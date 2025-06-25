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Новости Отношения Украины и США
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Писториус: Союзники пытаются удержать США в активной поддержке Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники прилагают усилия, чтобы США не потеряли интерес к войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Independent.

"Удерживать американцев на борту, когда речь идет об Украине, - это важно, потому что здесь на карту поставлено больше, чем просто региональный конфликт", - отметил Писториус.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются ключевым партнером в вопросе сдерживания российской агрессии, и именно поэтому союзники продолжают работать над тем, чтобы Вашингтон не уменьшал поддержку.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы они (американцы, - ред.) не вывели свои войска. Посмотрим, удастся ли нам это сделать", - добавил глава германского Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Писториус: Европе и Украине следует готовиться к уменьшению поддержки США

Автор: 

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Союзники тримають Трампа як бика за носа - отака пішла політика
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25.06.2025 13:41 Ответить
Ось що треба робити, а не слухати найдосвідченнішого в руйнуванні України

Петро Порошенко
@poroshenko
·
23 черв.
Через непрофесіоналізм та токсичність «4-5 ефективних менеджерів» ми втрачаємо двопартійну підтримку США. Зруйновану довіру треба терміново повертати. Для цього потрібно змінювати переговорників.

Про це говорили з
@portnikov
в етері телеканалу
@EspresoTV
.

Треба відправити парламентську делегацію в Конгрес. Єрмака Джонсон не приймає. Про це кричить уся американська преса, не лише Politico. А в мене були запрошення і від Джей Ді Венса, і від Джонсона. Але нашу команду тоді навіть не випустили за кордон.

Не довіряєте Порошенку? Відправте представника посольства, представника розвідки, якогось ще представника. Але робіть так, щоб ми широким фронтом билися за американську парламентську підтримку. А не розводьте антиамериканську істерію.

Наша війна має стати війною США. Але ми програємо війну за Трампа. Треба знайти, представити і переконливо довести інтерес США та особисто Трампа в підтримці України. Але зустрічі не відбуваються. Бо їхню організацію довірено виключно Єрмаку.

Це потрібно терміново змінювати. І байдуже, як Зеленський ставиться до старих переговорників. Змініть підхід до дипломатії, займіться фортифікаціями, поверніть бригадам ПДФО, зупиніть транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», переведіть економіку на військові рейки. Годі гаяти час!
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25.06.2025 13:48 Ответить
Скільки рижим не вилизуй, а вони влюблєнно на пуйла дивляться.
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25.06.2025 14:03 Ответить
Самозакоханий скоро нашиє ще декілька справ пороху після таких слів
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25.06.2025 14:47 Ответить
Тому що й самим не хочеться давати більше, й щоб війна в Україні продовжувалась в тому ж темпі що й зараз.
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25.06.2025 13:51 Ответить
А в чому на даний час виражається американська підтримка України ?🤔
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25.06.2025 14:02 Ответить
наразі це тільки обмежена кількість розвідданних, ще доставляють останній пакет допомоги який затвердили за Байдена..
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25.06.2025 21:01 Ответить
 
 