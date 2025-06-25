Зеленський обговорив із прем’єром Нової Зеландії Лаксоном інвестиції в український ВПК та санкції проти РФ

У середу, 25 червня, в Гаазі на полях саміту НАТО президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський відзначив солідарність Нової Зеландії з українцями від самого початку повномасштабного російського вторгнення, гуманітарну та військову підтримку і новий пакет допомоги.

Своєю чергою Лаксон наголосив, що Нова Зеландія "стоїть поруч із Україною".

"Ми, можливо, далеко від України, але Нова Зеландія стоїть поруч із вами, тому що ви боретеся за цінності, у які ми віримо",- сказав політик.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи інвестування у виробництво військової техніки в Україні та запуск ініціативи, що допоможе боротися з іранськими "шахедами", які Росія використовує для масованих обстрілів українських міст. Ідеться про виробництво перехоплювачів і систем РЕБ.

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Окрім цього, Зеленський і Лаксон говорили про загрозу, яку становить співпраця Росії з Іраном і Північною Кореєю не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.

"Лідери мають однакове бачення того, що зупинити російську агресію можуть лише сильні скоординовані дії та жорсткі санкції проти всіх секторів економіки, які дають Росії змогу фінансувати її воєнну машину", - сказано в повідомленні.

Також президент запросив прем’єр-міністра Нової Зеландії відвідати Україну з візитом.

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