Премьер Эстонии Михал: Гарантии от НАТО - лучшие для Украины и мира в Европе

Гарантии безопасности со стороны Североатлантического альянса являются лучшими для Украины и для обеспечения мира на европейском континенте.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал перед началом саммита НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина принадлежит к НАТО, к Европе. Это понятно. И все гарантии, поступающие от НАТО, являются, пожалуй, лучшими гарантиями для Украины относительно поддержки и безопасности в будущем, а также справедливого и длительного мира", - подчеркнул он.

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Михал также отметил, что Россия будет оставаться угрозой для стран НАТО, пока Путин не изменит своих целей. По его словам, необходимо не бояться, а быть готовыми. Эстония, в частности, выделила на помощь Украине в этом году 0,3% ВВП, и правительство готово увеличить эту поддержку.

Михал назвал нынешний саммит НАТО "историческим моментом", во время которого страны Альянса согласовывают увеличение оборонных расходов до 5% ВВП. Эстония уже в следующем году доведет этот показатель до 5,4%, чем, по словам Михала, подает пример другим.

"Это сигнал нашим союзникам и друзьям, что НАТО сильное, и члены НАТО сильные", - заявил премьер. Он также подтвердил доверие к действию Статьи 5 Договора и готовность действовать совместно в случае необходимости.

Отдельно Михал отметил важность наращивания оборонной промышленности. По его словам, Россия за три месяца производит столько боеприпасов, сколько страны НАТО - за год, поэтому необходимо существенно увеличить объемы производства.

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