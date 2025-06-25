Пісторіус: Союзники намагаються утримати США в активній підтримці України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники докладають зусиль, аби США не втратили інтерес до війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Independent.

"Утримувати американців на борту, коли йдеться про Україну, - це важливо, тому що тут на карту поставлено більше, ніж просто регіональний конфлікт", - зазначив Пісторіус.

Він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером у питанні стримування російської агресії, і саме тому союзники продовжують працювати над тим, щоб Вашингтон не зменшував підтримку.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб вони (американці, - ред.) не вивели свої війська. Побачимо, чи вдасться нам це зробити", - додав глава німецького Міноборони.

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