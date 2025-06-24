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Ночью беспилотники атаковали Подмосковье: один из них попал в многоэтажку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 24 июня украинские беспилотники атаковали Московскую область. Жители Красногорска сообщили о взрывах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Местные отмечают, что взрывы прогремели около двух часов ночи.
"БПЛА в 01:57, было два взрыва. От первого проснулась, а через несколько минут ударил в дом напротив", - рассказали свидетели.
Российское Минобороны заявило о сбивании дронов, но в сети появилась информация о прилете в многоквартирный дом. По сообщению российских пабликов, загорелась квартира на 17 этаже. На место прибыли пожарные и ликвидировали пламя.
По предварительным данным, пострадали два человека.
Топ комментарии
+43 Виталий #548501
показать весь комментарий24.06.2025 06:50 Ответить Ссылка
+28 Marta #602367
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+28 Денис Коновалов #551584
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і дітей з матерями знаходили
внеможливлено?
Фейерверк на честь чого це був?
це, хоч відео є.
тому що, надалі ми будемо перемагати виключно по доповідям від ген штабу та патужним відосикам від зе!гундоса.
от, що таке влучання в багатоповерхівку!!!
і от!!!