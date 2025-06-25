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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 25 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА.

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Автор: 

Воздушные силы (2471) Шахед (1232) война в Украине (4964)


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Тварі кацаповидні,уже давно треба так писати у повідомленнях.
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25.06.2025 22:22 Ответить
Хлопці, паліть кацапські НПЗ. Це найкраща відповідь України кацапії.
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25.06.2025 23:11 Ответить
 
 