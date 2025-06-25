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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Саміт НАТО-2026 відбудеться у Туреччині, а згодом - в Албанії

Саміт НАТО 2026. Стало відоме місце проведення

Наступний саміт НАТО пройде у 2026 році в Туреччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заключній декларації саміту, яку погодили лідери країн-членів НАТО в Гаазі.

"Ми висловлюємо вдячність Королівству Нідерландів за щедру гостинність. Ми з нетерпінням чекатимемо на нашу наступну зустріч у Туреччині у 2026 році, а згодом – в Албанії", - йдеться в повідмоленні.

Також читайте: Саміт НАТО у Гаазі визнав Росію спільною загрозою для всього Альянсу

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Албанія (114) НАТО (6636) саміт (824) Туреччина (3636)


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"Ми висловлюємо вдячність Королівству Нідерландів за щедру гостинність. Ми з нетерпінням чекатимемо на нашу наступну зустріч у Туреччині у 2026 році, а згодом - в Албанії",щоб і їм висловити щедру гостинність за наше натівське "ми по3,14зділи й розійшлись"
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25.06.2025 15:46 Відповісти
А ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
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25.06.2025 16:43 Відповісти
ТИП ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ ВСЁРАВНО ПОЛУЧИХ Х*Й!?)
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25.06.2025 16:45 Відповісти
 
 