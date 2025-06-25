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9 "мандрівників", які мали сплатити організаторам їх подорожі 84 тисячі євро, затримали на Буковині, - ДПСУ

На Буковині затримали дев’ятьох ухилянтів

Оперативники Чернівецького прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину державного кордону групою осіб на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Головний організатор схеми, разом зі своїм помічником домовилися з правопорушниками, що доставлять їх до лінії державного кордону та вкажуть подальший маршрут руху з України до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для СЗЧшників, - ДБР. ФОТО

За "незаконний трансфер" дев’ятеро жителів Івано-Франківської, Чернівецької, Київської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей мали сплатити організаторам грошову винагороду в розмірі 84 тисячі євро.

У визначений час група чоловіків транспортним засобом висунулася в бік державного кордону, однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників.

Відносно організатора та водія протиправної схеми до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 ККУ. Стосовно решти затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення за ст. 185-10, 204-1 КУпАП.

Дивіться: Фальшиві довідки про інвалідність: в Україні викрито схему переправлення ухилянтів за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) Румунія (1202) ухилянти (1030) Чернівецька область (45)


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Топ коментарі
+7
Звісно. Воювати в глибокому тилу з беззбройними цивільними набагато безпечніше, ніж з озброєним ворогом на фронті. Схоже, ти теж з таких "вояк". Достойний нащадок своїх дідів-нквдистів.
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25.06.2025 15:54 Відповісти
+6
Це рашист під прикриттям, таких на Цензорі з десяток, вони хочуть, аби путін перебив всіх чоловіків, що можуть нести військову службу в закабалив всю решту України без спротиву
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25.06.2025 15:56 Відповісти
+5
Заградотряд стоїть і не пропустить жодного мандрівника. Мандрувати можуть лише жителі вільних країн, в в диктаторських тебе пильнує заградотряд
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25.06.2025 15:32 Відповісти
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Дорого сцикунам обішлися гастролі естрадного клоуна.
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25.06.2025 15:22 Відповісти
Дорого обійшлись гастролі того, хто естрадного клоуна привів до влади.
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25.06.2025 15:43 Відповісти
Це треба було зробити ще в 22му, а то в Європі та США "біженців" з Франківська більше, ніж з умовного Маріуполя
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25.06.2025 15:23 Відповісти
Мандрували мандривники по мандри, мандри мандривників мандрували по мандривників з мандривниками.
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25.06.2025 15:24 Відповісти
Заградотряд стоїть і не пропустить жодного мандрівника. Мандрувати можуть лише жителі вільних країн, в в диктаторських тебе пильнує заградотряд
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25.06.2025 15:32 Відповісти
Так і є кацап в твоєй смердючей Параше. І заградОтрядИ, і диктатор у вас плешивий на лабутенах серить у валізу скрепами, і твоя країна це тюрьма народів.
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25.06.2025 16:00 Відповісти
Ну на параші кордонів поки не закривали і з тієї тюрми можна виїхати куди хочеш та й у бусики нікого не кидають. А це що ти описало старе пердло - це нажаль про нашу неньку, колись дійсно гарну і спокійну країну. Ось до чого ми скотились через таких пердунів старих як ти
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25.06.2025 16:06 Відповісти
Кацап в Україне нема заградотрадов, навіт слова такого нема.
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25.06.2025 16:13 Відповісти
Та називай це як хочеш. В нас чоловіків ловлять на вулицях, як конкістадори негрів в Африці у 17 столітті.
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25.06.2025 16:15 Відповісти
Кацап, ти геть неосвідченний. Конкістадори в Африці, теж треба таке написпти.
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25.06.2025 16:19 Відповісти
Ну може не правильно їх назвав, ну ти ж зрозумів, про кого мова - про тих, хто в іспаномовні південні штати рабів з Африки на плантації возили. А як їх назвати це друге діло, але тобі нічого протиставити і ти чіпаєшся за всяку соломинку, як потопельник
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25.06.2025 16:26 Відповісти
Справжні чоловіки самі мають іти захищати Батьківщину, а не бігати за ними ще треба. Але тобі цього не зрозуміти.
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26.06.2025 08:06 Відповісти
Мандрувати можуть військовослужбовці у відпустці. Ти за 4 роки не знайшов де твій військомат і тому тебе не випускають.
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25.06.2025 23:21 Відповісти
Нашо блюрити їх пики?
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25.06.2025 15:35 Відповісти
діти - 18-25
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25.06.2025 15:42 Відповісти
У 18 - 25 років це ДІТИ?!
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25.06.2025 16:02 Відповісти
А в 60 це хіба старий? Старий - це 80+ а в 60 багато хто ще мовний як кінь
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25.06.2025 16:11 Відповісти
Злив кацапу зараховано. Смерди далі.
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25.06.2025 16:14 Відповісти
Повно 60+ річних дядьків працюють дальнобоями, водіями маршруток, автобусів, на будівництвах, а горілку так п'ють, що середньостатистичний 25 річний молодик в реанімацію би попав, якби з ними один вечерко посидів, в вони так кожен день можуть випити і хоть би їм хер
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25.06.2025 16:17 Відповісти
Ну ну, продовжуй, кацап надалі не по запитанню триндіти. Ти не з Пензи?
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25.06.2025 16:22 Відповісти
Це ти 60 річний пенсак із Пензи
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25.06.2025 16:27 Відповісти
Точно не з Пензи? То може ж Саранська - засранська чи з Мудищева?
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25.06.2025 16:34 Відповісти
ого. вже в єврах беруть
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25.06.2025 15:41 Відповісти
А на трьох бугаїв, які на фото відвернуті, Конституція і Закони України не діють? Вони не зобов"язані на фронті захищати свою країну?
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25.06.2025 15:46 Відповісти
Вони вже на фронті. Вони сцикунів повертають на батьківщину.
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25.06.2025 15:51 Відповісти
Звісно. Воювати в глибокому тилу з беззбройними цивільними набагато безпечніше, ніж з озброєним ворогом на фронті. Схоже, ти теж з таких "вояк". Достойний нащадок своїх дідів-нквдистів.
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25.06.2025 15:54 Відповісти
Це рашист під прикриттям, таких на Цензорі з десяток, вони хочуть, аби путін перебив всіх чоловіків, що можуть нести військову службу в закабалив всю решту України без спротиву
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25.06.2025 15:56 Відповісти
Чоловік - це воїн.
Сцикун - не чоловік.
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25.06.2025 16:31 Відповісти
Людей, які закликають інших робити те, що не роблять самі, кличуть пропагандонами
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25.06.2025 16:37 Відповісти
Ага, такий весь в обладунках з мечем чи луком... Слухай бовдуре, поїдь в Європу чи Америку і подивись на ********* чоловіка і не бзди тут дурниць
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25.06.2025 16:43 Відповісти
Під час "Бурі в пустелі" в США був призов резерву. Дивно, але ніхто переляканий не побіг з країни перепливати Мексиканську затоку на дирявій автопокришці чи на лижах через канадський кордон.
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25.06.2025 16:55 Відповісти
Та ти шо? І багато в Штатах було бусифікованих?
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25.06.2025 17:11 Відповісти
Перепрошую а ви під Покровськом чи під Константинівкой?
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25.06.2025 16:03 Відповісти
Стицько з Горлівки, ;голас Данбасса;.
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25.06.2025 16:25 Відповісти
ДАУНбасса?
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25.06.2025 16:28 Відповісти
Більшист населення Донбасса були чудові люди. НЕ треба їх ображати.
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25.06.2025 17:00 Відповісти
І не кажить дядьку.
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25.06.2025 17:05 Відповісти
Я не виловлюю і не жену в окопи інших ЗАМІСТЬ СЕБЕ.
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26.06.2025 01:01 Відповісти
Не верещи, усциклянт.
Ти тому обсираєшся бо хотів би щоб замість дядьок-прикордонників був старий сліпий дід з берданкою і тоді ти б з'їпнув. Але, не пощастило, не фартануло 😹
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25.06.2025 23:23 Відповісти
Тобі, схоже, фартануло, сцикливий ухилянт.
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26.06.2025 01:03 Відповісти
Фронт на сході, а не на заході нашої країни
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25.06.2025 15:54 Відповісти
А ви на Сході нашой країни? На якому саме напрямку таки згатоки фронтів?
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25.06.2025 16:05 Відповісти
Ну я ж не ловлю інших чоловіків і не відправляю їх з мальовничих Карпат за 1000 км на похмурий з териконами Донбас. А оці троє, що спинами на фото це роблять, значить і вони там мають бути разом з тими, кого відправляють
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25.06.2025 16:09 Відповісти
Відповідь не відповідає запитанню, кацап.
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25.06.2025 16:15 Відповісти
А чому я маю бути на сході? А може я теж хочу в Карпатах не випускати ухилянтів за кордон?
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25.06.2025 16:19 Відповісти
Так звернись до центру рекрутірингу цеж тае легко. Чого чекаєш?
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25.06.2025 16:25 Відповісти
Навіщо мені йти туди, де когось там крутять, чи рекрутять. Мені добре вдома
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25.06.2025 16:28 Відповісти
Ну тоді сиди тихо у себе вдома, пельку не розтуляй та з круглого отвору у підлозі своєй Параші не висовуйся кацап.
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25.06.2025 16:36 Відповісти
Старый зольдат , а чого в тебе усі кацапи? Аргументів бракує? До речі, ти на якому напрямку воюєш? Тільки не треба тут @издіти, шо тобі 93 роки, воюєш з 1939 року, 100500 важких поранень.... Краще скажи, яке маєш відношенні до тцкунів, від тебе ж за кілометр смердить....
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25.06.2025 17:19 Відповісти
Усциклянтам всюди тцк меріщаться
Розумію.
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25.06.2025 23:27 Відповісти
А ідіотам та дебілам - кацапи. Розумію...
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26.06.2025 01:04 Відповісти
Ухилєс заплутався в показах, буває.
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25.06.2025 23:25 Відповісти
Людей, які закликають інших робити те, що не роблять самі, кличуть пропагандонами
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25.06.2025 16:36 Відповісти
А вас як кличуть на Параші?
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25.06.2025 16:38 Відповісти
Відповідь не правильна, не отримаєш шага. Не вистачить на інтернет. Так чому ж сам не воюєш, а інших закликаєш? Комуняцька стара ************? То тіко вони таке робили.
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25.06.2025 16:42 Відповісти
Кацап, стара комуняцька ************ то твоя мати яка тебе народила в параші і відразу вронила у круглий отвір в підлозі звідки визирнав твій папаша, який покрив твою мамашу на смітнику. То твій папашка, стара комуняцька ************, яка стучала на друзів та співробітників з родичами до КДБ воює?
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25.06.2025 17:12 Відповісти
В як звуть людей які закликають інших порушувати закон або принаймні толерувати таких порушників тому що самі його порушують?🤔
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25.06.2025 23:34 Відповісти
Так, ти толеруєш злочинців-тцкунів. То як тебе звуть, утирок?
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26.06.2025 01:05 Відповісти
Зараз дозволяють служити після 60 років. Не марнуйте дорогоцінний час, не стримуйте себе.
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25.06.2025 16:17 Відповісти
 
 