Прем’єр Естонії Міхал: Гарантії від НАТО - найкращі для України та миру в Європі

Гарантії безпеки з боку Північноатлантичного альянсу є найкращими для України та для забезпечення миру на європейському континенті.

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал перед початком саміту НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна належить до НАТО, до Європи. Це зрозуміло. І всі гарантії, що надходять від НАТО, є, мабуть, найкращими гарантіями для України щодо підтримки та безпеки в майбутньому, а також справедливого та тривалого миру", - наголосив він.

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Міхал також зазначив, що Росія залишатиметься загрозою для країн НАТО, доки Путін не змінить своїх цілей. За його словами, необхідно не боятися, а бути готовими. Естонія, зокрема, виділила на допомогу Україні цього року 0,3% ВВП, і уряд готовий збільшити цю підтримку.

Міхал назвав нинішній саміт НАТО "історичним моментом", під час якого країни Альянсу погоджують збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Естонія вже наступного року доведе цей показник до 5,4%, чим, за словами Міхала, подає приклад іншим.

"Це сигнал нашим союзникам і друзям, що НАТО сильне, і члени НАТО сильні", - заявив прем’єр. Він також підтвердив довіру до дії Статті 5 Договору та готовність діяти спільно у разі потреби.

Окремо Міхал наголосив на важливості нарощування оборонної промисловості. За його словами, Росія за три місяці виробляє стільки боєприпасів, скільки країни НАТО - за рік, тому необхідно суттєво збільшити обсяги виробництва.

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