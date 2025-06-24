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Фальшиві довідки про інвалідність: в Україні викрито схему переправлення ухилянтів за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" викрили організовану злочинну групу, яка незаконно переправляла громадян через державний кордон, оформлюючи їм фальшиві документи про інвалідність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Викрито схему фальшивих довідок для виїзду за кордон
Викрито схему фальшивих довідок для виїзду за кордон

Як повідомляється, учасники схеми добре орієнтувались у законодавстві та чітко розподілили ролі в групі. Для конспірації вони використовували месенджери, фейкові електронні адреси та криптовалюту для розрахунків. За попередніми оцінками, прибуток від протиправної діяльності сягнув щонайменше 450 тисяч доларів США (понад 18 млн гривень).

Під час обшуків у Київській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях вилучено техніку, готівку, чорнові записи та інші докази.

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Викрито схему фальшивих довідок для виїзду за кордон
Викрито схему фальшивих довідок для виїзду за кордон
Викрито схему фальшивих довідок для виїзду за кордон

Правоохоронці вже вручили 8 підозр за статтями 332 (незаконне переправлення осіб через кордон), 114-1 (передача або збирання відомостей з метою сприяння державі-агресору) та 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.

Операцію провели спільно прикордонники, поліція Дарницького району Києва, мобільний прикордонний загін "ДОЗОР" і прокуратура.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) ухилянти (1030)


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Топ коментарі
+7
А що там по прокурорах,чому більшисть з них є інваліди? Якось зам'яли цю тему, то я буду нагадувати.
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24.06.2025 16:03 Відповісти
+4
Стісняюсь спитать: а кількість учасників "організованих злочинних груп, які незаконно переправляють громадян через державний кордон", вже досягла кількості військово- та невійськовослужбовців у ТЦК чи ще ні?
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24.06.2025 16:01 Відповісти
+3
Прокурорам можна, а холопам - зась?
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24.06.2025 16:45 Відповісти
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Стісняюсь спитать: а кількість учасників "організованих злочинних груп, які незаконно переправляють громадян через державний кордон", вже досягла кількості військово- та невійськовослужбовців у ТЦК чи ще ні?
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24.06.2025 16:01 Відповісти
Я стидаюся запитатися про інше: а чи випадково не причетні працівники ТЦК до нелегального перетину кордону громадянами чоловічої статі призовного віку без реальних проблем зі здоров'ям?
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24.06.2025 22:40 Відповісти
А що там по прокурорах,чому більшисть з них є інваліди? Якось зам'яли цю тему, то я буду нагадувати.
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24.06.2025 16:03 Відповісти
в них інвалідські довідки справжні, хоча вони здорові бугаї
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24.06.2025 17:40 Відповісти
Все в прокурворів нормально
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24.06.2025 18:08 Відповісти
Так вони отримали свої "групи" ще до війни і пожиттєво, а по діючим законам таке не підлягає перевірці.
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26.06.2025 07:05 Відповісти
Прокурорам можна, а холопам - зась?
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24.06.2025 16:45 Відповісти
був такий генпрокурор костін . тепер цей гандон ослом в нідерландах . це така подяка зеленого офісу за ..роботу.. цього покидька --- цікаво чому мзс нідерландів не послало цього осла *****
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24.06.2025 17:02 Відповісти
коли скахуть скільки чоловіків перетнуло кордон з 22 року?? на травень було до 5-6 тис. в день..
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24.06.2025 17:23 Відповісти
Так треба дивитися різницю між виїхали та заїхали. Я, наприклад, декілька разів на рік виїжджаю та повертаюся.
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26.06.2025 07:11 Відповісти
І що ж: ліквідовані реФФормовані МСЕКи так само видають фейкові довідки про інвалідність, як робили то до ліквідації реФФормування?!
Та бути того не може!
Самі поміркуйте: як може видати якусь довідку неіснуюча (бо нахій ліквідована!) контора?
А що вже казати про успішно реФФормовану контору? Вона за визначенням не може видавати "липових" довідок! Бо вона успішно реФФормована!
Во!
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24.06.2025 22:34 Відповісти
 
 