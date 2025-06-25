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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Глава МЗС Фінляндії Валтонен: Лише Путін є тим, хто не бажає припинення вогню. Час підштовхнути його до цього

валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що настав час посилити тиск на Росію, аби підштовхнути її до припинення вогню в Україні.

Про це вона сказала після прибуття на саміт НАТО у Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами Валтонен, підтримка України з боку союзників залишається непохитною, а припинення бойових дій потрібне вже зараз.

"Лише Путін є тим, хто не бажає припинення вогню, і зараз час підштовхнути його до цього", - зазначила вона.

Міністерка також озвучила три елементи спільної стратегії: посилення оборони і стримування, політичний і економічний тиск на Росію - як на національному рівні, так і в межах ЄС та разом зі США - та продовження підтримки України.

Валтонен висловила сподівання, що пакет санкцій, який наразі перебуває в Сенаті США, просунеться вже наступного тижня.

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Автор: 

путін володимир (24222) Фінляндія (1339) припинення вогню (301)


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Чотири роки ************, купуючи у нього нафту та газ.
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25.06.2025 10:51 Відповісти
До чого? До самогубства? Я - ЗА!!!
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25.06.2025 10:54 Відповісти
це, штучний інтелект генерує цю псевдо інтелектуальну маячню?
що, до чого підштовхнути?
вчитесь у лгбт+ лабати тексти.
правда, зе!поц часто відходить від написаного.
ну, то таке......
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25.06.2025 10:59 Відповісти
Його можна було б підштовхнути, якби бомбонули кацапські військові та промислові об'єкти літаками НАТО, а також бункер. А так це фантазії такі ж, як і мої.
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25.06.2025 11:16 Відповісти
Надіти на ***** петлю, поставити нєдомєрка на табуретку і підштовхнути.
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25.06.2025 11:24 Відповісти
Элина, Вы женщина красивая, вот вы его и «подтолкните», все данные для этого у Вас есть
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25.06.2025 12:11 Відповісти
Слова красивые говорить, это конечно хорошо, но не мешало бы и практические действия применить
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25.06.2025 12:14 Відповісти
 
 