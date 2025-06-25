Посол України Роговей зустрівся з лідером невизнаного Придністров’я Красносельським
В рамках перебування в Республіці Молдова Посол з особливих доручень МЗС України з питань придністровського врегулювання Марко Шевченко спільно з Послом України в Республіці Молдова Пауном Роговеєм відвідали Придністровський регіон Республіки Молдова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Посольства України в Молдові.
У Тирасполі українські дипломати провели зустріч з лідером де-факто регіону Вадимом Красносельським.
Зазначається, що Шевченко підтвердив незмінну позицію України щодо мирного врегулювання придністровського конфлікту з наголосом на повазі до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова, а також її курсу на європейську інтеграцію.
Також учасники зустрічі обговорили безпекову ситуацію в регіоні, окремі аспекти пов’язані із становищем української громади та захисту прав і свобод громадян України які проживають на лівому березі Дністра.
Українська сторона повідомила про визначення окремого дня для консульського обслуговування в Кишиневі для громадян України, які проживають на лівому березі Дністра. Також зазначили, що з порядку денного не знято питання щодо можливості перспективного відновлення Посольством України в Молдові виїзного консульського обслуговування на території Придністров’я.
Окремо було обговорено перспективи врегулювання придністровського конфлікту в умовах коли Україна і Молдова є країнами-кандидатами на членство в ЄС і невдовзі розпочнуть відповідні переговори. Українською стороною наголошено на необхідності недопущення провокацій на адресу України та Молдови.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви мабуть натякаєте на придністровья до 40 року.
Але особливо цікаво читати про Чернівці, Рені, Білгород дністровську фортецю і інше. Вам в Європі мабуть хочеться кордон по Дністрі, як до 40 року. Коли ці міста були в складі Румунії . Але ж територія бесарабії і чернівецька область в разів 10 більше ніж те нещасне пмр. Не кажучи про вихід до моря та Дунай.
Тому ваша дебілна тупість немає меж, коли пропонуєте таке.
Але ви нарвалися самі і нічого потім когось звинувачувати.
Відкриваваю маленкі і гниленькі секретики пмр:
ти можеш мати п*ять громадянств і отримувати допомогу від кожної із цих країн.
1)пмр
2) Молдовский паспорт
3) Укранський паспорт і всю допомогу яку може надати Україна в грошах.
4) Румуньский паспорт (пара слів на румунській і ти румун)
5) кацапський додається автоматом до паспорту пмр.
Ці підори можуть міняти личину без наслідків по фейсу.
Ну що до ********* ******?
Ваші секретики не секретити тепер.
шукаєш нову методичку?