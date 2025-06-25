9 "мандрівників", які мали сплатити організаторам їх подорожі 84 тисячі євро, затримали на Буковині, - ДПСУ

Оперативники Чернівецького прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину державного кордону групою осіб на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Головний організатор схеми, разом зі своїм помічником домовилися з правопорушниками, що доставлять їх до лінії державного кордону та вкажуть подальший маршрут руху з України до Румунії в обхід пунктів пропуску.

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За "незаконний трансфер" дев’ятеро жителів Івано-Франківської, Чернівецької, Київської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей мали сплатити організаторам грошову винагороду в розмірі 84 тисячі євро.

У визначений час група чоловіків транспортним засобом висунулася в бік державного кордону, однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників.

Відносно організатора та водія протиправної схеми до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 ККУ. Стосовно решти затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення за ст. 185-10, 204-1 КУпАП.

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