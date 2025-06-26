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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 25 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в північно-західній частині Харківщини, курс південний.

Читайте: Росія застосовує модернізовані "Шахеди" з елементами ШІ та радіокеруванням, - АР

Автор: 

Повітряні сили (2811) Шахед (1234) війна в Україні (5000)


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Тварі кацаповидні,уже давно треба так писати у повідомленнях.
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25.06.2025 22:22 Відповісти
Хлопці, паліть кацапські НПЗ. Це найкраща відповідь України кацапії.
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25.06.2025 23:11 Відповісти
 
 