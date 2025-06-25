120 детей остаются в зоне активных боевых действий на Донетчине, - ОВА

По состоянию на сейчас, в зоне боевых действий в Донецкой области до сих пор остаются 120 детей.

Об этом рассказал начальник отдела Департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой ОВА Сергей Гончаров, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В зоне активных боевых действий по состоянию на 24 июня 2025 года на территории области остается 24 527 человек гражданского населения, из них - 120 детей", - рассказал чиновник.

В частности, в Константиновской громаде, постоянно находящейся под российскими обстрелами, остаются 8 955 человек, из них в самом городе Константиновка - 8762 человека.

Сейчас в Донецкой области в зоне активных боевых действий находятся 16 громад: Константиновская, Торецкая, Покровская, Часовоярская, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Ильиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Очеретинская, Новоселовская и Удачненская.

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