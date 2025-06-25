Зеленский обсудил с лидерами Северной Европы усиление ПВО и развитие совместного оборонного производства

В среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел совместную встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего, Зеленский поблагодарил лидеров стран Северной Европы за тесную координацию и преданность усилиям для достижения справедливого и устойчивого мира.

Ключевыми темами встречи стали увеличение военной поддержки Украины, прежде всего усиление ПВО для защиты жизней. Лидеры обсудили потребности украинских воинов для формирования следующих оборонных пакетов.

Также речь шла о развитии совместного оборонного производства Украины и стран Северной Европы.

Зеленский отметил, что украинскими приоритетами является производство дальнобойных беспилотников и ракет в Украине, которое уже финансово поддерживают североевропейские партнеры.

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