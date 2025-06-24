Ночью беспилотники атаковали Подмосковье: один из них попал в многоэтажку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 июня украинские беспилотники атаковали Московскую область. Жители Красногорска сообщили о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные отмечают, что взрывы прогремели около двух часов ночи.

"БПЛА в 01:57, было два взрыва. От первого проснулась, а через несколько минут ударил в дом напротив", - рассказали свидетели.

Российское Минобороны заявило о сбивании дронов, но в сети появилась информация о прилете в многоквартирный дом. По сообщению российских пабликов, загорелась квартира на 17 этаже. На место прибыли пожарные и ликвидировали пламя.

По предварительным данным, пострадали два человека.

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