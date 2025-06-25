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9 "путешественников", которые должны были заплатить организаторам их поездки 84 тысячи евро, задержаны на Буковине, - ГПСУ

На Буковине задержали девять уклонистов

Оперативники Черновицкого пограничного отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц на участке отдела пограничной службы "Красноильск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Главный организатор схемы, вместе со своим помощником договорились с правонарушителями, что доставят их к линии государственной границы и укажут дальнейший маршрут движения из Украины в Румынию в обход пунктов пропуска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан военнослужащий, который пытался организовать канал побега за границу для СЗЧшников, - ГБР. ФОТО

За "незаконный трансфер" девять жителей Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей должны были уплатить организаторам денежное вознаграждение в размере 84 тысячи евро.

В определенное время группа мужчин транспортным средством выдвинулась в сторону государственной границы, однако пограничники остановили авто и задержали нарушителей.

В отношении организатора и водителя противоправной схемы в Нацполицию направлено сообщение по ст. 332 УКУ. В отношении остальных задержанных составлены материалы об административном правонарушении по ст. 185-10, 204-1 КУоАП.

Смотрите: Фальшивые справки об инвалидности: в Украине разоблачена схема переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6639) Румыния (1126) уклонисты (957) Черновицкая область (43)


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Топ комментарии
+7
Звісно. Воювати в глибокому тилу з беззбройними цивільними набагато безпечніше, ніж з озброєним ворогом на фронті. Схоже, ти теж з таких "вояк". Достойний нащадок своїх дідів-нквдистів.
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25.06.2025 15:54 Ответить
+6
Це рашист під прикриттям, таких на Цензорі з десяток, вони хочуть, аби путін перебив всіх чоловіків, що можуть нести військову службу в закабалив всю решту України без спротиву
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25.06.2025 15:56 Ответить
+5
Заградотряд стоїть і не пропустить жодного мандрівника. Мандрувати можуть лише жителі вільних країн, в в диктаторських тебе пильнує заградотряд
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25.06.2025 15:32 Ответить
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Дорого сцикунам обішлися гастролі естрадного клоуна.
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25.06.2025 15:22 Ответить
Дорого обійшлись гастролі того, хто естрадного клоуна привів до влади.
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25.06.2025 15:43 Ответить
Це треба було зробити ще в 22му, а то в Європі та США "біженців" з Франківська більше, ніж з умовного Маріуполя
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25.06.2025 15:23 Ответить
Мандрували мандривники по мандри, мандри мандривників мандрували по мандривників з мандривниками.
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25.06.2025 15:24 Ответить
Заградотряд стоїть і не пропустить жодного мандрівника. Мандрувати можуть лише жителі вільних країн, в в диктаторських тебе пильнує заградотряд
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25.06.2025 15:32 Ответить
Так і є кацап в твоєй смердючей Параше. І заградОтрядИ, і диктатор у вас плешивий на лабутенах серить у валізу скрепами, і твоя країна це тюрьма народів.
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25.06.2025 16:00 Ответить
Ну на параші кордонів поки не закривали і з тієї тюрми можна виїхати куди хочеш та й у бусики нікого не кидають. А це що ти описало старе пердло - це нажаль про нашу неньку, колись дійсно гарну і спокійну країну. Ось до чого ми скотились через таких пердунів старих як ти
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25.06.2025 16:06 Ответить
Кацап в Україне нема заградотрадов, навіт слова такого нема.
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25.06.2025 16:13 Ответить
Та називай це як хочеш. В нас чоловіків ловлять на вулицях, як конкістадори негрів в Африці у 17 столітті.
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25.06.2025 16:15 Ответить
Кацап, ти геть неосвідченний. Конкістадори в Африці, теж треба таке написпти.
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25.06.2025 16:19 Ответить
Ну може не правильно їх назвав, ну ти ж зрозумів, про кого мова - про тих, хто в іспаномовні південні штати рабів з Африки на плантації возили. А як їх назвати це друге діло, але тобі нічого протиставити і ти чіпаєшся за всяку соломинку, як потопельник
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25.06.2025 16:26 Ответить
Справжні чоловіки самі мають іти захищати Батьківщину, а не бігати за ними ще треба. Але тобі цього не зрозуміти.
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26.06.2025 08:06 Ответить
Мандрувати можуть військовослужбовці у відпустці. Ти за 4 роки не знайшов де твій військомат і тому тебе не випускають.
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25.06.2025 23:21 Ответить
Нашо блюрити їх пики?
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25.06.2025 15:35 Ответить
діти - 18-25
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25.06.2025 15:42 Ответить
У 18 - 25 років це ДІТИ?!
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25.06.2025 16:02 Ответить
А в 60 це хіба старий? Старий - це 80+ а в 60 багато хто ще мовний як кінь
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25.06.2025 16:11 Ответить
Злив кацапу зараховано. Смерди далі.
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25.06.2025 16:14 Ответить
Повно 60+ річних дядьків працюють дальнобоями, водіями маршруток, автобусів, на будівництвах, а горілку так п'ють, що середньостатистичний 25 річний молодик в реанімацію би попав, якби з ними один вечерко посидів, в вони так кожен день можуть випити і хоть би їм хер
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25.06.2025 16:17 Ответить
Ну ну, продовжуй, кацап надалі не по запитанню триндіти. Ти не з Пензи?
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25.06.2025 16:22 Ответить
Це ти 60 річний пенсак із Пензи
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25.06.2025 16:27 Ответить
Точно не з Пензи? То може ж Саранська - засранська чи з Мудищева?
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25.06.2025 16:34 Ответить
ого. вже в єврах беруть
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25.06.2025 15:41 Ответить
А на трьох бугаїв, які на фото відвернуті, Конституція і Закони України не діють? Вони не зобов"язані на фронті захищати свою країну?
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25.06.2025 15:46 Ответить
Вони вже на фронті. Вони сцикунів повертають на батьківщину.
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25.06.2025 15:51 Ответить
Звісно. Воювати в глибокому тилу з беззбройними цивільними набагато безпечніше, ніж з озброєним ворогом на фронті. Схоже, ти теж з таких "вояк". Достойний нащадок своїх дідів-нквдистів.
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25.06.2025 15:54 Ответить
Це рашист під прикриттям, таких на Цензорі з десяток, вони хочуть, аби путін перебив всіх чоловіків, що можуть нести військову службу в закабалив всю решту України без спротиву
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25.06.2025 15:56 Ответить
Чоловік - це воїн.
Сцикун - не чоловік.
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25.06.2025 16:31 Ответить
Людей, які закликають інших робити те, що не роблять самі, кличуть пропагандонами
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25.06.2025 16:37 Ответить
Ага, такий весь в обладунках з мечем чи луком... Слухай бовдуре, поїдь в Європу чи Америку і подивись на ********* чоловіка і не бзди тут дурниць
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25.06.2025 16:43 Ответить
Під час "Бурі в пустелі" в США був призов резерву. Дивно, але ніхто переляканий не побіг з країни перепливати Мексиканську затоку на дирявій автопокришці чи на лижах через канадський кордон.
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25.06.2025 16:55 Ответить
Та ти шо? І багато в Штатах було бусифікованих?
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25.06.2025 17:11 Ответить
Перепрошую а ви під Покровськом чи під Константинівкой?
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25.06.2025 16:03 Ответить
Стицько з Горлівки, ;голас Данбасса;.
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25.06.2025 16:25 Ответить
ДАУНбасса?
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25.06.2025 16:28 Ответить
Більшист населення Донбасса були чудові люди. НЕ треба їх ображати.
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25.06.2025 17:00 Ответить
І не кажить дядьку.
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25.06.2025 17:05 Ответить
Я не виловлюю і не жену в окопи інших ЗАМІСТЬ СЕБЕ.
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26.06.2025 01:01 Ответить
Не верещи, усциклянт.
Ти тому обсираєшся бо хотів би щоб замість дядьок-прикордонників був старий сліпий дід з берданкою і тоді ти б з'їпнув. Але, не пощастило, не фартануло 😹
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25.06.2025 23:23 Ответить
Тобі, схоже, фартануло, сцикливий ухилянт.
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26.06.2025 01:03 Ответить
Фронт на сході, а не на заході нашої країни
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25.06.2025 15:54 Ответить
А ви на Сході нашой країни? На якому саме напрямку таки згатоки фронтів?
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25.06.2025 16:05 Ответить
Ну я ж не ловлю інших чоловіків і не відправляю їх з мальовничих Карпат за 1000 км на похмурий з териконами Донбас. А оці троє, що спинами на фото це роблять, значить і вони там мають бути разом з тими, кого відправляють
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25.06.2025 16:09 Ответить
Відповідь не відповідає запитанню, кацап.
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25.06.2025 16:15 Ответить
А чому я маю бути на сході? А може я теж хочу в Карпатах не випускати ухилянтів за кордон?
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25.06.2025 16:19 Ответить
Так звернись до центру рекрутірингу цеж тае легко. Чого чекаєш?
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25.06.2025 16:25 Ответить
Навіщо мені йти туди, де когось там крутять, чи рекрутять. Мені добре вдома
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25.06.2025 16:28 Ответить
Ну тоді сиди тихо у себе вдома, пельку не розтуляй та з круглого отвору у підлозі своєй Параші не висовуйся кацап.
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25.06.2025 16:36 Ответить
Старый зольдат , а чого в тебе усі кацапи? Аргументів бракує? До речі, ти на якому напрямку воюєш? Тільки не треба тут @издіти, шо тобі 93 роки, воюєш з 1939 року, 100500 важких поранень.... Краще скажи, яке маєш відношенні до тцкунів, від тебе ж за кілометр смердить....
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25.06.2025 17:19 Ответить
Усциклянтам всюди тцк меріщаться
Розумію.
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25.06.2025 23:27 Ответить
А ідіотам та дебілам - кацапи. Розумію...
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26.06.2025 01:04 Ответить
Ухилєс заплутався в показах, буває.
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25.06.2025 23:25 Ответить
Людей, які закликають інших робити те, що не роблять самі, кличуть пропагандонами
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25.06.2025 16:36 Ответить
А вас як кличуть на Параші?
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25.06.2025 16:38 Ответить
Відповідь не правильна, не отримаєш шага. Не вистачить на інтернет. Так чому ж сам не воюєш, а інших закликаєш? Комуняцька стара ************? То тіко вони таке робили.
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25.06.2025 16:42 Ответить
Кацап, стара комуняцька ************ то твоя мати яка тебе народила в параші і відразу вронила у круглий отвір в підлозі звідки визирнав твій папаша, який покрив твою мамашу на смітнику. То твій папашка, стара комуняцька ************, яка стучала на друзів та співробітників з родичами до КДБ воює?
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25.06.2025 17:12 Ответить
В як звуть людей які закликають інших порушувати закон або принаймні толерувати таких порушників тому що самі його порушують?🤔
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25.06.2025 23:34 Ответить
Так, ти толеруєш злочинців-тцкунів. То як тебе звуть, утирок?
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26.06.2025 01:05 Ответить
Зараз дозволяють служити після 60 років. Не марнуйте дорогоцінний час, не стримуйте себе.
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25.06.2025 16:17 Ответить
 
 