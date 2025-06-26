ПВО обезвредила 24 вражеских БПЛА из 41, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 26 июня рашисты атаковали Украину 41-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ

"Основное направление удара - прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины"

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 24 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 8 - сбиты огневыми средствами поражения, 16 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях.

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