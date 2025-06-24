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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Ночью беспилотники атаковали Подмосковье: один из них попал в многоэтажку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 июня украинские беспилотники атаковали Московскую область. Жители Красногорска сообщили о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные отмечают, что взрывы прогремели около двух часов ночи.

"БПЛА в 01:57, было два взрыва. От первого проснулась, а через несколько минут ударил в дом напротив", - рассказали свидетели.

Российское Минобороны заявило о сбивании дронов, но в сети появилась информация о прилете в многоквартирный дом. По сообщению российских пабликов, загорелась квартира на 17 этаже. На место прибыли пожарные и ликвидировали пламя.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Воронеже прогремели взрывы. Вероятно, БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод

Подмосковье'я
Подмосковье'я

Автор: 

москва (3092) Удары по РФ (384)


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Топ комментарии
+43
Жаль что туда не прилетел аналог шахеда и не снес несколько этажей...
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24.06.2025 06:50 Ответить
+28
А так, щоб завали розбирали щодня,
і дітей з матерями знаходили
внеможливлено?
Фейерверк на честь чого це був?
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24.06.2025 06:50 Ответить
+28
І це все?! Трішки поцарапали мацкалячу коробку і це уся відповідь ?!
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24.06.2025 06:50 Ответить
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потужно ?
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24.06.2025 06:47 Ответить
Ахрєнєть як потужно. І досить таки незламно.
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24.06.2025 07:32 Ответить
Слабувато ридає...не вірю...мабуть баяра на плиті загорілась
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24.06.2025 11:20 Ответить
А так, щоб завали розбирали щодня,
і дітей з матерями знаходили
внеможливлено?
Фейерверк на честь чого це був?
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24.06.2025 06:50 Ответить
На честь "запобігання вбивству" героїчного брата дєрьмака.
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24.06.2025 06:56 Ответить
Жаль что туда не прилетел аналог шахеда и не снес несколько этажей...
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24.06.2025 06:50 Ответить
І це все?! Трішки поцарапали мацкалячу коробку і це уся відповідь ?!
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24.06.2025 06:50 Ответить
Яка херня, от якби пів будинку знесло і орки кругом валялись
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24.06.2025 06:55 Ответить
«Надпотужна відповідь» «надпотужного підера»!!!
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24.06.2025 06:56 Ответить
це не відповідь, а криворукість ПВЄО

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24.06.2025 15:22 Ответить
Потужно винесли скло. Ермак на Москву відправив цілих 2 (два) безпілотника. Я каже Трумп, якщо в тебе немає балістики, то ти зелений чмошний банкрут. А от Іран в сторону Катара запустив пару ракет, і Донні сразу стало цікаво домовлятись. Потужний протяг між вухами піаніста не може цього зрозуміти.
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24.06.2025 06:56 Ответить
Хіба вас не переконують бубачкині кокаїнові фантазії про 3000 балістичних ракет?
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24.06.2025 06:59 Ответить
Вибух газового балона переконливіше виглядає.
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24.06.2025 06:57 Ответить
30 кг, повного, всередині приміщення буде поефектніше.
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24.06.2025 07:34 Ответить
Ладошкой по пинде.
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24.06.2025 07:12 Ответить
На Цензорі все уважно контролюється! Україна перетворюється на країну контролерів та експертів. Здалеку та дуже здалеку...
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24.06.2025 07:16 Ответить
Я навіть *контролерів* знаю.
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24.06.2025 07:19 Ответить
ОПа !!!
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24.06.2025 09:33 Ответить
нууу.....
це, хоч відео є.
тому що, надалі ми будемо перемагати виключно по доповідям від ген штабу та патужним відосикам від зе!гундоса.

от, що таке влучання в багатоповерхівку!!!


і от!!!
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24.06.2025 07:28 Ответить
І це все на що здатні коли рашисти кожну ніч знищують Україну ?
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24.06.2025 07:40 Ответить
Мало...
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24.06.2025 07:55 Ответить
Убиток то кокой - окно вишіблі... (с) Ну, і н@хєра воно потрібно було? Навіть до маскви не долетіли...
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24.06.2025 07:58 Ответить
Кацапи разкукарікались.
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24.06.2025 08:17 Ответить
москва должна бить сожжена, уже потихоньку тлеет
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24.06.2025 08:30 Ответить
це не ми....
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24.06.2025 08:33 Ответить
Бити треба по москві і бити ракетами.Альо,зеленський,де наші ракети?Як ти казав,то повинно вже бути 2000штук.♥️🇺🇦♥️⚰️🇷🇺⚰️
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24.06.2025 08:38 Ответить
Де блть паляниця?
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24.06.2025 08:38 Ответить
Ото мабуть і була паляниця , а може лють!? Може Зеленський ввечері розповість
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24.06.2025 09:12 Ответить
Паляниця є в уяві ЗепреЗента 😣
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24.06.2025 10:49 Ответить
Якіж це дрони? Наііщо на себебрати всяку ху...ю. Якщо очевидно, що це наріки на балконі розважалися.
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24.06.2025 09:20 Ответить
Це що .... влучання? Це подряпина!!! Посміховисько!!!! Чому не склався весь під'їзд??? Де кацапські трупаки?
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24.06.2025 11:18 Ответить
Ну і добре. Тільки не зупиняйтесь, будь-ласка. Не треба маніжитися і жаліти «мирне» поголівʼя підаросії.
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24.06.2025 11:55 Ответить
розчарований малими пошкодженнями. нам потрібні власні шахеди щоб відразу по три поверхи зносили. а ще краще відразу цілу секцію від останього до першого поверху
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24.06.2025 12:03 Ответить
Росіяки від цього "укусу комара"вже розпаникувалися, а якби прилітала "балістика" взагалі з "котушок" з'їхали би..
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24.06.2025 17:10 Ответить
навіть якби були ракети Зеленський ніколи не віддасть наказ атакувати кремль!
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25.06.2025 21:34 Ответить
чому не зложило це жабяче логово?
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24.06.2025 21:22 Ответить
 
 