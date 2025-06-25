Умєров зустрівся з Лекорню: обговорили розвиток ОПК та співпрацю у ракетній сфері
Міністр оборони України Рустем Умєров та його французький колега Себастьєн Лекорню обговорили у Гаазі запуск спільних проєктів між країнами, зокрема у ракетній сфері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.
"Провели предметну розмову про подальшу підтримку України – як у короткостроковій перспективі, так і на довгу дистанцію.
Основний фокус – розвиток оборонно-промислового потенціалу та запуск спільних проєктів. Зокрема, зосередилися на співпраці у ракетній сфері", - зазначив він7
Також сторони обговорили конкретні кроки реалізації попередніх домовленостей щодо участі французьких компаній у виробництві дронів для потреб Сил оборони України.
"Ми відкриті до максимальної співпраці між українськими та європейськими оборонними підприємствами – задля виробництва всього необхідного для фронту. Переконаний, наш спільний досвід і проєкти в майбутньому посилять безпеку всього євроатлантичного простору", - додав Умєров.
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