Писториус: Союзники пытаются удержать США в активной поддержке Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники прилагают усилия, чтобы США не потеряли интерес к войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Independent.

"Удерживать американцев на борту, когда речь идет об Украине, - это важно, потому что здесь на карту поставлено больше, чем просто региональный конфликт", - отметил Писториус.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются ключевым партнером в вопросе сдерживания российской агрессии, и именно поэтому союзники продолжают работать над тем, чтобы Вашингтон не уменьшал поддержку.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы они (американцы, - ред.) не вывели свои войска. Посмотрим, удастся ли нам это сделать", - добавил глава германского Минобороны.

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