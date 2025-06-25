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РФ виснажена через війну проти України, тому зараз навряд зможе атакувати інші країни, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда наразі не очікує нападу Росії на НАТО, проте вважає такий сценарій можливим у майбутньому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Журналісти запитали польського лідера, чи зможе російський диктатор Путін напасти на НАТО.
"Я думаю, що Росія виснажена через свою агресію проти України. Я не очікую, що Росія готова зараз атакувати інші країни", - сказав він.
Проте, зауважив він, в майбутньому "це реальний ризик".
"Тому ми повинні підготуватися та збільшити витрати на оборону, бо це абсолютно необхідно для нашої оборони", - додав Дуда.
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Країни ЄС продовжують збільшувати допомогу Україні
Перекриваючі ті 50% зброї , що постачало США коли ще було нормальною країною , а не тим лайном яким ви є зараз
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
Тому такі шавки пуйла і істерять і скавчать на наших справжніх союзників
Але скавчіть жалюгідни
Ви - скавчите , а карав - іде
За останні три роки країни ЄС витратили на закупівлю нафти та газу в Росії близько 204 мільярдів євро, попри зусилля щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв, https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/vistachilo-b-na-1-5-roki-vijni-skilki-milyardiv-es-zaplativ-rosii.htm повідомляє Obozrevatel.
Тоді як на військову та фінансову допомогу Україні Європа виділила 70 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 мільярди євро військової допомоги.
Тому по беручи до уваги цифри можна чітко сказати ,що Європа фінансово підтримує обидві сторони війни ,як агресора так , і Україну .
Висновки ,хай кожен робить сам - беручи до уваги ,не гасла - а конкретні справи ..
Ми тут взагалі то про зброю для України говоримо , що ж до нафти та газу
Вам навіть тут , жалюгідним балаболам доводиться викручуватись
Бо змішувати такі недокраїнки ,як мад'ярщина і фіцоленд (венгрія і угорщина) - вони зараз закуповують газ і нафту в кацапії і досі з провідними країнами ЄС , що зменьшують закупівлю
А провідні країни ЄС , на тільки зменьшили закупівлю газу і нафти у твоїх кремлівських хозяїв ,
Цитую , ChatGPT , бо схоже цей підкацапник там забанен
Так, Європейський Союз значно скоротив закупівлі нафти і газу з Росії. Зокрема, ЄС зменшив частку російського газу з 45% до 13-19%. Також, запроваджено заборону на імпорт російської сирої нафти, що перевозиться морем, а також нафтопродуктів. Крім того, Європейська комісія запропонувала повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Щоб навіть такі шавки як мад'ярщина і фіцляндія не мали вибору
І дійсно важливі не ваші побрехеньки ,а конкретні справи!
А тим часом
Загальна допомога Україні від ЄС та його країн-членів становить близько 134,5 мільярда євро, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу (с) данні на лютий 2025
Зараз буде ще більше
Висновок : підкацапник знову натовчен пикою у факти
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осёл,
Он просто чушь порол,
А нынче - ах злодей -
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82 Канта.
А дурні та довбні ,які раніше не мали своїх мізків - зараз свою тупість виправдовують джіпіті чатом. Що таке власний пошук та аналіз фактів - їм не дано зрозуміти. Як і те ,що той чат недосконалий існтрумент - і в руках тупаків - не приносить користі .
Для прикладу :
https://www.rfi.fr/uk/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/20250421-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD-%D1%89%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9 Топ країн-імпортерів із ЄС
У березні п'ять найбільших країн-імпортерів викопного палива в ЄС заплатили Росії загалом 1,2 мільярда євро за свій імпорт, понад половину з яких становили покупки СПГ. Про це йдеться у звіті CREA.
Угорщина - 412 млн євро (184 млн євро - сира нафта, 228 млн євро - трубопровідний газ);
Франція - 314 млн євро (включно з СПГ);
Словаччина - 165 млн євро (101 млн євро, або 61%, - російська сира нафта трубопроводами, 63 млн євро - трубопровідний газ);
Іспанія - 161 млн євро (лише СПГ);
Бельгія - 153 млн євро (лише СПГ).
Резюме - газ та нафту купують не тільки Угорщина та Словаччина - а й інші країни ЄС.
І це ми не говоримо про купівлю бензину ,який виробляється з російської нафти в Індії - і йде на експорт в Європу
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/jes-zbilshiv-zakupivli-paliva-z-indiji-vihotovlenoho-z-rosijskoji-nafti.html ЄС збільшив закупівлі палива з Індії, виготовленого з російської нафти
Але дебіло-патріоти не здатні думати самостійно - а лише жувати те ,що їм згодовують пропагандони ,і через програми "штучного інтелекту " теж - не здатні до самостійного критичного аналізу
РФ може бути готова до масштабної війни з Європою через 5 років, - розвідка Данії
Росія має намір випробувати рішучість НАТО та розширити своє протистояння із Заходом, - глава німецької розвідки Каль
Росія за 3-5 років може створити потенціал, якого буде достатньо для обмежених дій проти НАТО, - розвідка Литви
А слова Дуди в цьому світлі схожі на шашлики.
А якщо вона буде тривати ще 3-5 років - то буде тривати і таке необхідне подальше виснаження росії за словами Дуди.
Поки Росія воює в Україні, загроза звичайного військового конфлікту з Литвою та східним флангом НАТО є низькою. Проте в середньостроковій і довгостроковій перспективі ймовірність звичайного військового конфлікту РФ проти НАТО зростатиме. Про це йдеться у звіті Департаменту державної безпеки та Другого департаменту оперативних служб Литви.
Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що напад Росії на Європу безпосередньо залежить від того, як швидко завершиться війна в Україні. За його словами, якщо конфлікт завершиться раніше, агресія Росії проти Європи може початися раніше, ніж очікується.
Не ліпіть горбатого, вас товаріщ ваш злив.
Щоб таке лайно як ти , твій хозяїн трумп і пуйло вели бізнес as usual
Ні, наволоч, підкацапна - не буде цього
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
Навідмінно від такої лайно-країни як твоє фша
Скандинавські країни та Британія заповнюють провал: Європа компенсувала скорочення допомоги США Україні
І не рослабляйтесь...
Скільки вони не надували губки і не благали про зворотнє
У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3544570
Наразі - лише необхідний мінінмум , а потім - взагалі повна відмова