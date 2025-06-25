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Новости Встреча украинских дипломатов с лидером непризнанного Приднестровья
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Посол Украины Роговей встретился с лидером непризнанного Приднестровья Красносельским

Встреча украинских дипломатов и лидеров так называемого Приднестровья

В рамках пребывания в Республике Молдова Посол по особым поручениям МИД Украины по вопросам приднестровского урегулирования Марко Шевченко совместно с Послом Украины в Республике Молдова Пауном Роговеем посетили Приднестровский регион Республики Молдова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Молдове.

В Тирасполе украинские дипломаты провели встречу с лидером де-факто региона Вадимом Красносельским.

Отмечается, что Шевченко подтвердил неизменную позицию Украины относительно мирного урегулирования приднестровского конфликта с упором на уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также ее курса на европейскую интеграцию.

Читайте: Санду подтвердила слова Речана о размещении российского контингента в Приднестровье: Имеем определенную информацию. Это опасная цифра

Также участники встречи обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, отдельные аспекты связанные с положением украинской общины и защиты прав и свобод граждан Украины проживающих на левом берегу Днестра.

Украинская сторона сообщила об определении отдельного дня для консульского обслуживания в Кишиневе для граждан Украины, проживающих на левом берегу Днестра. Также отметили, что с повестки дня не снят вопрос о возможности перспективного восстановления Посольством Украины в Молдове выездного консульского обслуживания на территории Приднестровья.

Отдельно обсуждались перспективы урегулирования приднестровского конфликта в условиях, когда Украина и Молдова являются странами-кандидатами на членство в ЕС и вскоре начнут соответствующие переговоры. Украинской стороной отмечена необходимость недопущения провокаций в адрес Украины и Молдовы.

Также читайте: Премьер Молдовы Речан: Россия хочет разместить 10 тысяч военных в Приднестровье

Автор: 

Приднестровье (661) Украина (45040) дипломаты (641)


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Топ комментарии
+24
А Україна била б у захваті, якщо б посол Молдови зустрічався з Пушиліним?
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25.06.2025 21:28 Ответить
+12
я этого не понимаю, сами легитимизируем сепаров и возмущаемся, когда какие-то европарламентарии ездят в крым или в донецк
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25.06.2025 21:33 Ответить
+11
Капітуляцію гарнізону обговорювали?
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25.06.2025 21:27 Ответить
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Капітуляцію гарнізону обговорювали?
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25.06.2025 21:27 Ответить
А Україна била б у захваті, якщо б посол Молдови зустрічався з Пушиліним?
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25.06.2025 21:28 Ответить
А візит був погоджений з владою Молдови.
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26.06.2025 07:19 Ответить
З цього мала б новина починатися, якщо так було.
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26.06.2025 10:28 Ответить
Десь Данілов випарувався - його ж послали послом в Молдову
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25.06.2025 21:29 Ответить
я этого не понимаю, сами легитимизируем сепаров и возмущаемся, когда какие-то европарламентарии ездят в крым или в донецк
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25.06.2025 21:33 Ответить
так почалось усе з єрмака...
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25.06.2025 21:35 Ответить
А може з Насаліка ?
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25.06.2025 22:15 Ответить
а історію регіону тобі слабо прочитати?
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25.06.2025 22:00 Ответить
Читав.
Ви мабуть натякаєте на придністровья до 40 року.
Але особливо цікаво читати про Чернівці, Рені, Білгород дністровську фортецю і інше. Вам в Європі мабуть хочеться кордон по Дністрі, як до 40 року. Коли ці міста були в складі Румунії . Але ж територія бесарабії і чернівецька область в разів 10 більше ніж те нещасне пмр. Не кажучи про вихід до моря та Дунай.
Тому ваша дебілна тупість немає меж, коли пропонуєте таке.
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25.06.2025 22:55 Ответить
Ніт. Бо існує пакт від 1 мерпня 1975 року. Україна його дотримується.
Але ви нарвалися самі і нічого потім когось звинувачувати.
Відкриваваю маленкі і гниленькі секретики пмр:
ти можеш мати п*ять громадянств і отримувати допомогу від кожної із цих країн.
1)пмр
2) Молдовский паспорт
3) Укранський паспорт і всю допомогу яку може надати Україна в грошах.
4) Румуньский паспорт (пара слів на румунській і ти румун)
5) кацапський додається автоматом до паспорту пмр.
Ці підори можуть міняти личину без наслідків по фейсу.
Ну що до ********* ******?
Ваші секретики не секретити тепер.
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25.06.2025 23:15 Ответить
гриша чому мовчиш?
шукаєш нову методичку?
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25.06.2025 23:41 Ответить
Це *******. Потрібно зачистити росіян у Приднестров. Ганьба
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25.06.2025 21:35 Ответить
Треба роз'яснювальна бригада....а краще дві
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25.06.2025 22:00 Ответить
Не совсем понимаю, а посол Украины своим приездом не легимитизирует непризнанное Приднестровье? Или это с разрешения Майи Санду? Если с разрешения, то нет проблем.
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25.06.2025 22:02 Ответить
Це маленький такий Оман-2. Одночасно показують Путлеру що вони на усе готови.
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26.06.2025 10:07 Ответить
Мутка
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25.06.2025 22:28 Ответить
Если ноты не будет (дня два-три), тогда "пчелка" в курсе.
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25.06.2025 23:45 Ответить
Тю, кому оно надо? При политической воле Украины и Молдовы, путем тотальной блокады, приднестровский гнидник схлопнется за месяц-два. Молдова восстановит территориальную целостность, а Украина получит склады вооружений.
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26.06.2025 02:25 Ответить
А може це навпаки - добрий знак...
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26.06.2025 08:56 Ответить
Зрадники! Тільки придністровці знову чекають коли буде заворуха в Одесі !
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26.06.2025 09:51 Ответить
А шо то було насправді? Шо то за шашні з прокацапськими гопніками?
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26.06.2025 09:52 Ответить
 
 