9 "путешественников", которые должны были заплатить организаторам их поездки 84 тысячи евро, задержаны на Буковине, - ГПСУ
Оперативники Черновицкого пограничного отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц на участке отдела пограничной службы "Красноильск".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Главный организатор схемы, вместе со своим помощником договорились с правонарушителями, что доставят их к линии государственной границы и укажут дальнейший маршрут движения из Украины в Румынию в обход пунктов пропуска.
За "незаконный трансфер" девять жителей Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей должны были уплатить организаторам денежное вознаграждение в размере 84 тысячи евро.
В определенное время группа мужчин транспортным средством выдвинулась в сторону государственной границы, однако пограничники остановили авто и задержали нарушителей.
В отношении организатора и водителя противоправной схемы в Нацполицию направлено сообщение по ст. 332 УКУ. В отношении остальных задержанных составлены материалы об административном правонарушении по ст. 185-10, 204-1 КУоАП.
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Сцикун - не чоловік.
Ти тому обсираєшся бо хотів би щоб замість дядьок-прикордонників був старий сліпий дід з берданкою і тоді ти б з'їпнув. Але, не пощастило, не фартануло 😹
Розумію.