Зеленський обговорив із лідерами Північної Європи посилення ППО та розвиток спільного оборонного виробництва

У середу, 25 червня, на полях саміту НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Найперше Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію та відданість зусиллям для досягнення справедливого і сталого миру.

Ключовими темами зустрічі стали збільшення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життів. Лідери обговорили потреби українських воїнів для формування наступних оборонних пакетів.

Також йшлося про розвиток спільного оборонного виробництва України та країн Північної Європи.

Зеленський наголосив, що українськими пріоритетами є виробництво далекобійних безпілотників і ракет в Україні, яке вже фінансово підтримують північноєвропейські партнери.

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