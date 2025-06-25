Посол України Роговей зустрівся з лідером невизнаного Придністров’я Красносельським

В рамках перебування в Республіці Молдова Посол з особливих доручень МЗС України з питань придністровського врегулювання Марко Шевченко спільно з Послом України в Республіці Молдова Пауном Роговеєм відвідали Придністровський регіон Республіки Молдова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Посольства України в Молдові.

У Тирасполі українські дипломати провели зустріч з лідером де-факто регіону Вадимом Красносельським.

Зазначається, що Шевченко підтвердив незмінну позицію України щодо мирного врегулювання придністровського конфлікту з наголосом на повазі до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова, а також її курсу на європейську інтеграцію.

Читайте: Санду підтвердила слова Речана про розміщення російського контингенту в Придністров’ї: Маємо певну інформацію. Це небезпечна цифра

Також учасники зустрічі обговорили безпекову ситуацію в регіоні, окремі аспекти пов’язані із становищем української громади та захисту прав і свобод громадян України які проживають на лівому березі Дністра.

Українська сторона повідомила про визначення окремого дня для консульського обслуговування в Кишиневі для громадян України, які проживають на лівому березі Дністра. Також зазначили, що з порядку денного не знято питання щодо можливості перспективного відновлення Посольством України в Молдові виїзного консульського обслуговування на території Придністров’я.

Окремо було обговорено перспективи врегулювання придністровського конфлікту в умовах коли Україна і Молдова є країнами-кандидатами на членство в ЄС і невдовзі розпочнуть відповідні переговори. Українською стороною наголошено на необхідності недопущення провокацій на адресу України та Молдови.

Також читайте: Прем’єр Молдови Речан: Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї