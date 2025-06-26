Вночі Москву і Підмосков’я атакували безпілотники: вибухи було чутно в різних районах столиці. ВIДЕО
Вночі 26 червня лунали вибухи на околицях Москви і Московській області. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Згідно з повідомленнями у місцевих телеграм-каналах, вибухи пролунали щонайменше в трьох районах: Дідовську, Зеленограді та в Новій Москві. Очевидці повідомили про серію з п'яти вибухів.
"За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів", - пишуть росЗМІ.
У зв'язку з інцидентом було тимчасово призупинено роботу московського аеропорту "Внуково".
В аеропорту оголосили план "Ковер", який застосовують при загрозі з повітря.
Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило.
Топ коментарі
+53 Green Bill #603485
показати весь коментар26.06.2025 07:40 Відповісти Посилання
+28 Sem Ivan
показати весь коментар26.06.2025 07:37 Відповісти Посилання
+25 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.06.2025 07:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
де 3000 ракет на рік від піаніста?
Вспомните 2014 год
Где- то там на небольшом куске украинской земли шла война
А вся остальная Украина жила так,словно войны и не было
Ровно также живет россия сегодня
В ней взрываются дома от газа
Лопаются трубы и течет говно по улицам
Московии наши дроны - до одного места
Туда должны лететь ракеты
И не в саму Москву ,где собрано все ППО КАЦАПСТАНА
Надо ракетами сносить их нефтяные и газовые предприятия
Которые полыхать будут неделями
Восстановить их сложно
И сколько денег при этом раша потеряет
А эти прилеты по подмосковью - власти кацапской до жопы
Она сама взрывала дома в Москве
Ей насрать - если дрон прилетит в дом к обычным кацапам
Делов- то!!!!!
кацапи розносять Київ по повній: хто в "гарячих районах", той в курсі як шахеди чи ракети б'ють по всьому: і будинках, і нежитлових, і по кілька десятків прильотів буває в одну точку.
а тут радість: москвичі почули збиття дронів, рекордний другий раз за 4 роки повномасштабки.
Якби по Москві прилетіло як по Києву прилітає, то шуму було б да самого Марса! Але тоді і марсіани дізнались би , що Україну обстрілюють потужними ракетами. Адже ЗМІ росії на порядок краще працює в світі, і про обстріли Києва мало хто знає.
Наприклад останні приліти були дуже близько до амбасади США в Україні, але ніхто з можновладців про це не заявив, щоб не дратувати Трампа і громадян США.