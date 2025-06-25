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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Саммит НАТО-2026 состоится в Турции, а позже – в Албании

Саммит НАТО 2026. Стало известно место проведения

Следующий саммит НАТО пройдет в 2026 году в Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заключительной декларации саммита, которую согласовали лидеры стран-членов НАТО в Гааге.

"Мы выражаем благодарность Королевству Нидерландов за щедрое гостеприимство. Мы с нетерпением будем ждать нашу следующую встречу в Турции в 2026 году, а затем - в Албании", - говорится в сообщении.

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Албания (81) НАТО (10176) саммит (1230) Турция (3508)


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"Ми висловлюємо вдячність Королівству Нідерландів за щедру гостинність. Ми з нетерпінням чекатимемо на нашу наступну зустріч у Туреччині у 2026 році, а згодом - в Албанії",щоб і їм висловити щедру гостинність за наше натівське "ми по3,14зділи й розійшлись"
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25.06.2025 15:46 Ответить
А ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
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25.06.2025 16:43 Ответить
ТИП ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ ВСЁРАВНО ПОЛУЧИХ Х*Й!?)
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25.06.2025 16:45 Ответить
 
 