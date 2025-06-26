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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 25 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Повітряних Сил.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА в північно-західній частині Харківщини, курс південний.
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Владимир #594971
показати весь коментар25.06.2025 22:22 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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показати весь коментар25.06.2025 23:11 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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