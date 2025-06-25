РФ виснажена через війну проти України, тому зараз навряд зможе атакувати інші країни, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда наразі не очікує нападу Росії на НАТО, проте вважає такий сценарій можливим у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Журналісти запитали польського лідера, чи зможе російський диктатор Путін напасти на НАТО.

"Я думаю, що Росія виснажена через свою агресію проти України. Я не очікую, що Росія готова зараз атакувати інші країни", - сказав він.

Проте, зауважив він, в майбутньому "це реальний ризик".

"Тому ми повинні підготуватися та збільшити витрати на оборону, бо це абсолютно необхідно для нашої оборони", - додав Дуда.

Читайте: Польща і союзники по НАТО у період проведення російських навчань "Запад-2025" підготують відповідний план дій, - Дуда