ППО знешкодила 24 ворожі БпЛА з 41, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 26 червня рашисти атакували Україну 41-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ

"Основний напрямок удару – прифронтові території Донецької та Харківської областей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України"

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 8 — збито вогневими засобами ураження, 16 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях.

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