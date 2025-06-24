Вночі безпілотники атакували Підмосков’я: один з них влучив у багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 червня українські безпілотники атакували Московську область. Мешканці Красногорська повідомили про вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві зазначають, що вибухи пролунали близько другої години ночі.

"БПЛА о 01:57, було два вибухи. Від першого прокинулася, а через кілька хвилин вдарив у будинок навпроти", - розповіли свідки.

Російське Міноборони заявило про збиття дронів, але у мережі з'явилась інформація про приліт у багатоквартирний будинок. За повідомленням російських пабліків, загорілась квартира на 17 поверсі. На місце прибули пожежники та ліквідували полум'я.

За попередніми даними, постраждали дві людини.

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