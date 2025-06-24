Фальшивые справки об инвалидности: в Украине раскрыта схема переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Київ" разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно переправляла граждан через государственную границу, оформляя им фальшивые документы об инвалидности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как сообщается, участники схемы хорошо ориентировались в законодательстве и четко распределили роли в группе. Для конспирации они использовали мессенджеры, фейковые электронные адреса и криптовалюту для расчетов. По предварительным оценкам, прибыль от противоправной деятельности достигла не менее 450 тысяч долларов США (более 18 млн гривен).
Во время обысков в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях изъята техника, наличные, черновые записи и другие доказательства.
Правоохранители уже вручили 8 подозрений по статьям 332 (незаконная переправка лиц через границу), 114-1 (передача или сбор сведений с целью содействия государству-агрессору) и 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
Операцию провели совместно пограничники, полиция Дарницкого района Киева, мобильный пограничный отряд "ДОЗОР" и прокуратура.
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ліквідованіреФФормовані МСЕКи так само видають фейкові довідки про інвалідність, як робили то до ліквідаціїреФФормування?!
Та бути того не може!
Самі поміркуйте: як може видати якусь довідку неіснуюча (бо нахій ліквідована!) контора?
А що вже казати про успішно реФФормовану контору? Вона за визначенням не може видавати "липових" довідок! Бо вона успішно реФФормована!
Во!