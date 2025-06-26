Австралия ввела новые санкции против 37 граждан и семи компаний РФ.

В новый санкционный список Австралии попали российские журналисты, руководители крупных предприятий, а также певец Shaman.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австралии.

"Министр иностранных дел законодательным актом определил лиц и организации для целевых финансовых санкций, в отношении которых распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами автономных санкций 2011 года", - говорится в сообщении.

В санкционный список Австралия добавила против 37 человек и 7 организаций России.

Как пишут росСМИ, под санкции Австралии попал российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. В санкционный список, среди прочих, были внесены члены правлений компаний "Газпром нефть", Газпромбанка (ГПБ), энергетической компании "Русгидро" и группы компаний "Совкомфлот", а также генеральный директор компании "Татавтодор" Айрат Шаймиев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, были введены основатель проекта Life и гендиректор издательского дома News Media Арам Габрелянов, актер Вячеслав Манучаров, заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Антон Златопольский и генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский.

Среди компаний, против которых были введены санкции, российская страховая компания "Согласие", АО "Микрон", производитель процессоров "Байкал электроникс" и ряд других организаций.

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