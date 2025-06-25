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Новини Допомога Україні від Європи Саміт НАТО у Гаазі
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Зеленський обговорив із лідерами Північної Європи посилення ППО та розвиток спільного оборонного виробництва

Зеленський обговорив із лідерами Європи оборонне зміцнення України

У середу, 25 червня, на полях саміту НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Найперше Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію та відданість зусиллям для досягнення справедливого і сталого миру.

Ключовими темами зустрічі стали збільшення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життів. Лідери обговорили потреби українських воїнів для формування наступних оборонних пакетів.

Також йшлося про розвиток спільного оборонного виробництва України та країн Північної Європи.

Зеленський наголосив, що українськими пріоритетами є виробництво далекобійних безпілотників і ракет в Україні, яке вже фінансово підтримують північноєвропейські партнери.

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Автор: 

Данія (790) Зеленський Володимир (24558) Норвегія (797) допомога (8484) Фінляндія (1339) Швеція (976)


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Всі дружно щось пообіцяли, похитали головами і зробили загальне фото.
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25.06.2025 20:21 Відповісти
"НАТО собирается вооружить Украину до зубов Генсек альянса рассказал о планах предоставить Киеву в 2025 году вооружений более чем на 50 миллиардов евро."
Пині каюк.
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25.06.2025 20:26 Відповісти
Цікаво - який сенс Зеленський і його "спічрайтери" вкладають у слово "обговорив"?
Адже це ні про що - і нічого не означає, окрім бла-бла.
Але в Зеленського все так - обговорив там, обговорив тут, обговорив сям - балаболка по життю.
Під три десятки дурнуватих "безпекових угод" понапідписував - і що? Пшик.
Такий же пшик і з його "обоворення".
Захід якщо щось і дає - то Зеленський у тому збоку бантик... Начепив бейджик "президент України" - і плутається в усіх під ногами - "обговорює"...
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25.06.2025 20:29 Відповісти
серіал "голоборотько" вичерпав себе!
більше того, він вже всім набрид, до ригачкі. абсолютно всім. як сам серіал, так і головний актор.
але, так як нічого іншого нема, а показувати щось треба, то отака кринжатіна.
я, от чесно, не розумію, чи віддупляє сам голоборотько, що це кінець? розплата наближається стіско невідворотньо. і вона буде страшною, для нього особисто!
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25.06.2025 20:46 Відповісти
Таке враження що зібрав він всіх особисто, як кажуть на ковйор. Потужний мародер.
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25.06.2025 21:30 Відповісти


Вову навіть без Єрмака нас спільне фото втулили ( Трмап там теж )) )
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25.06.2025 20:43 Відповісти
 
 