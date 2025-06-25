Школьников заставляют собирать снаряжение для военных РФ в оккупированной Запорожской области, - ЦНС

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области привлекают школьников к сбору так называемой "гуманитарной помощи" для участников войны против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, детей заставляют в летний период собирать вещи, которые могут быть использованы для нужд российской армии, в частности перчатки, бензопилы, маскировочные сетки и другое снаряжение.

Вместо отдыха и образовательного развития дети на ВОТ фактически становятся объектами милитаризации и втягивания в военную пропаганду.

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