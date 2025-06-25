Зеленский обсудил с премьером Новой Зеландии Лаксоном инвестиции в украинский ВПК и санкции против РФ

В среду, 25 июня, в Гааге на полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил солидарность Новой Зеландии с украинцами с самого начала полномасштабного российского вторжения, гуманитарную и военную поддержку и новый пакет помощи.

В свою очередь Лаксон подчеркнул, что Новая Зеландия "стоит рядом с Украиной".

"Мы, возможно, далеко от Украины, но Новая Зеландия стоит рядом с вами, потому что вы боретесь за ценности, в которые мы верим",- сказал политик.

Во время встречи стороны обсудили перспективы инвестирования в производство военной техники в Украине и запуск инициативы, которая поможет бороться с иранскими "шахедами", которые Россия использует для массированных обстрелов украинских городов. Речь идет о производстве перехватчиков и систем РЭБ.

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Кроме этого, Зеленский и Лаксон говорили об угрозе, которую представляет сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона.

"Лидеры имеют одинаковое видение того, что остановить российскую агрессию могут только сильные скоординированные действия и жесткие санкции против всех секторов экономики, которые дают России возможность финансировать ее военную машину", - сказано в сообщении.

Также президент пригласил премьер-министра Новой Зеландии посетить Украину с визитом.

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