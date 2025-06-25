Посол Украины Роговей встретился с лидером непризнанного Приднестровья Красносельским
В рамках пребывания в Республике Молдова Посол по особым поручениям МИД Украины по вопросам приднестровского урегулирования Марко Шевченко совместно с Послом Украины в Республике Молдова Пауном Роговеем посетили Приднестровский регион Республики Молдова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Молдове.
В Тирасполе украинские дипломаты провели встречу с лидером де-факто региона Вадимом Красносельским.
Отмечается, что Шевченко подтвердил неизменную позицию Украины относительно мирного урегулирования приднестровского конфликта с упором на уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также ее курса на европейскую интеграцию.
Также участники встречи обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, отдельные аспекты связанные с положением украинской общины и защиты прав и свобод граждан Украины проживающих на левом берегу Днестра.
Украинская сторона сообщила об определении отдельного дня для консульского обслуживания в Кишиневе для граждан Украины, проживающих на левом берегу Днестра. Также отметили, что с повестки дня не снят вопрос о возможности перспективного восстановления Посольством Украины в Молдове выездного консульского обслуживания на территории Приднестровья.
Отдельно обсуждались перспективы урегулирования приднестровского конфликта в условиях, когда Украина и Молдова являются странами-кандидатами на членство в ЕС и вскоре начнут соответствующие переговоры. Украинской стороной отмечена необходимость недопущения провокаций в адрес Украины и Молдовы.
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Ви мабуть натякаєте на придністровья до 40 року.
Але особливо цікаво читати про Чернівці, Рені, Білгород дністровську фортецю і інше. Вам в Європі мабуть хочеться кордон по Дністрі, як до 40 року. Коли ці міста були в складі Румунії . Але ж територія бесарабії і чернівецька область в разів 10 більше ніж те нещасне пмр. Не кажучи про вихід до моря та Дунай.
Тому ваша дебілна тупість немає меж, коли пропонуєте таке.
Але ви нарвалися самі і нічого потім когось звинувачувати.
Відкриваваю маленкі і гниленькі секретики пмр:
ти можеш мати п*ять громадянств і отримувати допомогу від кожної із цих країн.
1)пмр
2) Молдовский паспорт
3) Укранський паспорт і всю допомогу яку може надати Україна в грошах.
4) Румуньский паспорт (пара слів на румунській і ти румун)
5) кацапський додається автоматом до паспорту пмр.
Ці підори можуть міняти личину без наслідків по фейсу.
Ну що до ********* ******?
Ваші секретики не секретити тепер.
шукаєш нову методичку?