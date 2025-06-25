Школярів змушують збирати спорядження для військових РФ на окупованій Запорізькій області, - ЦНС

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області залучають школярів до збору так званої "гуманітарної допомоги" для учасників війни проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, дітей змушують у літній період збирати речі, що можуть бути використані для потреб російської армії, зокрема рукавички, бензопили, маскувальні сітки та інше спорядження.

Замість відпочинку та освітнього розвитку діти на ТОТ фактично стають об’єктами мілітаризації і втягування у військову пропаганду.

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