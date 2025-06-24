Фальшиві довідки про інвалідність: в Україні викрито схему переправлення ухилянтів за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" викрили організовану злочинну групу, яка незаконно переправляла громадян через державний кордон, оформлюючи їм фальшиві документи про інвалідність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.





Як повідомляється, учасники схеми добре орієнтувались у законодавстві та чітко розподілили ролі в групі. Для конспірації вони використовували месенджери, фейкові електронні адреси та криптовалюту для розрахунків. За попередніми оцінками, прибуток від протиправної діяльності сягнув щонайменше 450 тисяч доларів США (понад 18 млн гривень).

Під час обшуків у Київській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях вилучено техніку, готівку, чорнові записи та інші докази.

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Правоохоронці вже вручили 8 підозр за статтями 332 (незаконне переправлення осіб через кордон), 114-1 (передача або збирання відомостей з метою сприяння державі-агресору) та 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.

Операцію провели спільно прикордонники, поліція Дарницького району Києва, мобільний прикордонний загін "ДОЗОР" і прокуратура.

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