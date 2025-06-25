9 "путешественников", которые должны были заплатить организаторам их поездки 84 тысячи евро, задержаны на Буковине, - ГПСУ

Оперативники Черновицкого пограничного отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц на участке отдела пограничной службы "Красноильск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Главный организатор схемы, вместе со своим помощником договорились с правонарушителями, что доставят их к линии государственной границы и укажут дальнейший маршрут движения из Украины в Румынию в обход пунктов пропуска.

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За "незаконный трансфер" девять жителей Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей должны были уплатить организаторам денежное вознаграждение в размере 84 тысячи евро.

В определенное время группа мужчин транспортным средством выдвинулась в сторону государственной границы, однако пограничники остановили авто и задержали нарушителей.

В отношении организатора и водителя противоправной схемы в Нацполицию направлено сообщение по ст. 332 УКУ. В отношении остальных задержанных составлены материалы об административном правонарушении по ст. 185-10, 204-1 КУоАП.

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