120 дітей залишаються у зоні активних бойових дій на Донеччині, - ОВА

Станом на зараз, у зоні бойових дій на Донеччині досі залишаються 120 дітей.

Про це розповів начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Сергій Гончаров, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В зоні активних бойових дій станом на 24 червня 2025 року на території області залишається 24 527 осіб цивільного населення, з них 120 дітей",- розповів посадовець.

Зокрема, у Костянтинівській громаді, яка перебуває постійно під російськими обстрілами, залишаються 8 955 осіб, з них у самому місті Костянтинівка - 8762 людини.

Наразі на Донеччині у зоні активних бойових дій перебувають 16 громад: Костянтинівська, Торецька, Покровська, Часовоярська, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Іллінівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.

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