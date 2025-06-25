РФ истощена из-за войны против Украины, поэтому сейчас вряд ли сможет атаковать другие страны, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда пока не ожидает нападения России на НАТО, однако считает такой сценарий возможным в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Журналисты спросили польского лидера, сможет ли российский диктатор Путин напасть на НАТО.

"Я думаю, что Россия истощена из-за своей агрессии против Украины. Я не ожидаю, что Россия готова сейчас атаковать другие страны", - сказал он.

Однако, отметил он, в будущем "это реальный риск".

"Поэтому мы должны подготовиться и увеличить расходы на оборону, потому что это абсолютно необходимо для нашей обороны", - добавил Дуда.

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