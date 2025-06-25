Зеленський обговорив із лідерами Північної Європи посилення ППО та розвиток спільного оборонного виробництва
У середу, 25 червня, на полях саміту НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Найперше Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію та відданість зусиллям для досягнення справедливого і сталого миру.
Ключовими темами зустрічі стали збільшення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життів. Лідери обговорили потреби українських воїнів для формування наступних оборонних пакетів.
Також йшлося про розвиток спільного оборонного виробництва України та країн Північної Європи.
Зеленський наголосив, що українськими пріоритетами є виробництво далекобійних безпілотників і ракет в Україні, яке вже фінансово підтримують північноєвропейські партнери.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пині каюк.
Адже це ні про що - і нічого не означає, окрім бла-бла.
Але в Зеленського все так - обговорив там, обговорив тут, обговорив сям - балаболка по життю.
Під три десятки дурнуватих "безпекових угод" понапідписував - і що? Пшик.
Такий же пшик і з його "обоворення".
Захід якщо щось і дає - то Зеленський у тому збоку бантик... Начепив бейджик "президент України" - і плутається в усіх під ногами - "обговорює"...
більше того, він вже всім набрид, до ригачкі. абсолютно всім. як сам серіал, так і головний актор.
але, так як нічого іншого нема, а показувати щось треба, то отака кринжатіна.
я, от чесно, не розумію, чи віддупляє сам голоборотько, що це кінець? розплата наближається стіско невідворотньо. і вона буде страшною, для нього особисто!
Вову навіть без Єрмака нас спільне фото втулили ( Трмап там теж )) )