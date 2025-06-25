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Новини Допомога Україні від Франції ОПК України
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Умєров зустрівся з Лекорню: обговорили розвиток ОПК та співпрацю у ракетній сфері

Умєров обговорив з Лекорню розвиток ОПК та співпрацю у ракетній сфері

Міністр оборони України Рустем Умєров та його французький колега Себастьєн Лекорню обговорили у Гаазі запуск спільних проєктів між країнами, зокрема у ракетній сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

"Провели предметну розмову про подальшу підтримку України – як у короткостроковій перспективі, так і на довгу дистанцію.

Основний фокус – розвиток оборонно-промислового потенціалу та запуск спільних проєктів. Зокрема, зосередилися на співпраці у ракетній сфері", - зазначив він7

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Також сторони обговорили конкретні кроки реалізації попередніх домовленостей щодо участі французьких компаній у виробництві дронів для потреб Сил оборони України.

"Ми відкриті до максимальної співпраці між українськими та європейськими оборонними підприємствами – задля виробництва всього необхідного для фронту. Переконаний, наш спільний досвід і проєкти в майбутньому посилять безпеку всього євроатлантичного простору", - додав Умєров.

Автор: 

Франція (3120) Лекорню Себастьєн (83) Умєров Рустем (673)


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Топ коментарі
+2
"Золотих яєць" було мало? Скандальний постачальник знову збирається годувати ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3559950
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25.06.2025 18:59 Відповісти
+2
Пішла тема ракет.Результат буде,як завжди дорівнювати нулю
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25.06.2025 19:00 Відповісти
+1
Так умєрову захотілось платинових!
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25.06.2025 19:01 Відповісти
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"Золотих яєць" було мало? Скандальний постачальник знову збирається годувати ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3559950
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25.06.2025 18:59 Відповісти
а не збудованих фортифікацій ? а двох не "зачинених"розслідувань НАБУ - так правда, що йому готують місце послиці у США?
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25.06.2025 19:01 Відповісти
Так умєрову захотілось платинових!
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25.06.2025 19:01 Відповісти
Інші ніколи не виграють тендеру,лише провірені люди.
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25.06.2025 19:06 Відповісти
Пішла тема ракет.Результат буде,як завжди дорівнювати нулю
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25.06.2025 19:00 Відповісти
Ракетчик херів - якісні міни вже наладив?
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25.06.2025 19:03 Відповісти
Сумно це все спостерігати. Завтра рустємчік стане послом в США, Лєкорню взагалі начхати, а "шахеди" та ракети продовжуватимуть сипатися на голови українців.
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25.06.2025 19:07 Відповісти
Хіба не прикольно,люди ж саме цього хотіли .
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25.06.2025 19:12 Відповісти
Ще й либиться,у нього все шоколаді.
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25.06.2025 20:01 Відповісти
 
 