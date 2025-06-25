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Новини Окуповані території
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Школярів змушують збирати спорядження для військових РФ на окупованій Запорізькій області, - ЦНС

Школярів Донеччини примусили виготовляти окопні свічки для військових рф

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області залучають школярів до збору так званої "гуманітарної допомоги" для учасників війни проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, дітей змушують у літній період збирати речі, що можуть бути використані для потреб російської армії, зокрема рукавички, бензопили, маскувальні сітки та інше спорядження.

Замість відпочинку та освітнього розвитку діти на ТОТ фактично стають об’єктами мілітаризації і втягування у військову пропаганду.

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Автор: 

Запорізька область (3780) Центр національного спротиву (834)


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Ось тут треба проявити креатив і підігнати діткам заміновані по розумному бензопили, щоб вихнули тоді, коли треба.
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25.06.2025 13:26 Відповісти
Вбивати, калічіти, зомбувати та використоіувати у брудних цілях дітей це кацапський метод а не український.
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25.06.2025 13:41 Відповісти
Ваші пропозиції? Знищення кацапа - це світла ціль.
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25.06.2025 14:11 Відповісти
А наші один одному пики б'ють на камеру...
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25.06.2025 13:46 Відповісти
..цІ ж діти також нАші, тільки в окупації, покріпачені заручники
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25.06.2025 14:10 Відповісти
 
 