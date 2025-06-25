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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Школьников заставляют собирать снаряжение для военных РФ в оккупированной Запорожской области, - ЦНС

Школьников Донецкой области заставили изготавливать окопные свечи для военных РФ

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области привлекают школьников к сбору так называемой "гуманитарной помощи" для участников войны против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, детей заставляют в летний период собирать вещи, которые могут быть использованы для нужд российской армии, в частности перчатки, бензопилы, маскировочные сетки и другое снаряжение.

Вместо отдыха и образовательного развития дети на ВОТ фактически становятся объектами милитаризации и втягивания в военную пропаганду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД о запрете украинского языка на ВОТ: Очередное проявление геноцидной политики России

Автор: 

Запорожская область (3248) Центр национального сопротивления (584)


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Ось тут треба проявити креатив і підігнати діткам заміновані по розумному бензопили, щоб вихнули тоді, коли треба.
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25.06.2025 13:26 Ответить
Вбивати, калічіти, зомбувати та використоіувати у брудних цілях дітей це кацапський метод а не український.
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25.06.2025 13:41 Ответить
Ваші пропозиції? Знищення кацапа - це світла ціль.
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25.06.2025 14:11 Ответить
А наші один одному пики б'ють на камеру...
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25.06.2025 13:46 Ответить
..цІ ж діти також нАші, тільки в окупації, покріпачені заручники
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25.06.2025 14:10 Ответить
 
 