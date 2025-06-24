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Фальшивые справки об инвалидности: в Украине раскрыта схема переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Київ" разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно переправляла граждан через государственную границу, оформляя им фальшивые документы об инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Раскрыта схема поддельных справок для выезда за границу
Раскрыта схема поддельных справок для выезда за границу

Как сообщается, участники схемы хорошо ориентировались в законодательстве и четко распределили роли в группе. Для конспирации они использовали мессенджеры, фейковые электронные адреса и криптовалюту для расчетов. По предварительным оценкам, прибыль от противоправной деятельности достигла не менее 450 тысяч долларов США (более 18 млн гривен).

Во время обысков в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях изъята техника, наличные, черновые записи и другие доказательства.

Смотрите также: Подделывали документы о необходимости ухода за родственниками "с инвалидностью": раскрыта масштабная схема уклонения от мобилизации. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыта схема поддельных справок для выезда за границу
Раскрыта схема поддельных справок для выезда за границу
Раскрыта схема поддельных справок для выезда за границу

Правоохранители уже вручили 8 подозрений по статьям 332 (незаконная переправка лиц через границу), 114-1 (передача или сбор сведений с целью содействия государству-агрессору) и 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Операцию провели совместно пограничники, полиция Дарницкого района Киева, мобильный пограничный отряд "ДОЗОР" и прокуратура.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Переправлял мужчин за границу за $18 500: на Львовщине раскрыта схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6641) уклонисты (959)


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Топ комментарии
+7
А що там по прокурорах,чому більшисть з них є інваліди? Якось зам'яли цю тему, то я буду нагадувати.
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24.06.2025 16:03 Ответить
+4
Стісняюсь спитать: а кількість учасників "організованих злочинних груп, які незаконно переправляють громадян через державний кордон", вже досягла кількості військово- та невійськовослужбовців у ТЦК чи ще ні?
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24.06.2025 16:01 Ответить
+3
Прокурорам можна, а холопам - зась?
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24.06.2025 16:45 Ответить
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Стісняюсь спитать: а кількість учасників "організованих злочинних груп, які незаконно переправляють громадян через державний кордон", вже досягла кількості військово- та невійськовослужбовців у ТЦК чи ще ні?
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24.06.2025 16:01 Ответить
Я стидаюся запитатися про інше: а чи випадково не причетні працівники ТЦК до нелегального перетину кордону громадянами чоловічої статі призовного віку без реальних проблем зі здоров'ям?
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24.06.2025 22:40 Ответить
А що там по прокурорах,чому більшисть з них є інваліди? Якось зам'яли цю тему, то я буду нагадувати.
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24.06.2025 16:03 Ответить
в них інвалідські довідки справжні, хоча вони здорові бугаї
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24.06.2025 17:40 Ответить
Все в прокурворів нормально
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24.06.2025 18:08 Ответить
Так вони отримали свої "групи" ще до війни і пожиттєво, а по діючим законам таке не підлягає перевірці.
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26.06.2025 07:05 Ответить
Прокурорам можна, а холопам - зась?
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24.06.2025 16:45 Ответить
був такий генпрокурор костін . тепер цей гандон ослом в нідерландах . це така подяка зеленого офісу за ..роботу.. цього покидька --- цікаво чому мзс нідерландів не послало цього осла *****
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24.06.2025 17:02 Ответить
коли скахуть скільки чоловіків перетнуло кордон з 22 року?? на травень було до 5-6 тис. в день..
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24.06.2025 17:23 Ответить
Так треба дивитися різницю між виїхали та заїхали. Я, наприклад, декілька разів на рік виїжджаю та повертаюся.
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26.06.2025 07:11 Ответить
І що ж: ліквідовані реФФормовані МСЕКи так само видають фейкові довідки про інвалідність, як робили то до ліквідації реФФормування?!
Та бути того не може!
Самі поміркуйте: як може видати якусь довідку неіснуюча (бо нахій ліквідована!) контора?
А що вже казати про успішно реФФормовану контору? Вона за визначенням не може видавати "липових" довідок! Бо вона успішно реФФормована!
Во!
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24.06.2025 22:34 Ответить
 
 