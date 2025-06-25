Зеленский обсудил с лидерами Северной Европы усиление ПВО и развитие совместного оборонного производства
В среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел совместную встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Прежде всего, Зеленский поблагодарил лидеров стран Северной Европы за тесную координацию и преданность усилиям для достижения справедливого и устойчивого мира.
Ключевыми темами встречи стали увеличение военной поддержки Украины, прежде всего усиление ПВО для защиты жизней. Лидеры обсудили потребности украинских воинов для формирования следующих оборонных пакетов.
Также речь шла о развитии совместного оборонного производства Украины и стран Северной Европы.
Зеленский отметил, что украинскими приоритетами является производство дальнобойных беспилотников и ракет в Украине, которое уже финансово поддерживают североевропейские партнеры.
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Пині каюк.
Адже це ні про що - і нічого не означає, окрім бла-бла.
Але в Зеленського все так - обговорив там, обговорив тут, обговорив сям - балаболка по життю.
Під три десятки дурнуватих "безпекових угод" понапідписував - і що? Пшик.
Такий же пшик і з його "обоворення".
Захід якщо щось і дає - то Зеленський у тому збоку бантик... Начепив бейджик "президент України" - і плутається в усіх під ногами - "обговорює"...
більше того, він вже всім набрид, до ригачкі. абсолютно всім. як сам серіал, так і головний актор.
але, так як нічого іншого нема, а показувати щось треба, то отака кринжатіна.
я, от чесно, не розумію, чи віддупляє сам голоборотько, що це кінець? розплата наближається стіско невідворотньо. і вона буде страшною, для нього особисто!
Вову навіть без Єрмака нас спільне фото втулили ( Трмап там теж )) )