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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Вночі безпілотники атакували Підмосков’я: один з них влучив у багатоповерхівку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 червня українські безпілотники атакували Московську область. Мешканці Красногорська повідомили про вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві зазначають, що вибухи пролунали близько другої години ночі.

"БПЛА о 01:57, було два вибухи. Від першого прокинулася, а через кілька хвилин вдарив у будинок навпроти", - розповіли свідки.

Російське Міноборони заявило про збиття дронів, але у мережі з'явилась інформація про приліт у багатоквартирний будинок.  За повідомленням російських пабліків, загорілась квартира на 17 поверсі. На місце прибули пожежники та ліквідували полум'я.

За попередніми даними, постраждали дві людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Воронежі пролунали вибухи. Ймовірно, БпЛА атакували нафтопереробний завод

Підмосков'я
Підмосков'я

Автор: 

москва (1266) Удари по РФ (384)


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Топ коментарі
+43
Жаль что туда не прилетел аналог шахеда и не снес несколько этажей...
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24.06.2025 06:50 Відповісти
+28
А так, щоб завали розбирали щодня,
і дітей з матерями знаходили
внеможливлено?
Фейерверк на честь чого це був?
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24.06.2025 06:50 Відповісти
+28
І це все?! Трішки поцарапали мацкалячу коробку і це уся відповідь ?!
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24.06.2025 06:50 Відповісти
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потужно ?
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24.06.2025 06:47 Відповісти
Ахрєнєть як потужно. І досить таки незламно.
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24.06.2025 07:32 Відповісти
Слабувато ридає...не вірю...мабуть баяра на плиті загорілась
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24.06.2025 11:20 Відповісти
А так, щоб завали розбирали щодня,
і дітей з матерями знаходили
внеможливлено?
Фейерверк на честь чого це був?
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24.06.2025 06:50 Відповісти
На честь "запобігання вбивству" героїчного брата дєрьмака.
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24.06.2025 06:56 Відповісти
Жаль что туда не прилетел аналог шахеда и не снес несколько этажей...
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24.06.2025 06:50 Відповісти
І це все?! Трішки поцарапали мацкалячу коробку і це уся відповідь ?!
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24.06.2025 06:50 Відповісти
Яка херня, от якби пів будинку знесло і орки кругом валялись
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24.06.2025 06:55 Відповісти
«Надпотужна відповідь» «надпотужного підера»!!!
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24.06.2025 06:56 Відповісти
це не відповідь, а криворукість ПВЄО

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24.06.2025 15:22 Відповісти
Потужно винесли скло. Ермак на Москву відправив цілих 2 (два) безпілотника. Я каже Трумп, якщо в тебе немає балістики, то ти зелений чмошний банкрут. А от Іран в сторону Катара запустив пару ракет, і Донні сразу стало цікаво домовлятись. Потужний протяг між вухами піаніста не може цього зрозуміти.
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24.06.2025 06:56 Відповісти
Хіба вас не переконують бубачкині кокаїнові фантазії про 3000 балістичних ракет?
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24.06.2025 06:59 Відповісти
Вибух газового балона переконливіше виглядає.
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24.06.2025 06:57 Відповісти
30 кг, повного, всередині приміщення буде поефектніше.
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24.06.2025 07:34 Відповісти
Ладошкой по пинде.
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24.06.2025 07:12 Відповісти
На Цензорі все уважно контролюється! Україна перетворюється на країну контролерів та експертів. Здалеку та дуже здалеку...
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24.06.2025 07:16 Відповісти
Я навіть *контролерів* знаю.
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24.06.2025 07:19 Відповісти
ОПа !!!
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24.06.2025 09:33 Відповісти
нууу.....
це, хоч відео є.
тому що, надалі ми будемо перемагати виключно по доповідям від ген штабу та патужним відосикам від зе!гундоса.

от, що таке влучання в багатоповерхівку!!!


і от!!!
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24.06.2025 07:28 Відповісти
І це все на що здатні коли рашисти кожну ніч знищують Україну ?
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24.06.2025 07:40 Відповісти
Мало...
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24.06.2025 07:55 Відповісти
Убиток то кокой - окно вишіблі... (с) Ну, і н@хєра воно потрібно було? Навіть до маскви не долетіли...
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24.06.2025 07:58 Відповісти
Кацапи разкукарікались.
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24.06.2025 08:17 Відповісти
москва должна бить сожжена, уже потихоньку тлеет
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24.06.2025 08:30 Відповісти
це не ми....
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24.06.2025 08:33 Відповісти
Бити треба по москві і бити ракетами.Альо,зеленський,де наші ракети?Як ти казав,то повинно вже бути 2000штук.♥️🇺🇦♥️⚰️🇷🇺⚰️
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24.06.2025 08:38 Відповісти
Де блть паляниця?
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24.06.2025 08:38 Відповісти
Ото мабуть і була паляниця , а може лють!? Може Зеленський ввечері розповість
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24.06.2025 09:12 Відповісти
Паляниця є в уяві ЗепреЗента 😣
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24.06.2025 10:49 Відповісти
Якіж це дрони? Наііщо на себебрати всяку ху...ю. Якщо очевидно, що це наріки на балконі розважалися.
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24.06.2025 09:20 Відповісти
Це що .... влучання? Це подряпина!!! Посміховисько!!!! Чому не склався весь під'їзд??? Де кацапські трупаки?
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24.06.2025 11:18 Відповісти
Ну і добре. Тільки не зупиняйтесь, будь-ласка. Не треба маніжитися і жаліти «мирне» поголівʼя підаросії.
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24.06.2025 11:55 Відповісти
розчарований малими пошкодженнями. нам потрібні власні шахеди щоб відразу по три поверхи зносили. а ще краще відразу цілу секцію від останього до першого поверху
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24.06.2025 12:03 Відповісти
Росіяки від цього "укусу комара"вже розпаникувалися, а якби прилітала "балістика" взагалі з "котушок" з'їхали би..
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24.06.2025 17:10 Відповісти
навіть якби були ракети Зеленський ніколи не віддасть наказ атакувати кремль!
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25.06.2025 21:34 Відповісти
чому не зложило це жабяче логово?
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24.06.2025 21:22 Відповісти
 
 