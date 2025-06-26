Ночью Москву и Подмосковье атаковали беспилотники: взрывы были слышны в разных районах столицы. ВИДЕО

Ночью 26 июня раздавались взрывы на окраинах Москвы и Московской области. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Согласно сообщениям в местных телеграм-каналах, взрывы прогремели по меньшей мере в трех районах: Дедовске, Зеленограде и в Новой Москве. Очевидцы сообщили о серии из пяти взрывов.

"За пять минут в небе прогремело по меньшей мере пять взрывов", - пишут росСМИ.

В связи с инцидентом была временно приостановлена работа московского аэропорта "Внуково".

В аэропорту объявили план "Ковер", который применяют при угрозе с воздуха.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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