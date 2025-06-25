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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 25 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Воздушных Сил.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА.
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Владимир #594971
показать весь комментарий25.06.2025 22:22 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
время
показать весь комментарий25.06.2025 23:11 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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