Саміт НАТО-2026 відбудеться у Туреччині, а згодом - в Албанії
Наступний саміт НАТО пройде у 2026 році в Туреччині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заключній декларації саміту, яку погодили лідери країн-членів НАТО в Гаазі.
"Ми висловлюємо вдячність Королівству Нідерландів за щедру гостинність. Ми з нетерпінням чекатимемо на нашу наступну зустріч у Туреччині у 2026 році, а згодом – в Албанії", - йдеться в повідмоленні.
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