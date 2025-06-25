Пісторіус: Союзники намагаються утримати США в активній підтримці України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники докладають зусиль, аби США не втратили інтерес до війни Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Independent.
"Утримувати американців на борту, коли йдеться про Україну, - це важливо, тому що тут на карту поставлено більше, ніж просто регіональний конфлікт", - зазначив Пісторіус.
Він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером у питанні стримування російської агресії, і саме тому союзники продовжують працювати над тим, щоб Вашингтон не зменшував підтримку.
"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб вони (американці, - ред.) не вивели свої війська. Побачимо, чи вдасться нам це зробити", - додав глава німецького Міноборони.
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Петро Порошенко
@poroshenko
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23 черв.
Через непрофесіоналізм та токсичність «4-5 ефективних менеджерів» ми втрачаємо двопартійну підтримку США. Зруйновану довіру треба терміново повертати. Для цього потрібно змінювати переговорників.
Про це говорили з
@portnikov
в етері телеканалу
@EspresoTV
.
Треба відправити парламентську делегацію в Конгрес. Єрмака Джонсон не приймає. Про це кричить уся американська преса, не лише Politico. А в мене були запрошення і від Джей Ді Венса, і від Джонсона. Але нашу команду тоді навіть не випустили за кордон.
Не довіряєте Порошенку? Відправте представника посольства, представника розвідки, якогось ще представника. Але робіть так, щоб ми широким фронтом билися за американську парламентську підтримку. А не розводьте антиамериканську істерію.
Наша війна має стати війною США. Але ми програємо війну за Трампа. Треба знайти, представити і переконливо довести інтерес США та особисто Трампа в підтримці України. Але зустрічі не відбуваються. Бо їхню організацію довірено виключно Єрмаку.
Це потрібно терміново змінювати. І байдуже, як Зеленський ставиться до старих переговорників. Змініть підхід до дипломатії, займіться фортифікаціями, поверніть бригадам ПДФО, зупиніть транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», переведіть економіку на військові рейки. Годі гаяти час!