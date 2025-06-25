РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5082 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Франции ОПК Украины
445 10

Умеров встретился с Лекорню: обсудили развитие ОПК и сотрудничество в ракетной сфере

Умеров обсудил с Лекорню развитие ОПК и сотрудничество в ракетной сфере

Министр обороны Украины Рустем Умеров и его французский коллега Себастьен Лекорню обсудили в Гааге запуск совместных проектов между странами, в частности, в ракетной сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в Фейсбуке.

"Провели предметный разговор о дальнейшей поддержке Украины - как в краткосрочной перспективе, так и на длинную дистанцию.

Основной фокус - развитие оборонно-промышленного потенциала и запуск совместных проектов. В частности, сосредоточились на сотрудничестве в ракетной сфере", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Макрон обсудили поставки дополнительных самолетов Mirage и усиление санкций против РФ

Также стороны обсудили конкретные шаги реализации предыдущих договоренностей относительно участия французских компаний в производстве дронов для нужд Сил обороны Украины.

"Мы открыты к максимальному сотрудничеству между украинскими и европейскими оборонными предприятиями - для производства всего необходимого для фронта. Убежден, наш совместный опыт и проекты в будущем усилят безопасность всего евроатлантического пространства", - добавил Умеров.

Автор: 

Франция (3555) Лекорню Себастьян (76) Умеров Рустем (599)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
"Золотих яєць" було мало? Скандальний постачальник знову збирається годувати ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3559950
показать весь комментарий
25.06.2025 18:59 Ответить
+2
Пішла тема ракет.Результат буде,як завжди дорівнювати нулю
показать весь комментарий
25.06.2025 19:00 Ответить
+1
Так умєрову захотілось платинових!
показать весь комментарий
25.06.2025 19:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Золотих яєць" було мало? Скандальний постачальник знову збирається годувати ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3559950
показать весь комментарий
25.06.2025 18:59 Ответить
а не збудованих фортифікацій ? а двох не "зачинених"розслідувань НАБУ - так правда, що йому готують місце послиці у США?
показать весь комментарий
25.06.2025 19:01 Ответить
Так умєрову захотілось платинових!
показать весь комментарий
25.06.2025 19:01 Ответить
Інші ніколи не виграють тендеру,лише провірені люди.
показать весь комментарий
25.06.2025 19:06 Ответить
Пішла тема ракет.Результат буде,як завжди дорівнювати нулю
показать весь комментарий
25.06.2025 19:00 Ответить
Ракетчик херів - якісні міни вже наладив?
показать весь комментарий
25.06.2025 19:03 Ответить
Сумно це все спостерігати. Завтра рустємчік стане послом в США, Лєкорню взагалі начхати, а "шахеди" та ракети продовжуватимуть сипатися на голови українців.
показать весь комментарий
25.06.2025 19:07 Ответить
Хіба не прикольно,люди ж саме цього хотіли .
показать весь комментарий
25.06.2025 19:12 Ответить
Ще й либиться,у нього все шоколаді.
показать весь комментарий
25.06.2025 20:01 Ответить
 
 