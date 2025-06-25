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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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РФ виснажена через війну проти України, тому зараз навряд зможе атакувати інші країни, - Дуда

Чи нападе РФ на НАТО. Що каже Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда наразі не очікує нападу Росії на НАТО, проте вважає такий сценарій можливим у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Журналісти запитали польського лідера, чи зможе російський диктатор Путін напасти на НАТО. 

"Я думаю, що Росія виснажена через свою агресію проти України. Я не очікую, що Росія готова зараз атакувати інші країни", - сказав він.

Проте, зауважив він, в майбутньому "це реальний ризик".

"Тому ми повинні підготуватися та збільшити витрати на оборону, бо це абсолютно необхідно для нашої оборони", - додав Дуда.

Читайте: Польща і союзники по НАТО у період проведення російських навчань "Запад-2025" підготують відповідний план дій, - Дуда

Автор: 

НАТО (6636) росія (66431) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+13
Що, власне, і є справжньою метою "підтримки України у її героїчній боротьбі для справедливого миру з позиції сили"
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25.06.2025 12:41 Відповісти
+9
Балаболка ФШАшна , навідміно від тебе , чмиря американсько-кацапського
Країни ЄС продовжують збільшувати допомогу Україні
Перекриваючі ті 50% зброї , що постачало США коли ще було нормальною країною , а не тим лайном яким ви є зараз
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні

Тому такі шавки пуйла і істерять і скавчать на наших справжніх союзників
Але скавчіть жалюгідни
Ви - скавчите , а карав - іде
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25.06.2025 12:49 Відповісти
+4
Це все сказано з тією умовою, що війна в Україні закінчиться зараз.
А якщо вона буде тривати ще 3-5 років - то буде тривати і таке необхідне подальше виснаження росії за словами Дуди.
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25.06.2025 13:15 Відповісти
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Що, власне, і є справжньою метою "підтримки України у її героїчній боротьбі для справедливого миру з позиції сили"
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25.06.2025 12:41 Відповісти
Балаболка ФШАшна , навідміно від тебе , чмиря американсько-кацапського
Країни ЄС продовжують збільшувати допомогу Україні
Перекриваючі ті 50% зброї , що постачало США коли ще було нормальною країною , а не тим лайном яким ви є зараз
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні

Тому такі шавки пуйла і істерять і скавчать на наших справжніх союзників
Але скавчіть жалюгідни
Ви - скавчите , а карав - іде
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25.06.2025 12:49 Відповісти
Та то ботяра рашистська під мериканським прапором
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25.06.2025 13:24 Відповісти
Жертва телемарофону ...

За останні три роки країни ЄС витратили на закупівлю нафти та газу в Росії близько 204 мільярдів євро, попри зусилля щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв, https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/vistachilo-b-na-1-5-roki-vijni-skilki-milyardiv-es-zaplativ-rosii.htm повідомляє Obozrevatel.

Тоді як на військову та фінансову допомогу Україні Європа виділила 70 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 мільярди євро військової допомоги.

Тому по беручи до уваги цифри можна чітко сказати ,що Європа фінансово підтримує обидві сторони війни ,як агресора так , і Україну .

Висновки ,хай кожен робить сам - беручи до уваги ,не гасла - а конкретні справи ..
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25.06.2025 13:30 Відповісти
О набіжали підкацапники
Ми тут взагалі то про зброю для України говоримо , що ж до нафти та газу
Вам навіть тут , жалюгідним балаболам доводиться викручуватись
Бо змішувати такі недокраїнки ,як мад'ярщина і фіцоленд (венгрія і угорщина) - вони зараз закуповують газ і нафту в кацапії і досі з провідними країнами ЄС , що зменьшують закупівлю
А провідні країни ЄС , на тільки зменьшили закупівлю газу і нафти у твоїх кремлівських хозяїв ,

Цитую , ChatGPT , бо схоже цей підкацапник там забанен
Так, Європейський Союз значно скоротив закупівлі нафти і газу з Росії. Зокрема, ЄС зменшив частку російського газу з 45% до 13-19%. Також, запроваджено заборону на імпорт російської сирої нафти, що перевозиться морем, а також нафтопродуктів. Крім того, Європейська комісія запропонувала повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Щоб навіть такі шавки як мад'ярщина і фіцляндія не мали вибору
І дійсно важливі не ваші побрехеньки ,а конкретні справи!

А тим часом
Загальна допомога Україні від ЄС та його країн-членів становить близько 134,5 мільярда євро, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу (с) данні на лютий 2025
Зараз буде ще більше

Висновок : підкацапник знову натовчен пикою у факти
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25.06.2025 20:13 Відповісти
Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осёл,
Он просто чушь порол,
А нынче - ах злодей -
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82 Канта.

А дурні та довбні ,які раніше не мали своїх мізків - зараз свою тупість виправдовують джіпіті чатом. Що таке власний пошук та аналіз фактів - їм не дано зрозуміти. Як і те ,що той чат недосконалий існтрумент - і в руках тупаків - не приносить користі .

Для прикладу :

https://www.rfi.fr/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/20250421-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD-%D1%89%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9 Топ країн-імпортерів із ЄС

У березні п'ять найбільших країн-імпортерів викопного палива в ЄС заплатили Росії загалом 1,2 мільярда євро за свій імпорт, понад половину з яких становили покупки СПГ. Про це йдеться у звіті CREA.

Угорщина - 412 млн євро (184 млн євро - сира нафта, 228 млн євро - трубопровідний газ);
Франція - 314 млн євро (включно з СПГ);
Словаччина - 165 млн євро (101 млн євро, або 61%, - російська сира нафта трубопроводами, 63 млн євро - трубопровідний газ);
Іспанія - 161 млн євро (лише СПГ);
Бельгія - 153 млн євро (лише СПГ).

Резюме - газ та нафту купують не тільки Угорщина та Словаччина - а й інші країни ЄС.

І це ми не говоримо про купівлю бензину ,який виробляється з російської нафти в Індії - і йде на експорт в Європу

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/jes-zbilshiv-zakupivli-paliva-z-indiji-vihotovlenoho-z-rosijskoji-nafti.html ЄС збільшив закупівлі палива з Індії, виготовленого з російської нафти

Але дебіло-патріоти не здатні думати самостійно - а лише жувати те ,що їм згодовують пропагандони ,і через програми "штучного інтелекту " теж - не здатні до самостійного критичного аналізу
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25.06.2025 22:00 Відповісти
Це все сказано з тією умовою, що війна в Україні закінчиться зараз.
А якщо вона буде тривати ще 3-5 років - то буде тривати і таке необхідне подальше виснаження росії за словами Дуди.
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25.06.2025 13:15 Відповісти
Десь від їх розвідок також була інфа, що росія виробляє і призиває більше, ніж витрачає тут, отже, вже формує нову групу армій для операцій проти НАТО.
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25.06.2025 13:17 Відповісти
За оцінкою данської розвідки, Росія вже здатна вивільнити ресурси для озброєння проти НАТО, "не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку вона отримує ззовні". Якщо бойові дії в Україні припиняться, РФ приблизно через шість місяців буде здатна вести локальну війну в одній з країн-сусідок.

Поки Росія воює в Україні, загроза звичайного військового конфлікту з Литвою та східним флангом НАТО є низькою. Проте в середньостроковій і довгостроковій перспективі ймовірність звичайного військового конфлікту РФ проти НАТО зростатиме. Про це йдеться у звіті Департаменту державної безпеки та Другого департаменту оперативних служб Литви.

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що напад Росії на Європу безпосередньо залежить від того, як швидко завершиться війна в Україні. За його словами, якщо конфлікт завершиться раніше, агресія Росії проти Європи може початися раніше, ніж очікується.
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25.06.2025 13:25 Відповісти
Нам слід на зло Європі терміново підписати мір з росією?
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25.06.2025 13:39 Відповісти
Навпаки, треба воювати поки є ким. Війна - це благо, тим паче тоді білі європейці відсидяться у безпеці. Краще хай Україна зовсім зітреться об путінську армію, ніж литовцям, данцям і німцям доведеться самим воювати.
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25.06.2025 13:46 Відповісти
Їм доведеться.
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25.06.2025 13:46 Відповісти
Так. І ти особисто будеш штурмувати Берлін.
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25.06.2025 14:25 Відповісти
Мені ті мільйони не треба, а примусової мобілізації у вас там немає, правда ж?
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25.06.2025 14:32 Відповісти
У нас в Києві? Є. А у вас, наскільки зрозуміло, нема. Дають мільйони, від яких ти відмовився.
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25.06.2025 14:49 Відповісти
У вас - не в Києві. У вас - десь на ТОТ.
Не ліпіть горбатого, вас товаріщ ваш злив.
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25.06.2025 14:52 Відповісти
Смішне ти. Я в Києві, ідіотику. А ти готуйся штурмувати Варшаву. Від бурята ти так не заховаєшся, як заховався від тцк.
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25.06.2025 14:54 Відповісти
Zклонєн Vєріть.
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25.06.2025 14:56 Відповісти
Мені на твою віру насрати.
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25.06.2025 14:58 Відповісти
И какую альтернативу предлагает твой барин Украине? Проваливайте восвояси в обмен на нейтралитет и нападайте себе спокойно на Польшу и остальных.
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25.06.2025 18:43 Відповісти
Ні ні ні , треба термінов підписати капітуляцію і віддати 5 областей , а краще взагалі по Дніпро
Щоб таке лайно як ти , твій хозяїн трумп і пуйло вели бізнес as usual
Ні, наволоч, підкацапна - не буде цього
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25.06.2025 20:16 Відповісти
Цей підкацапник дійсно за це топить. Достатньо проаналізувати декілька його постів
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25.06.2025 20:15 Відповісти
То ЄС допоможе Україні ще більше
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
Навідмінно від такої лайно-країни як твоє фша
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25.06.2025 20:14 Відповісти
Адекватним людям це й так зрозуміло, а решті немає сенсу пояснювати. Але шо з того? Вийти з війни не вийде - росіяни ж не хочуть "зійтися посередині", вони вимагають фактичну капітуляцію. Так що всім все зрозуміло, а подітися нікуди.
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25.06.2025 14:52 Відповісти
Головне , що ЄС тримає своє слово навідмінно від колишньої наддержави ФША
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
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25.06.2025 20:18 Відповісти
Пане Президенте! Самонавіювання - небезпечне заняття!
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25.06.2025 12:42 Відповісти
Та як тут наступати, якщо всі кричать, що до 2026-го на росії https://tsn.ua/svit/finansova-podushka-kremlia-tane-na-skilky-************-rezervy-fnb-2840024.html виснажиться ФНБ?
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25.06.2025 12:49 Відповісти
так, це правда, тотального наступу рашка, судячи з усього собі дозволити не може. але обмежений фарш-ривок навіть з наявними ресурсами - цілком. крім того, не забувайте, шо у раші багато союзників в Європі - починаючи з усіх цих ультра-правих і ультра-лівих, які тільки й чекають відмашки водити хороводи "про мир", до вугрів, сербів та іншої наволочі, шо готові підпалити балкани і відкрити другий фронт. і додайте ще косооких виродків, які легко можуть підкинути дров.
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25.06.2025 13:00 Відповісти
Ніхто не знає, що відбуваєтьця в дурнуватій голові ху...ла, воно кончене, сидить під корягою в бункері, всяку ху...ню видумує, та й кацапського "м'яса" йоме не жалко!
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25.06.2025 13:05 Відповісти
Ху...лостан може і виснажений, а ху...до ні, тому не треба себе заспокоювати
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25.06.2025 12:48 Відповісти
поРаша изза войны с Украиной умирает ежесекундно!Они просто ДОЛБОДЯТЛЫ ВСЕ!!!уберите с пути всю швору ПРАВИТЕЛЕЙ и всё наладится!НЕ ИНАЧЕ!!!!
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25.06.2025 12:48 Відповісти
Недякуйте!
І не рослабляйтесь...
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25.06.2025 12:57 Відповісти
Головне не припиняти зміцнювати свій ВПК і меньше залежити від недружнього ФША і трумпа
Скільки вони не надували губки і не благали про зворотнє
У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3544570

Наразі - лише необхідний мінінмум , а потім - взагалі повна відмова
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25.06.2025 12:57 Відповісти
Так-так відмобілізована армія мародерів, яка нічого більше не вміє крім гвалтувати та вбивати розійдеться по домам пару років перепочить...
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25.06.2025 12:57 Відповісти
зате росія може просто гатити ракетами по варшаві. і що тоді дуда?
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25.06.2025 13:06 Відповісти
Дуда підгавкує Трампу, тобто Дуда - маленька зелена папуга, яка повторює кожень пердь за жовтим старим американським банкротом-олігофреном
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25.06.2025 13:15 Відповісти
Дуда ти не правий,зєльонка сказала що наступною буде Європа,не сперечайся.
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25.06.2025 14:40 Відповісти
 
 