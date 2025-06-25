Умеров встретился с Лекорню: обсудили развитие ОПК и сотрудничество в ракетной сфере

Министр обороны Украины Рустем Умеров и его французский коллега Себастьен Лекорню обсудили в Гааге запуск совместных проектов между странами, в частности, в ракетной сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в Фейсбуке.

"Провели предметный разговор о дальнейшей поддержке Украины - как в краткосрочной перспективе, так и на длинную дистанцию.

Основной фокус - развитие оборонно-промышленного потенциала и запуск совместных проектов. В частности, сосредоточились на сотрудничестве в ракетной сфере", - отметил он.

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Также стороны обсудили конкретные шаги реализации предыдущих договоренностей относительно участия французских компаний в производстве дронов для нужд Сил обороны Украины.

"Мы открыты к максимальному сотрудничеству между украинскими и европейскими оборонными предприятиями - для производства всего необходимого для фронта. Убежден, наш совместный опыт и проекты в будущем усилят безопасность всего евроатлантического пространства", - добавил Умеров.