеться вже наступного тижня.

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