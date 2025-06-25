РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5114 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы Саммит НАТО в Гааге
547 6

Зеленский обсудил с лидерами Северной Европы усиление ПВО и развитие совместного оборонного производства

Зеленский обсудил с лидерами Европы оборонное укрепление Украины

В среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел совместную встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего, Зеленский поблагодарил лидеров стран Северной Европы за тесную координацию и преданность усилиям для достижения справедливого и устойчивого мира.

Ключевыми темами встречи стали увеличение военной поддержки Украины, прежде всего усиление ПВО для защиты жизней. Лидеры обсудили потребности украинских воинов для формирования следующих оборонных пакетов.

Также речь шла о развитии совместного оборонного производства Украины и стран Северной Европы.

Зеленский отметил, что украинскими приоритетами является производство дальнобойных беспилотников и ракет в Украине, которое уже финансово поддерживают североевропейские партнеры.

Читайте также: Украина может рассчитывать на финансовую поддержку от ЕС, - фон дер Ляйен

Автор: 

Дания (598) Зеленский Владимир (21064) Норвегия (722) помощь (7903) Финляндия (991) Швеция (1020)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі дружно щось пообіцяли, похитали головами і зробили загальне фото.
показать весь комментарий
25.06.2025 20:21 Ответить
"НАТО собирается вооружить Украину до зубов Генсек альянса рассказал о планах предоставить Киеву в 2025 году вооружений более чем на 50 миллиардов евро."
Пині каюк.
показать весь комментарий
25.06.2025 20:26 Ответить
Цікаво - який сенс Зеленський і його "спічрайтери" вкладають у слово "обговорив"?
Адже це ні про що - і нічого не означає, окрім бла-бла.
Але в Зеленського все так - обговорив там, обговорив тут, обговорив сям - балаболка по життю.
Під три десятки дурнуватих "безпекових угод" понапідписував - і що? Пшик.
Такий же пшик і з його "обоворення".
Захід якщо щось і дає - то Зеленський у тому збоку бантик... Начепив бейджик "президент України" - і плутається в усіх під ногами - "обговорює"...
показать весь комментарий
25.06.2025 20:29 Ответить
серіал "голоборотько" вичерпав себе!
більше того, він вже всім набрид, до ригачкі. абсолютно всім. як сам серіал, так і головний актор.
але, так як нічого іншого нема, а показувати щось треба, то отака кринжатіна.
я, от чесно, не розумію, чи віддупляє сам голоборотько, що це кінець? розплата наближається стіско невідворотньо. і вона буде страшною, для нього особисто!
показать весь комментарий
25.06.2025 20:46 Ответить
Таке враження що зібрав він всіх особисто, як кажуть на ковйор. Потужний мародер.
показать весь комментарий
25.06.2025 21:30 Ответить


Вову навіть без Єрмака нас спільне фото втулили ( Трмап там теж )) )
показать весь комментарий
25.06.2025 20:43 Ответить
 
 