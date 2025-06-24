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Вночі безпілотники атакували Підмосков’я: один з них влучив у багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 24 червня українські безпілотники атакували Московську область. Мешканці Красногорська повідомили про вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Місцеві зазначають, що вибухи пролунали близько другої години ночі.
"БПЛА о 01:57, було два вибухи. Від першого прокинулася, а через кілька хвилин вдарив у будинок навпроти", - розповіли свідки.
Російське Міноборони заявило про збиття дронів, але у мережі з'явилась інформація про приліт у багатоквартирний будинок. За повідомленням російських пабліків, загорілась квартира на 17 поверсі. На місце прибули пожежники та ліквідували полум'я.
За попередніми даними, постраждали дві людини.
Топ коментарі
+43 Виталий #548501
показати весь коментар24.06.2025 06:50 Відповісти Посилання
+28 Marta #602367
показати весь коментар24.06.2025 06:50 Відповісти Посилання
+28 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар24.06.2025 06:50 Відповісти Посилання
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і дітей з матерями знаходили
внеможливлено?
Фейерверк на честь чого це був?
це, хоч відео є.
тому що, надалі ми будемо перемагати виключно по доповідям від ген штабу та патужним відосикам від зе!гундоса.
от, що таке влучання в багатоповерхівку!!!
і от!!!