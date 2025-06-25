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Новини Зустріч українських дипломатів з лідером невизнаного Придністров’я
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Посол України Роговей зустрівся з лідером невизнаного Придністров’я Красносельським

Зустріч українських дипломатів та лідерів так званого Придністров’я

В рамках перебування в Республіці Молдова Посол з особливих доручень МЗС України з питань придністровського врегулювання Марко Шевченко спільно з Послом України в Республіці Молдова Пауном Роговеєм відвідали Придністровський регіон Республіки Молдова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Посольства України в Молдові.

У Тирасполі українські дипломати провели зустріч з лідером де-факто регіону Вадимом Красносельським.

Зазначається, що Шевченко підтвердив незмінну позицію України щодо мирного врегулювання придністровського конфлікту з наголосом на повазі до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова, а також її курсу на європейську інтеграцію.

Читайте: Санду підтвердила слова Речана про розміщення російського контингенту в Придністров’ї: Маємо певну інформацію. Це небезпечна цифра

Також учасники зустрічі обговорили безпекову ситуацію в регіоні, окремі аспекти пов’язані із становищем української громади та захисту прав і свобод громадян України які проживають на лівому березі Дністра.

Українська сторона повідомила про визначення окремого дня для консульського обслуговування в Кишиневі для громадян України, які проживають на лівому березі Дністра. Також зазначили, що з порядку денного не знято питання щодо можливості перспективного відновлення Посольством України в Молдові виїзного консульського обслуговування на території Придністров’я.

Окремо було обговорено перспективи врегулювання придністровського конфлікту в умовах коли Україна і Молдова є країнами-кандидатами на членство в ЄС і невдовзі розпочнуть відповідні переговори. Українською стороною наголошено на необхідності недопущення провокацій на адресу України та Молдови.

Також читайте: Прем’єр Молдови Речан: Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї

Автор: 

Придністров’я (478) Україна (5988) дипломати (571)


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Топ коментарі
+24
А Україна била б у захваті, якщо б посол Молдови зустрічався з Пушиліним?
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25.06.2025 21:28 Відповісти
+12
я этого не понимаю, сами легитимизируем сепаров и возмущаемся, когда какие-то европарламентарии ездят в крым или в донецк
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25.06.2025 21:33 Відповісти
+11
Капітуляцію гарнізону обговорювали?
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25.06.2025 21:27 Відповісти
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Капітуляцію гарнізону обговорювали?
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25.06.2025 21:27 Відповісти
А Україна била б у захваті, якщо б посол Молдови зустрічався з Пушиліним?
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25.06.2025 21:28 Відповісти
А візит був погоджений з владою Молдови.
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26.06.2025 07:19 Відповісти
З цього мала б новина починатися, якщо так було.
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26.06.2025 10:28 Відповісти
Десь Данілов випарувався - його ж послали послом в Молдову
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25.06.2025 21:29 Відповісти
я этого не понимаю, сами легитимизируем сепаров и возмущаемся, когда какие-то европарламентарии ездят в крым или в донецк
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25.06.2025 21:33 Відповісти
так почалось усе з єрмака...
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25.06.2025 21:35 Відповісти
А може з Насаліка ?
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25.06.2025 22:15 Відповісти
а історію регіону тобі слабо прочитати?
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25.06.2025 22:00 Відповісти
Читав.
Ви мабуть натякаєте на придністровья до 40 року.
Але особливо цікаво читати про Чернівці, Рені, Білгород дністровську фортецю і інше. Вам в Європі мабуть хочеться кордон по Дністрі, як до 40 року. Коли ці міста були в складі Румунії . Але ж територія бесарабії і чернівецька область в разів 10 більше ніж те нещасне пмр. Не кажучи про вихід до моря та Дунай.
Тому ваша дебілна тупість немає меж, коли пропонуєте таке.
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25.06.2025 22:55 Відповісти
Ніт. Бо існує пакт від 1 мерпня 1975 року. Україна його дотримується.
Але ви нарвалися самі і нічого потім когось звинувачувати.
Відкриваваю маленкі і гниленькі секретики пмр:
ти можеш мати п*ять громадянств і отримувати допомогу від кожної із цих країн.
1)пмр
2) Молдовский паспорт
3) Укранський паспорт і всю допомогу яку може надати Україна в грошах.
4) Румуньский паспорт (пара слів на румунській і ти румун)
5) кацапський додається автоматом до паспорту пмр.
Ці підори можуть міняти личину без наслідків по фейсу.
Ну що до ********* ******?
Ваші секретики не секретити тепер.
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25.06.2025 23:15 Відповісти
гриша чому мовчиш?
шукаєш нову методичку?
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25.06.2025 23:41 Відповісти
Це *******. Потрібно зачистити росіян у Приднестров. Ганьба
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25.06.2025 21:35 Відповісти
Треба роз'яснювальна бригада....а краще дві
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25.06.2025 22:00 Відповісти
Не совсем понимаю, а посол Украины своим приездом не легимитизирует непризнанное Приднестровье? Или это с разрешения Майи Санду? Если с разрешения, то нет проблем.
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25.06.2025 22:02 Відповісти
Це маленький такий Оман-2. Одночасно показують Путлеру що вони на усе готови.
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26.06.2025 10:07 Відповісти
Мутка
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25.06.2025 22:28 Відповісти
Если ноты не будет (дня два-три), тогда "пчелка" в курсе.
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25.06.2025 23:45 Відповісти
Тю, кому оно надо? При политической воле Украины и Молдовы, путем тотальной блокады, приднестровский гнидник схлопнется за месяц-два. Молдова восстановит территориальную целостность, а Украина получит склады вооружений.
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26.06.2025 02:25 Відповісти
А може це навпаки - добрий знак...
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26.06.2025 08:56 Відповісти
Зрадники! Тільки придністровці знову чекають коли буде заворуха в Одесі !
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26.06.2025 09:51 Відповісти
А шо то було насправді? Шо то за шашні з прокацапськими гопніками?
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26.06.2025 09:52 Відповісти
 
 