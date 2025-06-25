Саммит НАТО-2026 состоится в Турции, а позже – в Албании

Следующий саммит НАТО пройдет в 2026 году в Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заключительной декларации саммита, которую согласовали лидеры стран-членов НАТО в Гааге.

"Мы выражаем благодарность Королевству Нидерландов за щедрое гостеприимство. Мы с нетерпением будем ждать нашу следующую встречу в Турции в 2026 году, а затем - в Албании", - говорится в сообщении.

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