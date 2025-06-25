Посол Украины Роговей встретился с лидером непризнанного Приднестровья Красносельским

В рамках пребывания в Республике Молдова Посол по особым поручениям МИД Украины по вопросам приднестровского урегулирования Марко Шевченко совместно с Послом Украины в Республике Молдова Пауном Роговеем посетили Приднестровский регион Республики Молдова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Молдове.

В Тирасполе украинские дипломаты провели встречу с лидером де-факто региона Вадимом Красносельским.

Отмечается, что Шевченко подтвердил неизменную позицию Украины относительно мирного урегулирования приднестровского конфликта с упором на уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также ее курса на европейскую интеграцию.

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Также участники встречи обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, отдельные аспекты связанные с положением украинской общины и защиты прав и свобод граждан Украины проживающих на левом берегу Днестра.

Украинская сторона сообщила об определении отдельного дня для консульского обслуживания в Кишиневе для граждан Украины, проживающих на левом берегу Днестра. Также отметили, что с повестки дня не снят вопрос о возможности перспективного восстановления Посольством Украины в Молдове выездного консульского обслуживания на территории Приднестровья.

Отдельно обсуждались перспективы урегулирования приднестровского конфликта в условиях, когда Украина и Молдова являются странами-кандидатами на членство в ЕС и вскоре начнут соответствующие переговоры. Украинской стороной отмечена необходимость недопущения провокаций в адрес Украины и Молдовы.

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